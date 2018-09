Vợ chồng Kate gửi thiệp cảm ơn người hâm mộ

Tấm thiệp in ảnh Công chúa Charlotte và vợ chồng Hoàng tử William đề những lời chúc tốt lành gửi đến công chúng khắp thế giới.

Hôm 5/6, Điện Kensington công bố hai tấm thiệp in ảnh vợ chồng William - Kate và Công chúa Charlotte kèm những dòng chữ bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ vì tin nhắn, lời chúc họ nhận được trong các dịp quan trọng vừa qua, theo Hello.

Hai tấm thiệp cảm ơn của nhà Kate in ảnh con gái và cặp vợ chồng. Ảnh: Kensington Palace.

Tấm thiệp thứ nhất in ảnh Công chúa Charlotte mặc áo khoác đỏ đứng trên bậc thang Điện Kensington ngày đầu tiên đi học mẫu giáo do chính Kate chụp. Đằng sau thiệp đề dòng chữ: "Cảm ơn vì những lời chúc đẹp đẽ dành cho Công chúa Charlotte nhân dịp sinh nhật lần thứ ba. Sự chu đáo của bạn được hoàng gia đánh giá cao và họ cũng gửi lại bạn những lời chúc tốt lành nhất".

Bức thiệp thứ hai in ảnh Hoàng tử William ôm eo vợ trong chuyến đến Ấn Độ và Bhutan năm 2016. "Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge cảm ơn vì những tin nhắn nhiệt thành mà bạn gửi nhân dịp kỷ niệm đám cưới lần thứ 7 của họ. Nó thực sự thể hiện sự quan tâm của bạn. Hoàng gia trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới bạn", Hello trích những dòng chữ in sau tấm thiệp.

Vài tháng đầu năm diễn ra hàng loạt sự kiện lớn của hoàng gia Anh. Mở đầu là Hoàng tử Louis, con thứ ba của vợ chồng Công tước xứ Cambridge, chào đời ngày 23/4 tại khoa sản Lindo Wing, Bệnh viện St. Mary, London.

Hai tuần sau đó, Công chúa Charlotte đón sinh nhật 3 tuổi vào ngày 2/5. Giữa hai sự kiện trên là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate (29/4/2011 - 29/4/2018).

Các tấm thiệp mừng của người hâm mộ gửi về Điện Kensington. Ảnh: Instagram.

Đồng thời, đám cưới hoàng gia giữa Hoàng tử Harry và Meghan Markle cũng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Chỉ trong tháng 5, Điện Kensington nhận được 36.000 bức thư chúc mừng gửi về từ khắp thế giới.