Á hậu Huyền My mua biệt thự triệu USD tại quận 7

Trong suốt một năm qua, mỗi khi có thời gian là Huyền My cùng mẹ đi đến hơn 30 dự án cao cấp tại Sài Gòn để khảo sát, chọn chốn an cư. "Ngay từ nhỏ My mơ ước sống trong ngôi nhà như cổ tích. Ở đó sẽ có hàng rào gỗ trắng nhỏ xinh ẩn hiện thấp thoáng giữa những bụi cẩm tú cầu chớm nở. Mỗi sáng My bước nhẹ trên con đường nhỏ rải sỏi xinh xắn trước thềm nhà, ngắm những giọt sương tinh khôi lấnh lánh trên những đóa hồng khoe sắc bên bức tường vôi trắng tinh khôi hay thư thái ngắm hoàng hôn từ trên ban công lộng gió", người đẹp chia sẻ.