Vận may của bạn tháng thứ nhất (từ 4/2 đến 5/3)

Năm mới sẽ khởi đầu suôn sẻ với những người tuổi Mão, Tỵ, Ngọ và Dậu, trong khi đó những người tuổi Thân và Tuất cần phải chú ý hơn.

Tuổi Tý

Năm mới bắt đầu tốt lành cho người tuổi Tý. Ngôi sao tháng số 4 kết hợp với sao năm số 9 tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn 4-9, hứa hẹn mang tới thành công bất chấp mọi trở ngại. Điều này có nghĩa là lúc đầu bạn có thể gặp khó khăn, nhưng sẽ vượt qua và có thể kiên định với con đường đã chọn.

Người tuổi Tý nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, những người có khả năng giúp và quan trọng hơn là sẵn sàng giúp bạn trong tháng này. Nếu muốn được giúp, bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và yêu cầu. Thanh niên tuổi Tý hay những người còn trong giai đoạn học tập sẽ được hưởng lợi nhiều từ tháng này. Cuộc sống xã hội hết sức sôi động. Cơ hội tốt có thể xuất hiện từ những cuộc gặp gỡ trong tháng này, vì vậy kể cả nếu lịch làm việc đã kín, vẫn nên bố trí thời gian gặp gỡ bạn bè.

Công việc tháng này khiến người tuổi Tý hài lòng. Bạn cảm thấy hạnh phúc, sáng tạo. Các ý tưởng tới nhiều và rất nhanh, nhưng điều quan trọng hơn là chúng được đồng nghiệp và cấp trên nhiệt tình tiếp nhận. Mọi người thích được làm việc cùng bạn. Tuổi Tý có cơ hội làm quen với người lạ trong công việc, và người bạn mới này có thể trở nên quan trọng với bạn về sau. Hãy chú ý mở rộng mạng lưới của mình và gây dựng các mối quan hệ dài lâu. Khi thấy có quá nhiều việc phải làm, hãy tuần tự giải quyết từng việc một. Nếu lập kế hoạch tốt, bạn có thể hoàn thành xuất sắc công việc trong tháng này.

Tổ hợp Hà Đồ may mắn khiến tháng này trở thành thời điểm rất thích hợp để tham gia một liên doanh mới hai bên cùng có lợi. Bạn hòa đồng rất tốt với mọi người và thích làm việc với những người có cùng mục tiêu. Hãy tìm kiếm người có thể trở thành bạn làm ăn chiến lược để hợp tác. Điều này hứa hẹn đưa đến nhiều trái ngọt trong một năm tương đối khan hiếm cơ hội đối với người tuổi Tý. Làm việc với các con giáp tam hợp (Thân, Thìn) hay nhị hợp (Sửu) là một cách để đón nhận thêm vận may trong năm. Người tuổi Thân được hưởng vận may từ ngôi sao Chiến thắng có thể là một đối tác tốt trong năm nay.

Bạn vui sướng khi ở gần những người khác và dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi cuộc hội họp. Nếu muốn, bạn có thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ cuộc vui nào, kể cả với những người lạ.

Người tuổi Tý đang tìm kiếm tình yêu cần thể hiện mong muốn của mình một cách rõ rệt hơn. Nếu đã để mắt tới ai đó thì đừng ngồi chờ người kia tỏ thái độ trước. Bạn là người dẫn dắt các mối quan hệ tháng này, với khả năng kéo bất kỳ ai ra khỏi vỏ kén của họ. Lúc này ít người có thể cưỡng lại sự quyến rũ của bạn. Việc chinh phục đối tượng sẽ không mấy khó khăn, điều quan trọng là trái tim bạn có thật sự đập mạnh như người ấy?

Tuổi Sửu

Năm mới bắt đầu không mấy tốt lành cho người tuổi Sửu, với nguy cơ bệnh tật và tai nạn. Đây là tháng bạn cần đặc biệt quan tâm tới sức khỏe. Bạn cũng dễ gặp tai nạn, vì vậy hãy hạn chế tham gia các môn thể thao nguy hiểm hay các hoạt động mạo hiểm. Cố gắng tránh đi xa. Không nên lui tới những nơi có nhiều âm khí như bệnh viện, nghĩa trang. Những nơi này có thể tạo điều kiện cho ngôi sao bệnh tật tác động mạnh hơn lên bạn. Rất may là sự phối hợp giữa sao tháng số 2 và sao năm số 7 tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn, mang tới cho bạn thành công về tài chính.

Cần duy trì sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, nhiều khả năng cơ thể sẽ không chịu nổi nhịp điệu làm việc căng thẳng mà bạn dự định trong tháng này. Lúc này, dành thời gian lên kế hoạch sẽ tốt hơn làm việc không ngừng nghỉ. Một số người tuổi Sửu có thể phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt nơi công sở. Bạn nên tập trung vào công việc thay vì tham gia các trò đấu đá. Cố gắng hòa đồng với mọi người và giữ kín những suy nghĩ tiêu cực, nói xấu và buôn chuyện sẽ phản lại chính bạn.

Tổ hợp Hà đồ trong cung tử vi của bạn tháng này mang tới vận may tiền bạc. Trong kinh doanh, dòng tiền chảy vào tốt nhưng cần chú ý tới các khoản chi của bạn. Có chút nguy cơ bì gian lận và điều này có thể đến từ một trong những nhân viên tin cậy. Nếu thấy có chuyện gì bất ổn, cần điều tra ngay để làm rõ ngọn ngành, không nên tặc lưỡi cho qua.

Một tháng tốt lành cho các quan hệ xã hội và tình cảm. Tuổi Sửu độc thân có thể gặp gỡ ‘người trong mơ’ của mình ở một nơi ít ngờ nhất. Đừng quay lưng với những ‘ông mối’, ‘bà mối’ có ý tốt. Đôi khi kiểu giới thiệu thế này có thể mang lại những điều đặc biệt.

Tuổi Sửu có gia đình cũng may mắn như người độc thân. Hãy dành thêm thời gian cho bạn đời, và bạn sẽ tìm lại được những kỳ diệu của tình yêu vốn đã mất đi sự lấp lánh vì những lo toan thường ngày.

Tuổi Dần

Năm mới bắt đầu khá thuận tiện cho người tuổi Dần, khi sự xuất hiện của ngôi sao tháng số 2 tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn với sao năm số 7. Tổ hợp này mang lại Vận may tiền bạc lớn, có thể dưới dạng những khoản tiền thưởng, trúng sổ xố hay được thừa hưởng gia sản. Tuy nhiên, sao số 2 cũng là ngôi sao bệnh tật. Sao này đe dọa làm giảm mức năng lượng của người tuổi Dần, khiến bạn gặp khó khăn trong việc tận hưởng những cơ hội quý của tháng này. Hãy duy trì sức mạnh bằng một chế độ sinh hoạt hợp lý và nghỉ ngơi đủ. Tránh mạo hiểm trong các môn thể thao hay hoạt động có nguy cơ cao. Không nên đi xa vì có nguy cơ tai nạn.

Tuổi Dần có cơ hội tỏa sáng nơi công sở trong tháng này, nhưng nếu quá tự tin và ôm đồm, bạn có nguy cơ làm mọi việc rối lên. Hiểu tường tận một việc để làm tốt và hoàn thành xuất sắc còn hơn hứa hẹn thật nhiều rồi khiến những người khác thất vọng. Có thể có chuyện chọc ngoáy nơi công sở nhưng tốt nhất là không để mình bị cuốn vào đó. Làm như vậy bạn có thể vượt qua tháng này bình yên vô sự.

Cơ hội tiền bạc tháng này lớn nhưng đừng mất cảnh giác, vì phần thưởng to thường đi kèm nguy cơ lớn. Hãy dành đủ thời gian để suy nghĩ, đừng hành động một cách bột phát. Tiền có thể kiếm được nhưng nếu lật bài ngửa quá sớm, bạn có thể mất hết. Những con Hổ biết nằm yên chờ đúng thời điểm mới bật lên sẽ là người kiếm được mồi ngon trong tháng này.

Một tháng tốt lành cho chuyện tình cảm. Tuổi Dần độc thân sẽ có rất nhiều lựa chọn, vấn đề nằm ở chỗ bạn đã muốn ‘ổn định’ chưa. Bạn muốn có sự gần gũi nhưng cùng lúc lại sợ nếu hứa hẹn, bạn có thể mất đi điều khác. Nếu cảm thấy như vậy thì đừng quyết định gì vào lúc này. Hãy cho mình thêm thời gian. Nếu người kia bắt đầu thúc giục bạn tiến thêm một bước, điều tốt nhất nên làm lúc này là tỏ ra bình thản. Tháng sau là thời điểm tốt hơn nhiều để thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong cuộc đời bạn, trong đó có cả tình trạng hôn nhân.

Tuổi Mão

Năm mới khởi đầu hết sức tốt đẹp cho người tuổi Mão. Ngôi sao Thiên vận số 6 bay vào cung tử vi của bạn, mang theo sự giúp đỡ vô hình. Cơ hội đến nhiều và dồn dập, nhưng thành công tới mức nào còn phụ thuộc vào sự thông minh nhanh nhạy và tài nắm bắt cơ hội của bạn. Trong khi trực giác lúc này khá chính xác, người tuổi Mão vẫn tìm kiếm lời khuyên từ những người tin cậy trong gia đình và bạn bè. Bạn cân nhắc mọi điều một cách hợp lý rồi mới đưa ra quyết định, và không quên cảm ơn sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đó chính là điểm cộng lớn cho tuổi Mão. Những người trẻ tuổi sẽ nhận được trợ giúp đáng kể từ người lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm hơn.

Trong khi vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, bạn cũng nhận được sự đánh giá cao và sự trợ giúp của cấp trên. Hãy duy trì các mối quan hệ này, nhưng đừng làm điều gì quá lộ liễu. Đừng tách mình khỏi bạn bè chỉ vì được sếp tạm thời ưu ái. Tâm trạng bạn lúc này vui vẻ, dễ được mọi người gần gũi. Hãy chú ý xây dựng các mối quan hệ hữu hảo với đồng nghiệp, rồi bạn sẽ cần tới chúng.

Vận may trong kinh doanh tháng này tốt và sẽ càng tốt hơn nếu bạn quen biết một vài nhân vật cần thiết. Mối quan hệ tốt sẽ quyết định thành bại trong tháng này. Hãy nhờ người giới thiệu với nhân vật bạn cần. Đây là thời điểm tốt để mở rộng mạng lưới, làm quen và để mình được ‘nhớ mặt’ nơi cần.

Hãy là bạn tốt với đồng nghiệp và đối tác trong kinh doanh. Năng lượng của tháng cho phép bạn trộn lẫn tình bạn và chuyện làm ăn. Hãy luôn cởi mở đón nhận những cơ hội mới. Kể cả nếu một số việc lúc đầu nghe chẳng mấy hấp dẫn hay khó khả thi, nếu đào sâu hơn, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội có thể nắm bắt.

Những cánh cửa mới mở ra cho người tuổi Mão đang tìm kiếm sự lãng mạn. Hãy hành động nếu bạn đã để mắt tới người ấy, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Đây là lúc bạn có thể lắng nghe con tim mà không sợ phải hối tiếc về sau.

Tuổi Thìn

Mặc dù sao tháng số 7 và sao năm số 3 đều là những ngôi sao không may mắn, khi kết hợp với nhau trong tháng này chúng tạo nên tổ hợp 10 may mắn, mang cho bạn vận may hoàn thành công việc. Những dự án dang dở có khả năng được hoàn thành. Bạn nhìn đời tinh tường hơn, có vài chuyện trước kia bạn không hiểu thì nay trở nên rõ ràng. Tổ hợp 10 mang lại may mắn trong sự nghiệp, kinh doanh và học tập. Tuy nhiên, cần chú ý tới ảnh hưởng của sao số 7, với nguy cơ trộm cướp, lừa đảo và bạo lực. Mặc đồ màu đen, tím than để hóa giải năng lượng xấu này.

Vận may trong công việc tháng này tốt nhưng điều đó không có nghĩa là mọi việc sẽ dễ dàng. Có thể có va chạm với một số người tự coi mình là kẻ thù của bạn. Hãy kiên định nhưng cũng cần tỏ ra ngoại giao trong lời nói và việc làm. Dành đủ thời gian suy nghĩ trước khi giải quyết bất kỳ việc gì. Tuổi Thìn làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nên im hơi lặng tiếng trong tháng này để tránh rơi vào "hàm cá mập".

Công việc kinh doanh tiến triển tốt, tuy nhiên đây không phải thời điểm thích hợp để bắt đầu những việc mới. Nên tập trung hoàn thành các dự án còn dang dở. Tiếp tục cải tiến hoạt động kinh doanh nhưng hãy chờ tới tháng sau nếu muốn có những thay đổi lớn liên quan tới cách vận hành công ty. Thành công tới với những người nhìn thấy bức tranh toàn cảnh nhưng cũng không bỏ sót những vấn đề cốt lõi. Hãy chú ý không bỏ lỡ những cơ hội mới, nhưng cũng đừng hành động ngay bây giờ, tránh áp dụng bất kỳ sáng kiến nào tại thời điểm này. Mặc dù bạn có vận may hoàn thành công việc nhưng sao số 7 vẫn mang tới nguy cơ phản bội, vì vậy hãy cẩn thận.

Các mối quan hệ rất dễ bị tổn thương trong tháng này, tuy chúng cũng đem lại nhiều niềm vui cho bạn. Người tuổi Thìn chưa có quan hệ ổn định có thể gặp những thay đổi lớn trong cuộc sống tình cảm, với sự kết thúc của một số quan hệ cũ và khởi đầu của những quan hệ mới. Sự thay đổi cũng có thể tinh tế hơn, ở dạng chuyển giao quyền lực và ảnh hưởng trong các mối quan hệ sẵn có. Tuổi Thìn có gia đình có thể nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ bạn đời.

Tuổi Tỵ

Ngôi sao Bạo lực (#7) bay vào cung tử vi của người tuổi Tỵ tháng này, kết hợp với ngôi sao Cãi cọ (#3) của năm tạo nên tổ hợp 10 hết sức may mắn. Điều này có nghĩa là tất cả những dự án bạn đang thực hiện sẽ có cơ hội hoàn thành tốt đẹp. Như vậy, bên cạnh nguy cơ mất mát, hiểu nhầm, cãi cọ, bạn có thể vượt lên khó khăn một cách dễ dàng, và chúng thậm chí có thể trở thành những hòn đá tảng, tiếp bước cho bạn tiến lên. Điều quan trọng nhất với người tuổi Tỵ lúc này là giữ cho tinh thần lạc quan, không để những trở ngại tạm thời vô hiệu hóa bạn.

Công việc tiến triển tốt, những cố gắng của bạn được mọi người nhìn nhận. Trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng thể hiện được khả năng của mình, những bài thuyết trình của bạn gây được ấn tượng tốt. Tuy nhiên, cần thận trọng với sự đố kỵ. Có thể có một hay hai người tự cảm thấy xứng đáng được ca ngợi hơn bạn, và khi thấy bạn được khen, họ sẽ bực tức và có thể đưa ra những lời nhận xét không thiện chí, ở trước mặt hay sau lưng. Bày biểu tượng Gà trống trên bàn làm việc để bảo vệ bạn khỏi thị phi.

Tháng này có thể xuất hiện một số thời điểm quan trọng trong kinh doanh. Cần hết sức chắc chắn với quyết định bạn đưa ra và theo dẽo công việc một cách sát sao. Điều này thậm chí còn quan trọng là bắt tay khởi xướng dự án. Nếu toàn tâm toàn ý, bạn có thể đạt được một số thỏa thuận rất hứa hẹn vào lúc này.

Vận may tài chính tốt, đây là cơ hội tốt để đầu tư. Có thể tính chuyện mở rộng kinh doanh, nếu bạn tin tưởng vào những điều mình làm thì cơ hội thành công là có. Tuy nhiên, cần thận trọng với sư phản bội nhỏ của một vài người được bạn quá tin tưởng. Tháng này bạn nên thận trọng, tăng cường kiểm soát công việc.

Tháng này, các mối quan hệ không được tốt lắm nhưng cũng không quá tồi. Hiểu nhầm có thể ảnh hưởng tới quan hệ của bạn, nhưng nếu kiên định với nguyên tắc cho nhiều hơn nhận thì cuối cùng bạn sẽ vẫn là người nhận được nhiều. Tuổi Tỵ đã có gia đình cần chú ý gây thiện cảm với bạn đời. Bạn càng có khả năng nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của vợ/chồng mình, thì quan hệ giữa hai người càng trở nên tốt đẹp.

Tuổi Ngọ

Năm mới khởi đầu hết sức tốt đẹp cho người tuổi Ngọ. Bạn bắt đầu nhận được ảnh hưởng tốt từ tổ hợp Hà Đồ 3-8 do sự phối hợp tuyệt vời giữa sao năm số 8 và sao vận (giai đoạn 2004-2024) số 3. Hơn thế nữa, tháng này vận may lại nhân đôi, nhờ sự viếng thăm của ngôi sao tháng số 3. Đây là ngôi sao cãi cọ, khi kết hợp với sao số 8, nó có thể mang tới sự đối kháng ngắn hạn nhưng thành công về dài hạn. Những điều trông như trở ngại có thể là may mắn trá hình.

Tháng này người tuổi Ngọ có khả năng lãnh đạo rất tốt, giúp tăng cường ảnh hưởng của họ lên các nhân viên. Trong bất cứ tập thể nào bạn cũng dễ dàng nổi lên như nhà lãnh đạo, tất nhiên là nếu đó là điều bạn muốn. Những người khác tuân theo sự chỉ dẫn của bạn. Hãy tự tin với quan điểm của mình, đánh giá của bạn lúc này là chính xác, vì vậy đừng sợ mắc phải sai lầm. Kể cả nếu không phải quyết định nào của bạn cũng đúng, chỉ cần có lý lẽ, sẽ không ai tìm cách đổ lỗi cho bạn.

Sai lầm lớn hơn lúc này là tỏ ra lưỡng lự, không cương quyết trong công việc. Sự cạnh tranh của một vài đồng nghiệp đố kỵ có thể sẽ khiến bạn tức giận, hãy chiến thắng họ bằng sự nhân hậu, rồi họ sẽ sớm trở thành đồng minh của bạn, kể cả nếu chỉ trong một thời gian ngắn. Có rất nhiều điều bạn có thể đạt được trong công việc tháng này, vì vậy đừng để những buồn bực nho nhỏ khiến bạn nhụt chí.

Vận may chiến thắng tháng này cao, nhưng bên cạnh đó cũng có sự cạnh tranh khốc liệt. Thử thách khiến bạn hào hứng. Các ý tưởng được đề xuất và thực hiện trong tháng này đều mang lại thành công. Hãy dành thời gian này để cùng các tướng lĩnh tốt nhất của bạn lập chiến lược kinh doanh. Bản chất bốc đồng của tuổi Ngọ sẽ cản trở thành công nếu không có kế hoạch vững chắc.

Quá nhiều việc xảy ra trong đời sống khiến bạn còn ít thời gian chăm sóc bạn đời hay người yêu, điều này có thể làm tổn thương các mối quan hệ tình cảm. Hãy cố gắng tìm chút thời gian cho người ấy, ít nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần. Điều này cũng giúp bạn có cuộc sống hài hòa hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Đây là thời điểm thuận lợi cho tuổi Ngọ độc thân tìm kiếm tình yêu. Vận may của bạn tốt và tháng này bạn sẽ là người dẫn dắt mối quan hệ, một khi hai bạn chưa tiến gần tới nhau quá nhanh. Nếu để mọi chuyện xảy ra một cách từ từ, bạn có cơ hội gây dựng một mối quan hệ dài lâu.

Tuổi Mùi

Trong khi năm Giáp Ngọ hứa hẹn mang tới nhiều điều tốt lành cho người tuổi Mùi, vận may tháng này vẫn chưa chín. Sự xuất hiện của ngôi sao Ngũ Hoàng mang tới nhiều trở ngại bạn phải vượt qua. Tuy nhiên, đừng để những mối lo ngại này khiến bạn u sầu, hãy nhìn nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, từng bước xây dựng nền móng cho tương lai. Những cố gắng của bạn sẽ không bị uổng phí, tuy nhiên cũng đừng chờ đợi gặt hái thành công ngay lập tức. Nếu đưa ra lựa chọn dựa trên những mục tiêu xa, bạn sẽ chẳng lo phạm phải sai lầm. Tuy có một số trở ngại nhỏ, hãy nhớ rằng sự lệch hướng tạm thời này sẽ bốc hơi vào cuối tháng.

Cảm xúc của người tuổi Mùi tháng này khá mãnh liệt. Bạn cảm nhận quá nặng nề về những gì đang diễn ra. Điều này ảnh hưởng không tốt tới cách bạn làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp. Tuổi Mùi suy nghĩ quá mức về những gì tai nghe mắt thấy, khiến đồng nghiệp ngại tiếp xúc. Đừng để cảm xúc thái quá ngăn cách bạn với những người xung quanh. Hãy cố gắng nhìn nhận mặt tích cực của những điều diễn ra xung quanh, học cách phân biệt những lời góp ý chân thành và những lời chọc ngoáy, nếu không bạn sẽ tự hủy hoại chính mình.

Trong kinh doanh, vận may tháng này rất tồi, vì vậy hãy cố nằm im. Tránh những cuộc gặp gỡ và thảo luận quan trọng, đừng ký kết thỏa thuận khi bạn không được may mắn. Các vụ làm ăn bắt đầu vào thời điểm này đều có nguy cơ thất bại, vì vậy tốt nhất là chờ đợi. Kể cả khi cơ hội tốt xuất hiện, hãy chờ đợi, tháng sau vận may của bạn sẽ tốt hơn nhiều. Nếu được thì nên xin nghỉ phép ít ngày. Làm như vậy bạn sẽ có cái đầu tỉnh táo hơn và ngăn không cho vận rủi gây tổn hại lớn cho công việc kinh doanh. Một số vấn đề cấp bách có thể xuất hiện trong tháng này, nhưng việc gì có thể chờ thì hãy dể tới tháng sau.

Đây không phải là một tháng thuận lợi cho các mối quan hệ tình cảm, nguyên nhân chủ yếu là vì bạn cảm thấy rất dễ bị tổn thương. Những hiểu lầm với người kia có thể khiến bạn cảm thấy xót xa cho mình. Đừng đưa ra quyết định quan trọng nào trong tháng này, hãy chờ cho tới tháng sau khi vận may tình yêu của bạn tốt hơn rất nhiều.

Tuổi Thân

Năm mới bắt đầu không thật lý tưởng, với sự xuất hiện của sao bất hạnh Ngũ Hoàng, khiến tháng này không mấy trôi chảy. Trở ngại xuất hiện từ không đâu. Đừng để những khó khăn tạm thời đè bẹp bạn. Nếu kiên định giải quyết từng vấn đề, bạn sẽ thấy mọi chuyện đều có thể vượt qua. Hãy giữ vững tinh thần vì ngôi sao Ngũ Hoàng có thể khiến bạn nhụt chí. Đừng từ bỏ công việc bạn đang theo đuổi. Những nỗ lực bấy lâu nay rồi sẽ được đền bù, với điều kiện không để những trục trặc tạm thời khiến bạn mất thăng bằng.

Bạn có cảm giác bị người khác đánh giá thấp cố gắng của mình. Thay vì thương xót bản thân, hãy coi đó là vấn đề cần giải quyết. Kể cả nếu phải đối đầu, như vậy còn tốt hơn khoanh tay ngồi nhìn người khác hủy hoại bạn. Với người tuổi Thân làm việc trong môi trường cạnh tranh cao, chuyện đấu đá có thể lên tới mức rất khó chịu. Bày biểu tượng gà trống trên bàn làm việc để hạn chế bị nói xấu.

Vận may trong kinh doanh tháng này bị ảnh hưởng nhiều, vì vậy tốt nhất là nằm yên và không mạo hiểm. Tránh lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ, thỏa thuận hay ký kết quan trọng, không ra mắt sản phẩm mới hay tổ chức các sự kiện lớn trong tháng này. Những dự án bắt đầu bây giờ có rất ít cơ hội thành công, vì vậy kể cả nếu bạn đã có những ý tưởng tuyệt vời, tốt nhất là nên chờ đợi, đừng hành động bây giờ.

Nếu công việc kinh doanh đang ổn thì đừng tìm cách áp dụng những thay đổi lớn. Giữ nguyên trạng là hành động thông thái nhất lúc này. Đừng tìm cách hoàn thiện kỹ thuật hay đưa ra các tiêu chuẩn mới, điều này sẽ chẳng giúp việc kinh doanh được tốt hơn, trái lại còn khiến mọi việc rối lên và trở nên kém hiệu quả. Đây là thời điểm phù hợp cho người tuổi Thân dứt khỏi công việc, đi nghỉ vài ngày. Bạn sẽ cảm thấy minh mẫn hơn nhiều sau kỳ nghỉ.

Đây không phải một thánh tốt lành cho người tuổi Thân trong cuộc sống tình cảm, nguyên nhân chủ yếu là vì cái tôi của bạn rất dễ bị tổn thương. Bạn tiếp nhận mọi việc một cách hết sức nặng nề, những tranh chấp nhỏ cũng có thể khiến bạn than thân trách phận. Nhưng hờn dỗi cũng chẳng giải quyết được gì, hãy tỏ ra hài hước. Nếu có thể cười trong những hoàn cảnh căng thẳng hay kỳ quặc, bạn sẽ chiến đấu ít đi và yêu thương nhiều lên. Điều này khiến cho quan hệ của hai người dễ chịu hơn. Hài hước chính là đức tính bẩm sinh của người tuổi Thân, vì vậy điều này sẽ chẳng đòi hỏi quá nhiều nỗ lực từ phía bạn, chỉ cần bạn nhắc mình cho cá tính này được phát huy.

Đây không phải thời điểm tốt để bắt đầu những mối quan hệ mới. Người độc thân cần tận hưởng cuộc sống độc thân thêm một thời gian, trong khi người có quan hệ mới không nên đẩy mọi việc đi quá nhanh, nếu không tình yêu của bạn có thể sẽ lụi tắt trước khi đơm hoa kết trái.

Tuổi Dậu

Sự xuất hiện của ngôi sao Chiến thắng số 1 ảnh hưởng rất tích cực tới cuộc đời người tuổi Dậu. Khi kết hợp với sao năm số 6, nó tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn 1-6. Những điều tốt lành của tháng này được nhân đôi vì bạn còn được hưởng một tổ hợp Hà Đồ nữa do sự phối hợp giữa sao năm số 6 và sao số 1 của vận (giai đoạn 20 năm từ 2004 đến 2014). Vì vậy, đây thực sự là một cơ hội lớn cho người tuổi Dậu. Tinh thần bạn đặc biệt minh mẫn, cho phép đưa ra những quyết định đúng đắn. Tháng này thuận lợi cho việc trau dồi kiến thức, nâng cao học vấn, chẳng bao giờ là quá muộn để học những kỹ năng mới.

Kể cả trong những công việc có vẻ hết sức quen thuộc, tháng này bạn vẫn tìm thấy cơ hội mới để biến những gì đang làm thành công việc thực sự hấp dẫn và tiềm năng. Bạn cảm thấy hào hứng và thành công cũng theo đó mà đến. Sự yêu mến của đồng nghiệp khiến cuộc sống công sở trở nên dễ chịu.

Một số người tuổi Dậu có thể nhận được lời mời khó cưỡng về một công việc mới, nhưng trước khi đưa ra quyết định quan trọng của đời người, bạn nên cân nhắc kỹ mọi tình huống. Một khi đã quyết tâm, hãy dồn hết con tim vào đó, và nhiều khả năng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp đối với bạn.

Có rất nhiều hướng để phát triển kinh doanh, và đây là lúc bạn cần lựa chọn con đường mình theo đuổi. Khởi động dự án mới, đa dạng hóa và mở rộng kinh doanh có thể nằm trong chương trình nghị sự của bạn. Tháng này, những sáng kiến mới có thể xuất hiện và là nguồn cảm hứng lớn của người tuổi Dậu. Công việc kinh doanh khiến bạn hưng phấn, mang lại mục tiêu sống mới cho cuộc đời. Không cần cẩn trọng quá mức với những tính toán nguy cơ trong tháng này, vận may đang ở bên bạn nên mọi việc khó có thể chệch đường ray quá mức. Tuy nhiên, trong lúc hăng say, cũng đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ.

Đây là tháng nhiều hứa hẹn cho người tuổi Dậu đang tìm kiếm tình yêu. Kể cả nếu tâm trí bạn không dồn vào chuyện tình cảm, vẫn sẽ xuất hiện một vài người rất đặc biệt. Lúc này bạn có thể cho phép mình từ bỏ một số nguyên tắc và thái độ dè dặt. Khi cởi mở đón nhận những người khác, bạn có thể cảm nhận hạnh phúc chưa từng biết đến. Bất kể kinh nghiệm sống của bạn nhiều hay ít, rất có thể một số quan điểm bạn vốn đặc biệt tin tưởng sẽ thay đổi, mở ra một cách nhìn hoàn toàn mới.

Cuộc sống gia đình của người tuổi Dậu cũng hứa hẹn nhiều thay đổi: sinh em bé, chuyển nhà, hay chỉ đơn giản là một thú vui mới. Những sự kiện này mang lại nhiều niềm vui cho bạn trong tháng.

Tuổi Tuất

Đây có vẻ là một tháng không mấy tốt lành cho người tuổi Tuất, khi ngôi sao số 9 bay vào cung tử vi của bạn, làm tăng cường ảnh hưởng của sao năm Ngũ Hoàng. Ngôi sao số 9 mang lại mức năng lượng cao nhưng cũng thổi phồng những khó khăn mà bạn khó lường trước.

Người tuổi Tuất có thể đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình tháng này nhưng mọi sự sẽ không hoàn toàn tốt lành như tháng trước. Những hiểu nhầm nhỏ có thể trở thành vấn đề lớn nếu bạn không biết chặn chúng từ sớm. Tuy nhiên, cũng đừng để mình mệt nhoài vì những chuyện vặt vãnh. Bạn có thể gặp vài vận rủi như thiếu tiền mặt hay những khoản chi tiêu bất ngờ, vì vậy không nên vung tay nếu tài chính của bạn chưa thật dồi dào. Đừng tranh cãi khi tiếp xúc với mọi người và nên tránh xa những kẻ hay chọc giận bạn. Hãy dành năng lượng cho những việc hữu ích. Đừng để những trở ngại xuất hiện lúc này khiến bạn hoảng sợ. Người có nghị lực và quyết tâm sẽ vượt qua tháng này tốt hơn nhiều so với những người nhút nhát.

Tháng này công việc diễn ra với tốc độ chóng mặt và không thiếu ổ gà trên đường đi của bạn. Hãy luôn luôn tỉnh táo khi ở công sở và đừng lơ là cảnh giác. Một số người tuổi Tuất có thể có cơ hội tỏa sáng nhờ công sức của người khác, nhất là những người làm trong môi trường cạnh tranh. Bạn có vận may đồng minh, nhưng điều này không có nghĩa là bạn không có kẻ thù. Đừng để bị tổn thương vì những lời công kích. Hãy đi làm đúng giờ, không đi muộn về sớm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu có dự án phải hoàn thành trong tháng này thì nên cố gắng hết sức. Lúc này không được phép phạm lỗi vì chuyện bé có thể bị xé ra to.

Ảnh hưởng xấu từ ngôi sao bất hạnh của năm bị nhân đôi vì sao tháng, vì vậy cần hết sức thận trọng. Đừng mạo hiểm không cần thiết. Đây không phải thời điểm tốt để cắt hợp đồng hay ký thỏa thuận mới. Hãy giữ nguyên trạng nếu mọi việc vẫn ổn. Đừng thử bất cứ điều gì mới. Dấn thân vào vùng đất lạ là chuốc thêm rắc rối cho mình. Kể cả nếu bạn đang có những dự định tốt đẹp thì cũng nên giữ nó cho tới tháng sau, khi vận may của bạn được cải thiện rất nhiều. Tháng này bạn chỉ nên nằm yên, đừng làm điều gì khiến mình trở nên nổi trội.

Tình cảm được sưởi nóng trong tháng này, bạn tràn ngập đam mê và thấy mình đặc biệt quyến rũ đối với những người khác. Hãy là chính mình và bạn sẽ không thiếu người ngưỡng mộ. Nhưng nếu bạn có ý định đi tới một mối quan hệ nghiêm túc hơn thì tốt nhất hãy đợi tới tháng sau. Đừng hứa hẹn điều gì bạn chưa sẵn sàng thực hiện hoặc ái ngại vì không có đường rút lui.

Tuổi Hợi

Năm mới khởi đầu không mấy dễ dàng cho người tuổi Hợi, khi sao tháng số 9 làm tăng ảnh hưởng xấu của sao năm Ngũ Hoàng. Ngôi sao số 9 khiến bạn bận rộn trong tất cả các lĩnh vực, nhưng cũng mang tới nhiều tình huống khó khăn. Linh cảm đầu tiên của bạn là muốn bỏ chạy, để thời gian giải quyết mọi chuyện, nhưng không phải bao giờ bạn cũng làm được điều này. Hãy chia khó khăn thành những phần nhỏ và từng bước giải quyết chúng. Với đầu óc phân tích của bạn và sự giúp đỡ của bạn bè, chẳng khó khăn nào là không thể vượt qua. Bạn có thể nhận sự hỗ trợ tinh thần của những người thân, nhưng cuối cùng mọi quyết định vẫn nằm ở bạn.

Công việc khiến người tuổi Hợi bận rộn không ngừng nghỉ. Hãy cố gắng theo sát nhịp độ này nếu bạn mong muốn đạt được tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp. Năm nay, nếu rất quyết tâm, một số người tuổi Hợi có thể bước lên một tầm cao mới trên con đường danh vọng.

Trong khi mức năng lượng tháng này hết sức dồi dào, sức khỏe lại bị đe dọa nếu bạn cháy mình quá sức. Hãy dành đủ thời gian để nghỉ ngơi, đi khám bác sĩ ngay khi có những biểu hiện bất thường. Nếu không được chăm sóc đúng cách, bệnh nhỏ có thể trở nên trầm trọng. Mệt mỏi quá mức cũng có thể khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm hoặc phạm lỗi do thiếu cẩn trọng, buộc bạn phải trả giá đắt về sau. Tránh bồng bột khi đưa ra quyết định. Bạn không cần phản ứng tức thì với mọi chuyện, hãy dành thời gian suy nghĩ thấu đáo và hỏi ý kiến người khác nếu cần. Đừng dựa hoàn toàn vào bản năng trong tháng này.

Mọi việc không hoàn toàn trôi chảy nhưng cũng đừng để khó khăn đẩy bạn ra khỏi đường ray. Những hợp đồng tưởng chừng như đã trong tầm tay bị xem xét lại, khách hàng chậm trả tiền, tiền mặt khan hiếm… Dù xảy ra khó khăn gì, hãy cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, và tin rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa. Tháng sau bạn sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp trở lại.

Lúc này, tốt nhất là dựa vào mình là chính, đừng bị ảnh hưởng quá nhiều từ những người xung quanh. Bạn có thể rơi vào tình huống không biết nên làm thế nào, một khi đã đưa ra quyết định, hãy theo đuổi nó. Thay đổi ý kiến quá nhiều sẽ còn tồi hơn, khiến mọi người mất tin tưởng ở khả năng lãnh đạo của bạn. Kể cả nếu không cảm thấy tự tin, bạn cũng nên cố tỏ ra là người tự tin. Điều đó rất quan trọng với bạn trong thời khắc khó khăn như thế này.

Mọi việc cũng diễn ra với tốc độ chóng mặt trong cuộc sống tình cảm. Người độc thân sẽ chẳng thiếu những cuộc hẹn hò, nhưng quyết định đưa ra một lựa chọn vào lúc này thật chẳng dễ. Hãy tận hưởng niềm vui nhưng đừng dở trò đùa bỡn. Nếu chưa cảm thấy sẵn sàng, bạn chẳng cần nhận lời ai vào lúc này. Nếu con tim mách bảo rằng việc bạn đang làm là không đúng thì đừng tiếp tục. Chờ đợi chẳng có gì sai trái, và điều kỳ diệu có thể tới khi vận may của bạn tốt hơn.

Tuổi Hợi có gia đình cần cố tránh nóng giận. Nếu bạn đối xử với bạn đời bằng sự trân trọng như với người ngoài, hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn và lâu bền hơn.

Hùng Sơn