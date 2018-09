Xe khách húc bay dải phân cách, đường trên cao Hà Nội tắc dài trong đêm

Chiếc xe xoay ngang, nằm vắt giữa hai làn đường vành đai 3 khiến giao thông ùn tắc nhiều km đêm 6/3.

Chiếc xe khách đâm bắn vài mét dải phân cách giữa và quay ngang đường. Ảnh: Chiều Đoàn.

Khoảng 22h30 ngày 6/3, chiếc xe khách giường nằm của Công ty Vận tải Thành Vinh chạy trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) hướng từ trung tâm đi Pháp Vân. Đến đoạn qua khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai), chiếc xe bất ngờ đâm dải phân cách giữa, lao sang đường đối diện.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe khách nằm xoay ngang, vắt qua dải phân cách. Đầu xe bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ bắn văng xa cả chục mét. Khoảng 3-4m dải phân cách bằng bê tông và sắt bị đâm hư hỏng. Vụ việc khiến tuyến đường Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì bị ùn tắc kéo dài vài km.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân. Thời điểm gặp tai nạn, trên xe có khoảng hơn 20 người đang từ Thái Nguyên về Nghệ An, rất may toàn bộ khách an toàn.

Rạng sáng nay, chiếc xe gặp nạn mới được cẩu khỏi hiện trường.

Đây là lần thứ hai trong ngày đường Vành đai 3 ùn tắc kéo dài. Tai nạn trước đó xảy ra khi một xe container đâm vào dải phân cách đoạn gần siêu thị Big C Thăng Long.

Đường Vành đai 3 trên cao ùn ứ kéo dài trong đêm 6/3. Ảnh: Chiều Đoàn.

