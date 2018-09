Xe giường nằm bốc cháy, hành khách la ó cầu cứu

Xe giường nằm chở 30 hành khách nằm từ TP HCM đi Quảng Ngãi bỗng dưng phát cháy khi đến địa phận Phú Yên.

Lực lượng công an huyện Tuy An đã huy động gần 50 người cùng người dân 2 bên đường đập cửa kính xe giường nằm, cứu nhiều hành khách thoát chết.

Trước đó một xe khách giường nằm cũng cháy rụi khi qua địa phận Phú Yên.

Đại diện công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết tai nạn xảy ra lúc 4h sáng nay (3/12) trên quốc lộ 1, tại km 1303+900 thuộc khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An.

Một xe giường nằm chạy theo hướng TP HCM - Quảng Ngãi. Khi đến địa điểm trên thì chiếc xe bỗng phát cháy. Ngay lập tức ngọn lửa bùng phát. Tài xế chỉ kịp dừng xe, trong khi toàn bộ khách trên xe la ó hỗn loạn.

Ngay sau khi xe phát cháy, những người dân sống hai bên đường cùng gần 50 chiến sĩ công an huyện Tuy An gần đó đã lập tức có mặt để hỗ trợ.

"Khi chúng tôi đến nơi thì xe đã cháy phừng phừng. Mọi người trong xe la ó, cửa chính không mở được. Chúng tôi phải đập kính xe, kéo hành khách thoát khỏi đám cháy trước khi chiếc xe này bị cháy rụi hoàn toàn", một người dân nói.

Theo lời các hành khách, nếu không có người dân, lực lượng công an đến hỗ trợ, chắc chắn nhiều người trong xe đã bị chết cháy do ngọn lửa trong xe vây kín.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo Người lao động