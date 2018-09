Vận may tuổi Sửu năm 2015

Trong năm nay, vận may thành công của người tuổi Sửu và sinh lực tốt, cần lưu ý về tinh thần.

Năm 2015, người tuổi Sửu sẽ có những vận may rất đặc biệt. Bạn có khả năng dập tắt lửa, vượt qua khó khăn, biến thù thành bạn. Năm mới mang tới vận may thành công. Sinh lực của bạn mạnh mẽ nhưng trong năm Ất Mùi này, tuổi Sửu bị xung với Thái Tuế của năm.

Để tránh sự xung đột nguy hiểm này, bạn không nên nhìn về hướng Tây Nam 1 trong suốt cả năm. Khi ngồi làm việc, trình bày một bản báo cáo hay tham gia các hoạt động quan trọng, hãy tránh nhìn về hướng này, đó là điều quan trọng nhất cần ghi nhớ.

Phi tinh

Lục Bạch #6 hay sao Thiên vận bay vào cung Đông Bắc trong năm 2015. Nó còn được biết tới như ngôi sao tài vận gián tiếp vì mang lại của cải bất ngờ. Lục Bạch mang lại vận may Quý nhân phù trợ, quyền lực và chiến thắng trong các trò may rủi.

Ngọn gió phong thủy mang tới cho tuổi Sửu cơ hội có thu nhập bất ngờ và sự hỗ trợ có ý nghĩa từ những người có quyền lực. Một người có uy tín sẽ lặng lẽ hỗ trợ bạn, hoặc ai đó sẽ nhận ra và đánh giá cao khả năng của bạn. Vận may này đặc biệt giá trị với những người mới bắt đầu một dự án quan trọng hay một công việc mới.

24 Sơn vị

Năm mới là sự tổng hợp của năng lượng tốt và xấu, sẽ có lên xuống thất thường trong suốt cả năm.

Tuế phá, hay phương vị đối xung với Thái tuế, rơi vào cung Đông Bắc 1 (ngôi nhà tử vi của con giáp Sửu). Xung đột có thể xảy ra, tuy không quá trầm trọng. Đối đầu có thể nảy sinh từ những người có thế lực hơn bạn, vì vậy tốt nhất là nên tránh xa bất kỳ ai có ý định gây sự với bạn. Học cách kiểm soát cảm xúc và bỏ đi chỗ khác, đó là cách bạn có thể chiến thắng. Đơn giản là bỏ đi, kể cả nếu điều này khiến bạn trông giống kẻ hèn nhát. Kẻ duy nhất bị tổn thương là cái tôi của bạn. Và cuối cùng, bất kể lý do xung đột là gì, bỏ đi mang lại cho bạn chiến thắng tinh thần, sẽ chẳng có căng thẳng hay những cú vọt của huyết áp.

Niên xung (ở bên trái ngôi nhà tử vi của tuổi Sửu) tại Đông Bắc 2 có thể mang tới cãi cọ và xung đột.

Ngôi sao Đại Cát (ở bên phải) mang tới những vận may tốt lành. Một ai đó gần gũi và đáng tin cậy sẽ mở cánh cửa dẫn tới các cơ hội mới hay những khoản thu nhập bất ngờ cho bạn.

5 vận may chính

Tuy đối đầu với Thái Tuế nhưng tuổi Sửu có đủ lý do để lạc quan về triển vọng của năm. Bạn sẽ không gặp khó khăn trong huy động mọi nguồn lực để đạt thành công lớn nhờ sinh lực vững vàng. Trở ngại duy nhất chính là vận may tinh thần sụt giảm khiến bạn có mặc cảm không hoàn hảo. Bạn nghi ngờ khả năng của bản thân và có thể thiếu tự tin trong rất nhiều việc. Cần giữ động cơ trong sáng trong mọi hành động. Đừng nghĩ xấu về người khác hay để kẻ xấu chi phối. Để bù đắp lại sự thiếu hụt năng lượng tích cực, hãy cố gắng giữ cái nhìn lạc quan trong mọi việc. Đừng quá tin vào trực giác, hãy lắng nghe lời khuyên của những người mà bạn tin cậy và suy nghĩ kỹ trước khi hành động.



Vận may thành công của bạn rất cao. Điều này có nghĩa là thành công sẽ đến một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tất nhiên, đây chỉ là dự báo của năm, gặt hái được nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực và số phận của bạn.

Đinh Sửu và Kỷ Sửu có vận may sức khỏe tốt, trong khi Quý Sửu và Ất Sửu có thể phải đối mặt với bệnh tật.

Đinh Sửu và Tân Sửu có vận may tài chính tốt, thu nhập ổn định, có khả năng có tài sản mới. Kỷ Sửu và Ất Sửu có thể gặp khó khăn về tiền bạc, cần hạn chế chi tiêu và không quá tin người.

Công việc

Tuổi Sửu nhận được sự giúp đỡ có ý nghĩa từ những người mà bạn ít ngờ. Có thể có một vài xung đột nhỏ tại công sở nhưng chuyện này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Một bàn tay vô hình chìa ra, tạo cho bạn cơ hội thăng tiến. Người tính chuyện thay đổi công việc hay thuyên chuyển nơi công tác có thể tự tin thực hiện dự định này.

Kinh doanh

Công việc kinh doanh của người tuổi Sửu năm nay ổn định. Đây là thời điểm thích hợp để củng cố vị thế của bạn trong ngành, không phải lúc theo đuổi những hướng đi mới. Do đối đầu trực diện với Thái Tuế, bạn nên tránh mạo hiểm lớn về tài chính và kinh doanh. Tiếp tục duy trì những gì bạn đang làm tốt và tránh ngồi đối diện với hướng Tây Nam 1 trong năm nay.

Tình yêu

Có thể xảy ra một số sự kiện bất ngờ trong cuộc sống tình cảm của người tuổi Sửu năm nay. Dù chưa có ý định tìm kiếm nửa thứ hai của mình, tuổi Sửu độc thân vẫn có cơ hội gặp được người rất đặc biệt. Hai bạn cảm thấy tâm đầu ý hợp, tình cảm nảy sinh nhanh chóng. Có những cánh tay bí mật đẩy bạn lại gần người sẽ trở nên hết sức ý nghĩa với bạn. Tuổi Sửu có thể nhanh chóng đưa ra lời hứa hẹn, cầu hôn.

Người đã có gia đình sẽ tìm thấy nhiều niềm vui bên bạn đời. Cảm xúc cũ trỗi dậy và những người không vướng bận gia đình có thể bất ngờ gặp lại tình cũ. Điều này đặc biệt đúng với Tân Sửu.

Các tháng tốt

Hai tháng tốt lành nhất của năm là tháng 2 và tháng 11 dương lịch, tiếp theo là các tháng 4/2015 và tháng 1/2016. Những người tìm kiếm tình yêu có thể gặp may mắn trong tháng 6 dương lịch.

Hùng Sơn