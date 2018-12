Đầu thú sau khi tát người say rượu tử vong

Trong lúc dìu ông Lợi đang say rượu về nhà, Thành đã tát khiến nạn nhân ngã rồi tử vong sau một ngày chữa trị.

Ngày 1/12, Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thành (34 tuổi, trú xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội Cô ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Trước đó, ngày 17/11 Ngô Quang Thành được hàng xóm mời tới dự bữa cơm tân gia. Tại nhà hàng xóm lúc đó có ông Bùi Hữu Lợi (59 tuổi) bị say rượu nên Thành dìu ông này ra về.

Vì không muốn về nên ông Lợi vung tay đánh vào mặt của Thành. Bị đau Thành dùng tay tát vào mặt khiến ông Lợi ngã sấp xuống sàn bê tông. Được chuyển đi viện cấp cứu song một ngày sau thì ông Lợi tử vong. Biết nạn nhân tử vong, Thành tới công an đầu thú.