Xác nam thanh niên dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Rạng sáng, nhiều người hoảng hốt khi phát hiện xác nam giới dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

5h30 sáng nay, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng tại công viên Phạm Văn Đồng (phường Mỹ An, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nhìn thấy thi thể nam giới mặc quần jean, áo phông trắng, nằm mấp mé dưới mặt nước ven bờ nên báo cơ quan chức năng.

Bãi biển nơi người dân phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: V.N

Công an xác định nạn nhân ngoài 20 tuổi, trên người không mang theo giấy tờ thùy thân. Kiểm tra tại hiện trường, nhà chức trách nhận định nạn nhân mới tử vong do trên người còn dịch hồng, có dấu hiệu thương tích do va đập.

Trung tá Nguyễn Tấn Sửu, phòng điều tra tổng hợp (công an quận Sơn Trà) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy dấu vân tay, tìm người thân để xác định danh tính nạn nhân. Sau đó, cơ quan pháp y sẽ mổ khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Văn Nguyễn