Điều tra xe đưa đón biển Lào cán nữ sinh Nghệ An tử vong

Ôtô đưa đón học sinh đến trường của nhà xe Thắng Huế gây tai nạn khi từ đường mòn Hồ Chí Minh rẽ vào đường lên xã Nghĩa Hành.

Ngày 2/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản gửi chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An về việc khắc phục và xử lý vụ ôtô biển Lào cán chết nữ sinh.

Trước đó, khoảng 7h ngày 1/11 tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, ôtô đưa đón học sinh đến trường của nhà xe Thắng Huế cán một nữ sinh đứng gần cửa xe tử vong, khi từ đường mòn Hồ Chí Minh rẽ vào đường lên xã Nghĩa Hành.

Chiếc xe trong vụ tai nạn hôm 1/11 ở xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Ảnh: Xuân Bảy.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đây là vụ tai nạn mà dư luận quan tâm, đặc biệt Năm An toàn giao thông 2018 có chủ đề an toàn cho trẻ em. Các cá nhân vi phạm, đặc biệt người điều khiển phương tiện gây tai nạn nếu có lỗi phải xử lý nghiêm.

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An được yêu cầu kiểm tra chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô đối với doanh nghiệp, cá nhân là chủ sở hữu của ôtô vụ tai nạn.

Còn Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát các trường học sử dụng ôtô hợp đồng đưa đón học sinh, yêu cầu chủ phương tiện phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông.