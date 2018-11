Bạn cùng phòng nhận xét bà Camilla 'luộm thuộm, nhếch nhác'

Ngoài nhược điểm thiếu ngăn nắp, gọn gàng trong cuộc sống, bà Camilla vẫn được khen là người ấm áp, ngọt ngào, đáng tin cậy.

Bà Camilla luống cuống khi thưởng thức một cây kem trong chuyến thăm tới The Isle of Wight, hòn đảo ở bờ biển phía nam nước Anh, hồi tháng 7. Ảnh: Sky News.

Bà Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, được cả thế giới biết đến là vợ hai của Thái tử Charles - người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh. Trước khi hai người quen nhau, bà Camilla từng cùng một người bạn tên Virginia Carrington thuê căn hộ lớn ở khu vực Ebury Street, Belgravia, trung tâm thủ đô London. Năm đó, Camilla mới 17 tuổi, theo Express.

Virginia Carrington, con gái ngài Lord Carrington, một chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ và là cựu thư ký đối ngoại của "người đàn bà thép" Margaret Thatcher, chính là người bạn ở bên Camilla trong những năm tháng thiếu nữ đó. Trong cuốn sách "The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets" (tạm dịch: "Nữ công tước xứ Cornwall: Câu chuyện và những bí mật của bà Camilla"), tác giả Jessica Jayne cho biết Virginia miêu tả bà Camilla là một người "hoàn toàn luộm thuộm".

Bà Virginia Carrington (trái) và bố mình. Ảnh: Express.

"Về đến nhà, cô ấy (Camilla) sẽ cởi bỏ quần áo ngay trên sàn khi đi về phía phòng mình. Phòng ngủ của Camilla lúc nào trông cũng như thể vừa bị trúng bom", một người bạn khác chia sẻ.

Vốn bản tính gọn gàng nên khi sống cùng một người luộm thuộm như Camilla, bà Virginia nhiều khi cũng phát cáu.

"Cô nên được nhìn thấy tình trạng lộn xộn của nhà tắm sau khi Camilla sử dụng", bà Virginia chia sẻ.

Tuy nhiên, Virginia cũng miêu tả Nữ công tước xứ Cornwall là "một người có trái tim ấm áp, đáng tin cậy và vui vẻ khi ở bên", vì thế "sự luộm thuộm này không phải là vấn đề lớn".

"Camilla ngọt ngào tới mức không thể nào mà nổi giận với bà ấy được. Bà ấy cũng giống như một chú cún lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt", bà Virginia nói thêm.