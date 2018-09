Xe cảnh sát tông chết người đi bộ trên vỉa hè

Chiếc xe mang biển xanh của Cảnh sát trật tự (Công an phường Ngọc Trạo, Thanh Hóa) khi đi tuần tra bất ngờ tông vào một phụ nữ đi bộ trên vỉa hè khiến người này thiệt mạng.

Ngày 21/2, Cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hoá đã rút hồ sơ nhằm làm rõ vụ việc một phụ nữ trung niên bị xe công tông chết khi đang đi bộ trên vỉa hè.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Chân Nhân.

Khuya 19/2, bà Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1960, trú ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đi bộ ở khu vực giáp ranh giữa phường Đông Vệ và phường Ngọc Trạo bất ngờ bị ôtô biển xanh của Cảnh sát trật tự, Công an phường Ngọc Trạo đi cùng chiều tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến bà Thảo ngã xuống đường, dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương nặng, bà đã tử vong một ngày sau.

Theo người thân, khi xảy ra tai nạn, nhóm người trên ôtô có ý định đẩy chiếc xe ra khỏi hiện trường song bị người dân ngăn cản đòi giữ nguyên hiện trạng.

Ông Phạm Viết Nhuận, Trưởng công an phường Ngọc Trạo, xác nhận vụ việc và cho hay công an thành phố đã vào cuộc. Còn đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho hay thời điểm tai nạn, xe của Công an phường Ngọc Trạo đang đi tuần tra đêm.

"Đây là vấn đề liên quan đến công vụ nên Công an TP Thanh Hóa và Phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với Viện kiểm sát làm rất chặt chẽ, hồ sơ đang chuyển cho cơ quan điều tra cấp tỉnh làm chứ không để cho thành phố nhằm đảm bảo tính khách quan", đại tá Oanh nói thêm.

Công an phường Ngọc Trạo đang phối hợp với gia đình nạn nhân lo hậu sự cho bà Thảo.

Chân Nhân