Vợ dùng dao tự cứa nhiều nhát rồi dọa nhảy lầu khi biết chồng phản bội

Người vợ dùng dao làm bếp cứa hơn 30 nhát vào chân và tay sau trận cãi nhau với chồng.

Hôm 28/1, do suy sụp sau khi phát hiện chồng ngoại tình, một phụ nữ người Singapore đã cố tự tử bằng cách đứng trên lan can tầng 11 của một khu chung cư ở Yishun Avenue 6 rồi dọa nhảy xuống. Theo The Coverage, người phụ nữ này tên là Cai Lili (45 tuổi). Cô đã được các nhân viên an ninh của cơ quan phòng vệ nhân sự Singapore (SCDF) giải cứu sau gần 2 tiếng.

Cai đứng trên lan can đòi nhảy xuống trong khi lực lượng an ninh tìm mọi cách để cứu cô này.

Trước đó, Cai đã có một trận cãi vã nảy lửa với chồng. Theo một nhân chứng, Cai vừa la hét vừa dùng dao cứa hơn 30 vết vào chân, đùi và cánh tay của mình.

Các nhân viên an ninh SCDF đặt một tấm đệm hơi ở dưới tòa nhà để phòng trường hợp Cai nhảy ra khỏi lan can. Ít nhất 10 xe cảnh sát và hai xe cứu hỏa túc trực sẵn ở hiện trường.

Vết thương chi chít trên cơ thể Cai.

Cuối cùng, các nhân viên an ninh đã kéo được Cai vào trong và đưa cô đến bệnh viện. Cảnh sát sau đó đã thu hồi được một con dao làm bếp dài khoảng 20 cm.

Một trong những cư dân sống gần đó cho biết ông nhìn thấy nhiều cảnh sát ở chân tòa nhà và khi ngẩng lên ông này mới nhận ra có một phụ nữ đứng trên lan can. Ông này nói: "Cô ấy gào rất to và yêu cầu cảnh sát bỏ tấm đệm hơi đi. Tình hình lúc đó rất căng thẳng".