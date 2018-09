Vợ dàn cảnh đánh ghen, không ngờ làm chết chồng

Vị nữ Chủ tịch xã thuê người theo dõi, dàn cảnh bắt quả tang chồng ngoại tình nhưng không ngờ lại gây nên cái chết cho ông này.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can về hành vi cố ý gây thương tích, liên quan đến cái chết của ông Dương Văn Lường (sinh năm 1962, ở xã Bá Hiến) hôm 21/6 vừa qua tại nhà nghỉ nằm trên địa bàn thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Danh tính 6 người gồm: Dương Thị Lan (vợ nạn nhân Dương Văn Lường, sinh năm 1963, Chủ tịch xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1992), Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Thu Thùy (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1992), đều trú ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Đối tượng Dương Thị Lan và Hải, Dương tại cơ quan công an. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của nghi can, bước đầu cơ quan điều tra xác định nội dung vụ án như sau: bà Dương Thị Lan nghi ngờ chồng là ông Lường có quan hệ tình ái bên ngoài nên đã đưa 25 triệu đồng để nhờ Tú và Mai theo dõi chồng. Tú và Mai không kết hôn nhưng sống như vợ chồng.

Bà Lan đề nghị Tú và Mai nếu phát hiện ông Lường có quan hệ tình ái bên ngoài thì bắt quả tang và chụp lại ảnh với mục đích bêu xấu chồng. Hai người này sau đó đã gặp Dương, Hải và Thùy để bàn bạc về việc bà Lan nhờ. Sau đó, nhóm người này không theo dõi ông Lường mà lên kế hoạch “bẫy” ông Lường.

Để thực hiện kế hoạch, từ ngày 16/6, Mai dùng sim rác, sau đó lấy tên giả là Hiền nhắn tin làm quen ông Lường. Mai giới thiệu với ông Lường, cô ta là người ở Tuyên Quang và muốn nhờ ông Lường xin việc làm. Quá trình nhắn tin, Mai hẹn ông này khi nào xuống Hà Nội sẽ ghé qua gặp.

Đến ngày 19/6, bà Lan đi du lịch trong Nam nên nhắn tin báo cho Tú và Mai theo dõi ông Lường trong thời gian vắng nhà.

Khoảng 13h ngày 21/6, Mai dẫn Thùy (đóng vai Hiền) vào nhà nghỉ thuê phòng 304 rồi quay ra taxi nhắn tin hẹn ông Lường tới nhà nghỉ.

Nhà nghỉ xảy ra vụ án.

Sau khi dàn cảnh xong, Tú và Mai ngồi dưới taxi đợi còn Hải và Dương đạp cửa xông vào chụp ảnh bắt quả tang và hành hung ông Lường đến bất tỉnh. Trong lúc đó, Thùy chạy ra ngoài.

Sau khi thực hiện xong kế hoạch, Mai đã thông báo kết quả với bà Lan. Bà Lan nói, sẽ thưởng cho nhóm này. Về phía ông Lường, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Tại cơ quan điều tra, bà Lan khai nhận chỉ nhờ người theo dõi bắt quả tang chồng có quan hệ tình ái bên ngoài và chụp lại ảnh để bêu xấu, chứ không có ý định giết chồng. Những kẻ còn lại cũng khai lên kế hoạch với ý định đánh và chụp ảnh bêu xấu ông Lường chứ không có ý định giết người.

Gia đình ông Lường và bà Lan có điều kiện kinh tế khá giả. Vợ chồng ông hiện có một nhà máy sản xuất gạch, một nhà nghỉ 10 tầng được xem là lớn nhất khu vực huyện Bình Xuyên và một số cây xăng trên địa bàn. Ngoài ra, ông Lường còn được biết đến là chủ thầu xây dựng, trong tay có nhiều xe ôtô, máy công trình.

