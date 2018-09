Vận may của bạn tháng thứ sáu (từ 7/7 đến 7/8)

Tuổi Mão, Ngọ, Dậu tháng này sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi, trong khi đó các tuổi Tý, Dần, Tỵ cần phải cẩn thận.

Tuổi Tý

Sự xuất hiện của ngôi sao Bệnh tật #2 mang theo nguy cơ ốm đau, sức khỏe giảm sút. Nguy cơ tai nạn tháng này cũng cao. Không nên đi xa và cần tránh các môn thể thao nguy hiểm. Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi và đeo đồ trang sức bằng vàng để giảm thiểu năng lượng bệnh tật. Rất may sự kết hợp của sao tháng #2 với sao năm #7 tạo nên tổ hợp Hà đồ 2/7, mang tới nhiều may mắn, đặc biệt là về mặt tài chính. Tháng này hứa hẹn mang lại cho tuổi Tý những món tiền lớn. Các khoản đầu tư của bạn có thể cho lợi nhuận vào lúc này.

Trong công việc, có nhiều cơ hội để tuổi Tý vượt lên phía trước nhưng bạn cảm thấy không đủ năng lượng để theo đuổi mục tiêu của mình. Ngôi sao bệnh tật khiến bạn trở nên nhạy cảm hơn với các căn bệnh cảm cúm, ngộ độc thực phẩm... Hãy cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, đi khám bác sĩ ngay khi bất an về sức khỏe. Những trục trặc nhỏ, nếu không được chăm sóc chu đáo, có thể trở thành bệnh tình nghiêm trọng. Dành đủ thời gian cho việc nghỉ ngơi. Cố gắng quá sức có thể khiến bạn mắc phải sai lầm hoặc không đảm bảo chất lượng công việc như thường lệ. Chú ý giữ hòa khí với đồng nghiệp, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong kinh doanh, tuổi Tý có vận may lớn về tiền bạc vì vậy hãy dồn sức vào lĩnh vực này. Nghiên cứu kỹ các nguồn thu nhập của công ty và tập trung vào việc thu hồi dòng tiền mặt. Hãy phát huy sức mạnh tập thể bằng cách trao thêm quyền lực cho các các bộ quản lý và nhân viên, cho phép họ tham gia vào quá trình đưa ra quyết định của công ty và để họ cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của nhóm.

Vận may tình cảm cũng có nhiều hứa hẹn cho người tuổi Tý. Với những cặp đã quen biết từ trước, tháng này hai bạn có thể tìm thấy sự hòa đồng thực thụ. Đây là thời điểm thuận lợi để tổ chức ăn hỏi, cưới xin hay đưa ra lời hứa hẹn. Tuổi Tý độc thân có thể tìm thấy tình yêu ở những nơi ít ngờ nhất.

Tuổi Sửu

Tháng này mọi việc tiến triển rất nhanh, khiến một số người có thể đưa ra quyết định vội vàng, phải hối tiếc về sau. Sự xuất hiện của sao #9 trong cung tử vi của tuổi Sửu kết hợp với Ngũ hoàng #5 của năm khiến mọi việc bị đảo lộn. Hãy chú tâm làm giảm tốc độ mọi chuyện, đừng để mình bị cuốn vào bất kỳ việc gì. Sử dụng chiến lược trì hoãn nếu cần. Hãy trao đổi cởi mở với mọi người và xin tư vấn nhưng cũng cần tỉnh táo khi tiếp nhận các lời khuyên vì không phải ai cũng thực lòng muốn tốt cho bạn.

Trong công việc, các ý tưởng của bạn có thể vấp phải sự chống đối từ những người không được lợi từ các thay đổi này. Không khí có thể trở nên căng thẳng, bạn bị hối thúc làm việc nhanh hơn, ra quyết định nhanh hơn và rất nhiều áp lực khác. Đừng để mình bị kéo ra khỏi vùng quen thuộc. Đây hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để thử nghiệm những vùng đất mới. Sự cạnh tranh tháng này rất khốc liệt, vì vậy nếu cần lời khuyên, tốt nhất hãy hỏi những người làm ngoài cơ quan và không có lợi ích chung đụng với bạn.

Một giai đoạn căng thẳng cho người làm công việc kinh doanh. Kể cả khi mọi thứ đang diễn ra hết sức trôi chảy, trở ngại có thể đột nhiên xuất hiện. Hãy giữ nguyên tay lái và dành cho mình chút thời gian để cân nhắc. Nếu có điều gì đó chưa chắc chắn thì nên tỏ ra thận trọng. Duy trì thực trạng và củng cố những gì bạn đang làm tốt, tuyệt đối tránh mạo hiểm, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền bạc. Tránh tuyển thêm nhân viên mới trong tháng này. Cạnh tranh trở nên khốc liệt, một vài đối thủ có thể dở đòn bẩn để ngáng chân bạn. Hãy giữ kín quan điểm của mình, dùng kỹ năng phân tích và trí thông minh để thoát khỏi thời kỳ khó khăn này.

Nếu tình yêu là thứ bạn đang theo đuổi thì bạn sẽ không phải thất vọng. Có rất nhiều cơ hội để vui vẻ, tuy nhiện việc tìm kiếm người có thể cùng đi hết cuộc đời lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Người đã có gia đình hay đã trong mối quan hệ lâu dài cần cẩn thận với những cám dỗ từ bên ngoài.

Tuổi Dần

Sự xuất hiện của ngôi sao #9 khiến mọi việc tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, ngôi sao này còn khiến ảnh hưởng xấu của sao năm Ngũ hoàng #5 gia tăng. Tuổi Dần cần hết sức thận trọng trong tháng này. Tránh mạo hiểm, dành thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, kể cả nếu bạn bị ép trả lời thật nhanh. Hãy sống chậm lại nếu có thể vì những lỗi lầm bạn mắc phải lúc này sẽ rất khó sửa chữa về sau.

Một tháng hết sức khó khăn cho tuổi Dần, nhất là với những người làm việc trong môi trường cạnh tranh. Bạn thấy mình liên tục bị kéo ra khỏi vùng yên ổn. Trong khi điều này khiến bạn bực bội, cũng chẳng có lựa chọn khác vì chấp nhận thất bại ở bất cứ mặt trận nào cũng có thể đe dọa khả năng được thăng tiến về sau. Hãy dành thời gian lập kế hoạch thật tỉ mỉ, hoàn thiện các kỹ năng của mình để tránh mắc sai lầm. Tháng sau mọi việc sẽ ổn trở lại.

Trong kinh doanh, trở ngại có thể đột ngột xuất hiện. Thay vì dừng lại, có thể bạn sẽ bị ép phải tìm ra con đường mới. Hãy dùng trí thông minh để vượt qua thử thách. Đừng nhún vai đầu hàng, hãy động não! Khó khăn có thể trở thành động cơ để bạn tiến nhanh hơn về phía trước. Nếu bắt buộc phải làm điều gì đó, hãy bắt tay vào việc và yêu thích công việc mình làm. Với thái độ này, trở ngại sẽ chỉ khiến bạn mạnh hơn mà thôi. Trong cái rủi luôn ẩn chứa cái may.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống khiến tuổi Dần chẳng còn mấy tâm trí cho chuyện tình cảm. Thái độ hờ hững của bạn có thể khiến người kia cảm thấy bất an. Nếu tình yêu là thứ bạn thực sự quan tâm, hãy đặt nó thành ưu tiên hàng đầu, nếu không bạn sẽ chẳng thể tiến xa trong tháng này.

Tuổi Mão

Tháng này sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với tháng trước. Bạn cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Điều này một phần lớn là nhờ quan hệ với mọi người được cải thiện đáng kể. Quan hệ với đồng nghiệp trở nên êm thấm. Đừng dành quá nhiều thời gian ở một mình, hãy tập trung gây dựng các mối quan hệ, tham gia nhiều hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè. Làm vậy bạn sẽ nhận được nhiều năng lượng cũng như sự hỗ trợ từ bên ngoài. Bạn có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cuộc sống tình cảm cũng có nhiều tiến bộ, tuổi Mão tìm kiếm tình yêu có thể gặp một người hết sức đặc biệt. Ngôi sao Đào hoa #4 mang tới nhiều hạnh phúc cho bạn trong tháng này.

Tại công sở, càng gần gũi đồng nghiệp bao nhiêu bạn càng cảm thấy hài lòng bấy nhiêu. Bạn có thể làm việc nhóm rất hiệu quả. Đây cũng là thời điểm thích hợp để củng cố các kỹ năng của mình. Hãy nắm bắt mọi cơ hội để học thêm những điều mới hay nhận thêm công việc mới. Đừng vội từ chối những lời đề nghị thuộc loại này. Kể cả với những điều thoạt đầu nghe có vẻ nằm ngoài tầm với, bạn vẫn có thể nắm bắt chúng nhờ sự hỗ trợ của mọi người.

Công việc kinh doanh tháng này cũng trở nên trôi chảy. Các đồng minh chiến lược mang lại cơ hội mới giúp bạn mở rộng kinh doanh. Hãy tìm kiếm các đối tác như vậy. Vận may chính của bạn tháng này là ký được các hợp đồng thông minh, với đối tác phù hợp. Về việc phân bổ thời gian, hãy cho mình đủ thì giờ để theo đuổi đến cùng một dự án nào đó, thay vì làm cùng lúc nhiều việc. Hãy phấn đấu cho một thành công lớn thay vì những thành công nho nhỏ vào lúc này. Các mối quan hệ mang lại nhiều phần thưởng đặc biệt trong tháng. Một số người mà bạn gặp tại các buổi hoạt động hay tiệc tùng có thể giúp đỡ bạn rất nhiều về sau.

Các mối quan hệ tình cảm được củng cố trên mọi phương diện. Tuổi Mão thích tụ tập, gặp gỡ và bạn bè cũng có nhiều thời gian dành cho bạn. Kể cả những người chưa để tâm tới tình yêu cũng quay sang dành sự chú ý đặc biệt cho lĩnh vực này. Tuổi Mão độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực trong tháng này. Người đã có gia đình cần quan tâm nhiều hơn tới bạn đời của mình. Có nguy cơ phản bội. Nếu hai bạn đang xa cách trong thời gian gần đây, một trong hai người có thể bị cám dỗ cuốn trôi. Năng lượng của tháng có thể làm gia tăng các quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, vì vậy hãy cảnh giác.

Tuổi Thìn

Ngôi sao Ngũ hoàng #5 xuất hiện trong cung tử vi của người tuổi Thìn khiến mọi việc không còn trôi chảy như trước nữa. Tuy nhiên, Bính Thân là một năm khá tốt lành đối với bạn nên tháng này mọi chuyện tuy có trục trặc nhưng sẽ không đến nỗi quá tồi tệ. Hãy cố gắng kiềm chế, không để sự nóng giận nhấn chìm bạn. Học cách kiên nhẫn với những người xung quanh. Hãy để những người đáng tin cậy giúp đỡ bạn. Lui vào một góc để suy nghĩ về những lời khuyên của họ, kể cả nếu những lời khuyên này chưa vừa ý bạn. Sự tĩnh tâm sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp đúng đắn.

Công việc không còn dễ chịu như trước, một số người tuổi Thìn thậm chí còn tính chuyện đổi nghề. Sức ép có thể xuất phát từ việc bạn cảm thấy nhiệm vụ được giao vượt quá khả năng của mình. Tuy Thìn là con giáp không sợ thử thách, tháng này do ảnh hưởng xấu của sao Ngũ Hoàng, ban sẽ vui ít buồn nhiều. Hãy kiên định vững tay chèo, tháng sau mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại.

Vận may trong kinh doanh tháng này cũng giảm sút. Tốt nhất bạn nên nằm im, tránh thu hút sự chú ý của những người không có thiện chí. Dành thời gian cải thiện các mối quan hệ trong nội bộ công ty. Tránh mạo hiểm dưới bất kỳ hình thức nào, nhất là về tài chính. Không nên đầu tư lớn, thuê nhân công mới hay thay đổi chiến lược kinh doanh. Hãy giữ mọi thứ ở mức đơn giản và duy trì nguyên trạng. Những dự án khởi động trong tháng này có thể gặp trục trặc, vì vậy tốt nhất hãy đợi đến tháng sau.

Tuổi Thìn đầu tư quá nhiều tâm sức cho chuyện tình cảm có thể rơi vào thất vọng. Hãy hạ thấp kỳ vọng của bạn. Khi mục tiêu đưa ra quá cao và không đối tượng nào có thể với tới, bạn sẽ thất vọng ê chề. Điều này ảnh hưởng rất xấu tới các mối quan hệ tình yêu bạn đang vun xới. Hãy thả mình theo dòng chảy, mong đợi ít hơn ở mình và mọi người, học cách tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, được vậy bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Tuổi Tỵ

Một tháng nhiều trắc trở cho người tuổi Tỵ, khi ngôi sao Ngũ hoàng #5 xuất hiện, mang theo nhiều rắc rối. Tuy con đường khá chông gai, đừng để những thất bại tạm thời khiến bạn nản chí. Hãy biến trở ngại thành cơ hội trải nghiệm. Những bài học rút ra lúc này có thể giúp ích nhiều cho bạn về sau. Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi, đeo đồ trang sức bằng vàng để giảm thiểu năng lượng xấu.

Tại công sở, một số đối thủ sẽ tìm cách vô hiệu hóa những nỗ lực của bạn. Thay vì nổi giận hay than thân trách phận, bạn hãy cố gắng hoàn thành công việc tốt hơn nữa. Có thể có sự đối đầu không mấy dễ chịu cũng như những trò chọc ngoáy của đồng nghiệp nhưng hãy tự tin ở khả năng của mình. Việc bạn tin vào lời của những kẻ gièm pha cũng đồng nghĩa với sự thất bại. Đừng quá bận tâm vì những kẻ này. Hãy bọc cho mình lớp da thật dầy, nhìn những lời chỉ trích với thái độ đúng đắn và coi đó là những lời khuyên có tính xây dựng. Bạn cần cố gắng làm việc độc lập và nỗ lực hết mình để vượt qua tháng khó khăn này.

Vận may kinh doanh tháng này xuống thấp. Tốt nhất bạn nên tránh mạo hiểm. Trì hoãn các cuộc họp quan trọng hay việc ký kết hợp đồng cho tới tháng sau. Các dự án bắt đầu lúc này có rất ít cơ hội thành công. Khả năng hùng biện của bạn tháng này xuống dốc, các ý tưởng của bạn dễ bị người khác hiểu sai. Nếu có thể, hãy đi nghỉ ít ngày. Đôi khi, nếu mọi việc không được như ý, rút lui trong một thời gian ngắn giúp bạn trở nên tỉnh táo hơn.

Trong cuộc sống tình cảm, hiểu lầm có thể làm hỏng hết các mối quan hệ. Xung đột xảy ra thường xuyên hơn, vì vậy tốt nhất hãy chọn cách im lặng hoặc chỉ bàn luận những chyện vô thưởng vô phạt, tránh tham gia tranh luận các chủ đề có thể kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Một khi đã xảy ra, cãi vã nhỏ cũng có thể bị thổi phồng thành chuyện lớn. Hãy dành thời gian theo đuổi mối quan tâm của riêng mình. Tạm xa nhau có thể là cách tốt nhất để cứu vãn quan hệ của hai bạn. Tuổi Tỵ độc thân nên tiếp tục ở vậy. Những mối quan hệ xuất hiện vào lúc này ít có cơ hội chịu được thử thách của thời gian.

Tuổi Ngọ

Ngôi sao #1 bay vào cung tử vi của tuổi Ngọ, mang theo vận may chiến thắng trong tất cả các công việc bạn theo đuổi. Kết hợp với sao năm #6, ngôi sao này còn tạo nên tổ hợp Hà đồ may mắn, mang lại vận may trí tuệ và trực giác nhanh nhạy. Hãy tin ở những đánh giá của mình và đừng để người khác khiến bạn dao động. Có thể xuất hiện thay đổi lớn trong cuộc đời hay những quyết định lớn cần đưa ra. Con đường trước mắt có thể còn chưa rõ ràng nhưng nếu bạn kiên định, sương mù sẽ dần tan và phần thưởng xứng đáng sẽ tới.

Bạn có thể tin tưởng ở trực giác. Hãy tự tin và mạnh dạn chia sẻ các ý tưởng của mình với đồng nghiệp và cấp trên. Tháng này, khả năng lãnh đạo của bạn được củng cố, tiếng nói của bạn được nhiều người lắng nghe. Có cơ hội thăng tiến cho những người tìm kiếm chúng.

Tuổi Ngọ làm công việc kinh doanh sẽ có một tháng bận rộn. Bạn có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ và được nhiều người sẵn lòng giúp đỡ. Với các bạn trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp, vận may Quý nhân phù trợ của năm sẽ mang tới một người đỡ đầu có kinh nghiệm, quyền lực hay vị thế, giúp mở ra những cánh cửa mới, gỡ bỏ khó khăn, đưa bạn tiến lên phía trước. Đừng tìm cách tự mình làm lấy mọi việc, khi chưa biết rõ cần làm gì tiếp, hãy nhờ những người có khả năng giúp đỡ. Đây là thời điểm thích hợp để biến các ý tưởng thành hành động. Đa dạng hóa sản phẩm có thể mang lại những phần thưởng bất ngờ. Một số người tuổi Ngọ có thể đầu tư thành công vào những lĩnh vực hoàn toàn xa lạ.

Chuyện tình cảm cũng có những biến động lớn. Một số trong các bạn có thể bước sang giai đoạn mới của tình yêu trong khi một số khác lại đi đến quyết định chia tay. Dù là lựa chọn nào, thay đổi thực hiện trong tháng này hứa hẹn mang lại những điều tốt lành hơn trong tương lai.

Tuổi Mùi

Một tháng tốt xấu lẫn lộn cho người tuổi Mùi. Ngôi sao cãi cọ #3 gây ra nhiều trắc trở cho các mối quan hệ của bạn. Hiểu nhầm diễn ra mọi lúc mọi nơi. Bạn dễ nổi cáu hơn bình thường và thiếu kiềm chế khi người khác không theo kịp mình. Người có thói quen soi mói cần ý thức nhược điểm của mình và dừng lại ngay mỗi khi định làm điều này, nếu không bạn có thể mất hết bạn bè, đồng minh. Rất may sự kết hợp giữa sao tháng #3 và sao năm #8 tạo nên tổ hợp Hà đồ may mắn 3/8, giúp bạn có ảnh hưởng lớn tới những người khác. Điều này có vẻ rất mâu thuẫn. Mọi người không hài lòng khi ở bên bạn nhưng vẫn tuân thủ sự lãnh đạo của bạn. Nếu bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì tháng này hứa hẹn mang lại những điều tốt lành.

Trong công việc, mặc dù hiểu nhầm và xung đột có thể xảy ra nhưng rốt cục mọi việc sẽ êm thấm trở lại. Rất khó kiểm soát ảnh hưởng của sao #3, vì vậy tránh đối đầu vẫn tốt hơn. Đừng để những mâu thuẫn nhỏ bị phóng đại, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nếu không cả bạn và đối thủ sẽ trắng tay, để phần thắng rơi vào tay một ai đó bên ngoài cuộc chiến. Hãy tập trung củng cố vai trò lãnh đạo và kỹ năng quản lý của bạn.

Trong kinh doanh, tháng này sức mạnh của tuổi Mùi nằm ở chỗ có thể gây ảnh hưởng cùng lúc tới nhiều người. Đây là thời điểm thích hợp để tổ chức quảng bá cho công ty. Tuy nhiên, cần chú ý tới ảnh hưởng xấu của ngôi sao cãi cọ #3, gây xung đột trong quan hệ với con người, thậm chí có thể mang tới những rắc rối pháp lý hay kiện tụng. Nếu chẳng may vướng phải những chuyện này, bạn nên cố gắng trì hoãn đến tháng sau. Chiến thắng không ở bên bạn trong tháng này nếu buộc phải đưa vấn đề ra trước tòa án.

Chuyện tình lãng mạn sẽ xì hơi rất nhanh bởi sự xuất hiện của sao #3. Tuy bạn không mất đi sự duyên dáng của mình nhưng những người khác cảm thấy khó ở gần bạn. Tuổi Ngọ đã kết hôn lâu ngày rất khó thân mật với bạn đời trong tháng này. Trái lại người độc thân đang theo đuổi mối quan hệ mới vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt.

Tuổi Thân

Sự xuất hiện của sao cãi cọ #3 khiến bạn dễ mất bình tĩnh, tuy nhiên sao tháng #3 và sao năm #8 kết hợp lại tạo nên tổ hợp Hà đồ may mắn 3/8. Điều này giúp bạn tạo ảnh hưởng đáng kể lên những người khác và dành lợi thế trong các cuộc tranh luận, thương thảo. Tuổi Thân đặc biệt tài giỏi trong thuyết phục mọi người suy nghĩ theo cách của mình. Tuy có vẻ thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng, bạn vẫn kiên trì dành trọn thời gian cho những người mình tôn trọng và ngưỡng mộ. Trái lại, bạn không mấy hào hứng khi phải tiếp xúc với những người kém cỏi hơn. Tháng này tuổi Thân có thể gặp nguy hiểm nếu tỏ ra thô lỗ với đối tượng này. Thái độ nhã nhặn sẽ giúp bạn tránh được tai họa.

Tại công sở, một vài tình đồng nghiệp có thể tan vỡ trong tháng này. Bạn không dễ chia sẻ quan điểm với mọi người và sự khác biệt này có thể là mầm mống gây bất hòa giữa bạn và một vài cộng sự. Đừng để mọi chuyện trở nên trầm trọng. Hãy rút lui khi căng thẳng xuất hiện hoặc chấp nhận là người thua cuộc nếu buộc phải làm vậy. Chẳng cần cố gắng dành chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận. Bản tính cãi cọ không mang lại điều gì tốt lành cho bạn. Tốt nhất hãy tự thấy nhược điểm của mình và cân nhắc khi đưa ra bình luận. Nếu lẽ phải thuộc về bạn thì sớm muộn mọi người cũng sẽ biết. Đừng cố thuyết phục mọi người rằng đánh giá của bạn chuẩn xác hơn của họ vì khi đó điều duy nhất đọng lại trong tâm trí mọi người chỉ là bản tính thích hiếu thắng của bạn. Tháng này tốt nhất nên rút về làm việc một mình, càng ít va chạm càng tốt.

Tuổi Thân làm công việc kinh doanh cần cảnh giác với những rắc rối pháp lý. Tháng này bạn cần đặc biệt thận trọng khi ký kết thỏa thuận, hợp đồng. Đây không phải thời điểm tốt để tham gia liên minh mới hay tung ra các sản phẩm mới. Tốt nhất hãy tìm cách cải thiện công việc kinh doanh hiện tại của bạn, tránh mạo hiểm bước chân vào những khu vực bạn chưa nắm rõ. Tuyệt đối tuân thủ pháp luật vì tháng này những lỗi lầm dù nhỏ nhất cũng có thể bị phát hiện và thổi phồng lên, khiến bạn hao tốn rất nhiều thời gian và tâm trí.

Một tháng không mấy dễ dàng cho tuổi Thân tìm kiếm tình yêu. Tâm trạng bạn lên xuống thất thường. Bạn trở nên đặc biệt nhạy cảm và dễ bị tác động bởi quan điểm của người khác. Đây không phải lúc theo đuổi một mối quan hệ mới trừ khi hai bạn cảm thấy quá gắn bó không gì có thể chia rẽ. Người độc thân nên tránh tỏ ra quá sốt sắng, quyết liệt khi theo đuổi tình yêu mới, nếu không bạn sẽ khiến đối tác hoảng sợ, thậm chí phải bỏ của chạy lấy người.

Tuổi Dậu

Ngôi sao Thịnh vượng #8 bay vào cung tử vi của người tuổi Dậu, mang theo vận may tiền bạc và nhiều điều tốt lành khác. Bạn bắt đầu hiểu rõ hơn những gì mình muốn. Chẳng kế hoạch nào là bất di bất dịch, vì vậy đừng cưỡng lại nếu bạn thực sự cần rẽ sang một ngả khác. Các thứ tự ưu tiên có thể thay đổi và bạn cần thay đổi kế hoạch của mình cho phù hợp. Năng lượng Thổ của sao #8 giúp củng cố năng lượng Kim của con giáp Dậu, khiến bạn cảm thấy tràn trề năng lượng, làm việc tích cực hơn và vui chơi hết mình hơn.

Tháng này tuổi Dậu có cơ hội áp dụng một số kỹ năng khác của mình vào công việc. Đây là dịp để bạn thể hiện tài nặng, sự đa dụng và tính dễ thích nghi của mình - điều được các chủ doanh nghiệp đánh giá cao. Một số trong các bạn có thể được đề nghị tham gia làm quản lý hay hợp tác cùng nhóm chuyên gia vạch chiến lược. Hãy đóng góp hết mình, tinh thần lạc quan đóng vai trò quan trọng trong thành công của bạn tháng này.

Vận may tài chính tháng này rất tốt. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp thành đạt mà nếp cũ đã lấn át những ý tưởng mới thì đây chính là lúc đề ra các chiến lược sáng tạo. Bạn có thể thu lợi từ hệ thống vẫn đang vận hành tốt nhưng cũng chẳng hại nếu bạn mở lòng đón nhận những con đường mới, có thể giúp mang lại thu nhập lớn hơn. Vận may đang ở bên bạn, hãy cho phép mình mạo hiểm và bắt đầu thử nghiệm những thay đổi trên quy mô nhỏ.

Một tháng tuyệt vời cho chuyện tình cảm. Tuổi Dậu cảm thấy rất lãng mạn và sẵn sàng chia sẻ điều này với ai đó. Đây là lúc bạn có thể trung thực với cảm xúc của mình. Những người đã hẹn hò một thời gian có thể muốn tiến thêm một bước. Một tháng tốt lành để tổ chức đính hôn, ăn hỏi hay cưới xin.

Tuổi Tuất

Sự xuất hiện của ngôi sao Bạo lực #7 mang theo nguy cơ mất tiền, trộm cắp và lừa đảo. Hãy thận trọng khi tiếp xúc với người lạ, đừng ra ngoài muộn về đêm. Đừng tin người quá trong tháng này, cũng đừng phó mặc những quyết định quan trọng vào tay người khác. Sao #7 là một ngôi sao nguy hiểm, rất may sao này kết hợp với sao năm #3 tạo nên tổ hợp 10, mang lại vận may thành công. Điều này có nghĩa là dù con đường bạn đi trong tháng này có gồ ghề đến mấy cuối cùng mọi việc cũng sẽ êm thấm. Tăng cường mặc đồ màu đen, tím than để hóa giải năng lượng Kim của sao #7.

Trong công việc, tuổi Tuất có cơ hội thăng tiến nhưng quá trình này có thể không mấy dễ chịu. Trong khi cố gắng dành sự tin cậy của cấp trên, bạn có thể vấp phải sự cản trở của một số đồng nghiệp. Đây là lúc phải khéo léo để có thể tiến lên mà vẫn giữ được bạn bè. Tuổi Tuất không ưa sự tàn nhẫn và không phù hợp với các trò đấu đá chính trị. Nếu có lựa chọn, bạn mong muốn các đồng nghiệp cũng nhận được phần thưởng như mình. Bạn là người tin tưởng ở sự công bằng, nhưng đôi khi những người khác lại không công bằng với bạn. Đó là lúc những chiếc lông nhím sẽ dựng lên và Tuất sẽ thay đổi hoàn toàn cách ứng xử. Bạn sẽ không phải người ra tay chơi xấu đầu tiên nhưng những trẻ khiêu khích cần hết sức thận trọng, vì sẽ chẳng dễ làm hại bạn.

Sẽ có một số thời điểm bước ngoặt trong kinh doanh tháng này. Một vài quyết định của bạn có thể dẫn tới những thay đổi lớn. Sự kết hợp của các sao khiến bạn trở nên sáng tạo và tự tin hơn. Hãy tận dụng thời điểm này để dấn thân về phía trước. Tự tạo cơ hội cho mình thay vì chạy theo những cam kết nghe có vẻ quá thuận lợi. Hãy cẩn thận với những người bạn chưa biết rõ, có nguy cơ bị lừa đảo. Tháng này tốt nhất nên theo đuổi con đường riêng của mình, đừng nghe theo ai hết.

Cuộc sống tình cảm tháng này không được êm thấm. Ngôi sao #7 khiến bạn trở nên cáu kỉnh, hiểu nhầm và cãi cọ xuất hiện thường xuyên hơn. Hãy cố gắng kiềm chế, những lời nói bất cẩn có thể hủy hoại toàn bộ các mối quan hệ của bạn. Người đã có gia đình cần cẩn thận với sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Gần gũi với bạn đời giúp ngăn người ngoài chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của hai bạn.

Tuổi Hợi

Đây là tháng tốt xấu lẫn lộn cho người tuổi Hợi. Ngôi sao Bạo lực #7 mang tới nguy cơ trộm cướp, mất mát tài chính và sự lừa đảo, thậm chí là từ những người bạn vẫn tin tưởng. Đóng chặt cửa ngõ đề phòng trộm cắp và tránh ra ngoài muộn về đêm hay đi ở những nơi vắng vẻ. Đừng tiết lộ quá nhiều về bản thân hay quá tin người trong tháng này. Tốt nhất hãy tự mình xử lý mọi việc. Rất may những ảnh hưởng xấu này sẽ nhẹ bớt phần nào do sự phối hợp của các sao. Sao tháng #7 kết hợp với sao năm #3 tạo nên tổ hợp 10, mang lại cơ hội hoàn thành công việc.

Tại công sở có thể xảy ra một vài vụ việc đáng lo ngại. Đồng minh trở thành đối thủ khi quyền lợi bị đụng chạm. Đừng quá buồn nếu một người gần gũi gạt bạn sang bên vì quyền lợi của họ. Tuổi Hợi làm việc trong môi trường cạnh tranh cao sẽ có một tháng không mấy dễ chịu. Nếu lúc này lãnh đạo của bạn dùng chính sách ‘chia để trị’ thì không khí nơi công sở sẽ càng trở nên ngột ngạt. Đừng nản chí, dù con đường trước mắt có thể chông gai nhưng cuối cùng mọi việc sẽ kết thúc ổn thỏa.

Chủ doanh nghiệp cần chú ý xây dựng quan hệ tốt với cấp dưới và đối tác làm ăn. Tránh tuyển nhân viên mới hay tham gia hợp tác với những người bạn chưa biết rõ. Không phải thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng hay thỏa thuận - có thể xuất hiện hiểu nhầm hoặc thậm chí là nguy cơ lừa đảo. Lúc này tốt nhất bạn nên nằm im. Trong khi vận may tích lũy tài sản vẫn tốt, bạn có thể mất một số khoản tiền nhỏ vào lúc này. Đừng tìm cách kiếm tiền nhanh, tốt nhất bạn nên có cái nhìn dài hạn khi lập kế hoạch. Tránh thu hút sự chú ý của mọi người và đừng phô trương thành tích của mình, điều này có thể hút kẻ thù về phía bạn.

Chuyện tình cảm giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Tuổi Hợi độc thân có thể gặp một người khá đặc biệt. Nếu điều này xảy ra, bạn cần thể hiện tình cảm của mình để người kia biết. Kín đáo quá có thể khiến bạn trượt mất cơ hội.

* Ngày trong bài được tính theo lịch dương

Hùng Sơn