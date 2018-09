Vận may của bạn tháng thứ 4 (từ 6/5 đến 5/6)

Tháng này, người tuổi Tý, Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn còn người tuổi Mão, Tị, Thân sẽ đón nhận một tháng may mắn.

Tuổi Tý

Ngôi sao Bạo lực #7 bay vào cung tử vi của người tuổi Tý, mang theo nguy cơ trộm cướp, mất mát tài chính và lừa đảo. Tránh ra ngoài muộn về ban đêm hoặc tới những nơi vắng vẻ. Tháng này, bạn cần đề cao vấn đề an toàn tính mạng.

Tại công sở, cạnh tranh có thể khiến người tuổi Tý cảm thấy căng thẳng. Bạn có thể trở thành đối tượng của sự đố kỵ. Nếu không giỏi đấu đá chính trị thì hãy nằm yên. Vào những thời điểm như lúc này, rất khó biết ai là người bạn có thể tin cậy. Tốt nhất bạn nên giữ kín mọi suy nghĩ trong lòng và tập trung vào công việc của mình. Đừng tìm cách tấn công kẻ thù vào lúc này, tránh tham gia bàn tán chuyện người khác và cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong kinh doanh, cũng không nên tỏ ra nổi trội trong tháng này. Đừng tìm cách khoe với người ngoài những thành công gần đây của mình, điều này có thể khiến bạn trở thành mục tiêu tấn công của kẻ xấu. Có thể có một số rắc rối nội bộ liên quan tới nhân viên. Cố gắng giải quyết từng vấn đề một và đừng để chúng khiến bạn căng thẳng quá mức. Tránh ký kết các thỏa thuận hay tham gia liên minh mới tại thời điểm này.

Trong tình cảm, hãy cảnh giác với sự xuất hiện của kẻ thứ ba đang tìm cách gây rối hôn nhân của bạn. Ngôi sao #7 có thể mang tới nguy cơ phản bội, vì vậy hãy chú ý nhiều hơn tới quan hệ vợ chồng nếu điều này còn quan trọng đối với bạn. Tránh cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tỏ ra nhỏ mọn với nhau. Chỉ cần bạn lơ là một chút là nguy hiểm có thể xuất hiện.

Tuổi Tý đang trong giai đoạn hẹn hò cũng có nguy cơ dính vào chuyện tình tay ba. Nếu chuyện này xảy ra thì có lẽ chia tay sẽ là điều tốt hơn cho bạn. Bạn không đủ năng lượng để xử trí những tình huống loại này, và nói chung trong năm nay, không dính tới chuyện yêu đương tốt hơn là mắc kẹt trong những mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Ngôi sao bất hạnh Ngũ hoàng bay vào cung tử vi của người tuổi Sửu, khiến cuộc sống của bạn bị đảo lộn tạm thời. Đây là một trong những tháng kém may mắn nhất của năm, vì vậy hãy lùi lại một bước, dành thời gian để củng cố lực lượng và xây dựng kế hoạch cho tương lai. Tránh mọi hành động bột phát, thiếu cân nhắc.

Sự hiện diện của Ngũ Hoàng khiến bạn rất dễ phạm sai lầm. Nếu có những quyết định quan trọng cần đưa ra, tốt nhất nên dành thật nhiều thời gian để suy nghĩ. Không nên tổ chức các sự kiện lớn, quảng bá sản phẩm mới hay áp dụng các sáng kiến lớn, đặc biệt là không nên thử nghiệm những hướng đi mới. Có nguy cơ mất mát, dưới mọi hình thức. Bày nhiều đồ kim loại ở cung Đông Bắc ngôi nhà bạn, tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi và đeo đồ trang sức bằng vàng để giảm thiểu năng lượng Thổ của sao Ngũ Hoàng.

Tại công sở, mọi việc không được trôi chảy, nhiều sự cố khiến bạn không hài lòng. Đừng suy nghĩ quá nhiều vì những gì đang diễn ra, khi vận may xuống thấp, trục trặc là chuyện bình thường. Nhưng bạn cũng không nên nản lỏng vì chuyện này chỉ là tạm thời. Giữ sự điềm tĩnh trước những lời chỉ trích, nhưng không thỏa hiệp nếu bạn tin điều mình đang làm là đúng. Đừng độc đoán hoặc lý sự nhiều nhưng cũng đừng suy sụp chỉ vì ai đó chọc ngoáy việc bạn đang làm. Tránh tham gia báo cáo tại các hội nghị hoặc tham dự quá nhiều cuộc họp quan trọng. Nếu được hãy xin nghỉ phép ít ngày để nạp lại năng lượng.

Trong kinh doanh, cố gắng duy trì mọi việc như thường lệ. Đừng thực hiện những thay đổi lớn, nhất là nếu hiện tại hoạt động của công ty vẫn ổn. Án binh bất động là phương sách tốt nhất lúc này. Hãy để một người khác trong công ty thay mặt bạn tham gia thương thảo hay các sự kiện quan trọng khác. Theo dõi sát hoạt động của công ty. Trì hoãn các quyết định quan trọng cho tới tháng sau, khi vận may của bạn tốt hơn. Tránh mạo hiểm. Có thể có rắc rối về nhân sự, lúc này cần bình tĩnh giải quyết lần lượt từng vấn đề.

Quan hệ tình cảm có thể chông gai nhưng ảnh hưởng xấu của Ngũ Hoàng sẽ bị kiềm chế bởi tác động của sao Thiên vận của năm. Vì vậy, tuy trước mắt vợ chồng có thể cãi lộn vì những chuyện không đâu, nhưng về dài hạn sẽ ít khả năng xảy ra chuyện lớn. Tính hài hước có thể giúp cứu vãn tình thế trong những hoàn cảnh như thế này. Không nên tổ chức ăn hỏi, cưới xin trong tháng này.

Tuổi Dần

Sự xuất hiện của ngôi sao thảm họa Ngũ hoàng (#5) mang tới nhiều trở ngại. Lúc này tốt nhất nên nằm yên. Tránh lập kế hoạch cho những sự kiện lớn, tránh mạo hiểm và không tham gia liên minh mới. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng, cần tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Vận may cả năm cho người tuổi Dần nói chung là tốt, vì vậy bạn hoàn toàn có đủ khả năng vượt lên khó khăn. Đừng để những thất bại nhỏ làm bạn nản chí. Chỉ cần bạn giữ vững tinh thần, mọi chuyện sẽ kết thúc êm thấm. Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi và đeo đồ trang sức bằng vàng bạc để giảm thiểu năng lượng Thổ của sao Ngũ hoàng.

Trong công việc, lúc này nằm yên tốt hơn là hành động. Đừng phản ứng quá nhanh với mọi việc. Khi sự cố xuất hiện, hãy dành thời gian suy nghĩ lựa chọn cách hành xử tốt nhất. Đôi khi, bạn sẽ gặp may và được ai đó ra tay cứu giúp trước khi mọi chuyện trở nên quá tồi tệ. Nằm yên để tránh trở thành mục tiêu tấn công của kẻ xấu, tránh chia sẻ các ý tưởng mới của mình vì chúng sẽ không được mọi người tiếp nhận một cách tích cực. Cũng đừng nuôi dưỡng những tham vọng lớn, hãy tập trung sức lực để bảo toàn lực lượng.

Tránh tham gia kinh doanh cùng bạn bè vì mọi chuyện có nguy cơ kết thúc không mấy tốt đẹp, khiến bạn mất cả tiền lẫn tình cảm. Không nên bắt đầu những dự án mới. Lúc này tốt nhất nên giữ nguyên trạng, tập trung cải thiện hiệu quả lao động của nhân viên. Hãy để những người khác đảm đương vai trò lãnh thay bạn. Khi gặp rắc rối, tránh phản ứng tức thì, hãy dành thời gian suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Dần là con giáp khá bột phát và có thể có những quyết định thiếu chín chắn.

Một tháng không mấy dễ dàng cho các mối quan hệ tình cảm. Bạn cảm thấy cáu bẳn và dễ dàng rơi vào cãi cọ. Lúc này, cách tốt nhất để duy trì các mối quan hệ là nhường nhịn. Đừng cố tỏ ra mình là người đúng, làm vậy bạn có thể mất rất nhiều. Vận may tình yêu rất thấp, vì vậy chẳng nên dấn thân vào chuyện hẹn hò trong tháng này. Những người đã có gia đình cần học cách nhượng bộ. Sao Ngũ hoàng có thể kích hoạt những cá tính không mấy tốt lành ở bạn. Mọi việc có thể đổ vỡ nếu bạn tỏ ra quá bướng bỉnh và nhất quyết bảo vệ niềm tin của mình. Hãy cho phép mình nghĩ rằng không phải lúc nào bạn cũng biết hơn người khác.

Tuổi Mão

Thêm một tháng tốt lành cho người tuổi Mão, khi sao tháng Thịnh vượng tương lai #9 kết hợp với sao năm Chiến thắng #1 tạo nên tổ hợp 10, mang tới vận may hoàn thành công việc và sự trọn vẹn. Điều này có nghĩa là những gì bạn theo đuổi đều có rất nhiều cơ hội kết thúc thành công. May mắn đến cả trong công việc và cuộc sống riêng. Mức năng lượng tăng rất cao, khiến bạn làm hết việc này đến việc khác mà không cảm thấy mệt mỏi. Bạn xử lý thời gian tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn nhưng vẫn có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình.

Tại công sở, tuy rất bận rộn nhưng bạn rất hào hứng và sáng tạo. Bạn gắn bó với tập thể và có thể đóng góp một phần đáng kể cho hoạt động của nhóm. Đừng ngại thể hiện tài năng của mình nếu bạn muốn được cấp trên để mắt tới. Những thay đổi thực hiện vào lúc này sẽ dẫn tới kết quả tốt đẹp trong tương lai.

Trong kinh doanh, một kỹ năng quan trọng bạn cần học lúc này là khoe khoang mà không tỏ ra khoe khoang. Bạn không thể làm tốt công việc kinh doanh nếu không tự yêu những thứ mà mình chào bán. Nếu bạn không giỏi quảng cáo cho bản thân thì các nhân viên bán hàng của bạn phải giỏi điều này. Nếu bạn nắm được thị hiếu của khách hàng và có thể cho ra mắt những sản phẩm độc đóa thì thắng lợi thu được sẽ không nhỏ. Bạn có thể tự tin đầu tư mới trong tháng này. Hãy cởi mở chấp nhận ý tưởng do những người khác đề xuất, kể cả nếu chúng khác xa so với suy nghĩ của bạn.

Thành công đến một cách dễ dàng cả trong chuyện tình cảm cá nhân. Tâm hồn nhẹ bỗng và trái tim vô tư của bạn hút về mình tất cả mọi người xung quanh. Sự tự tin khiến bạn mạnh mẽ và điều này lan sang cả những người ở bên. Mão trở thành một người bạn quý giá, một người tình nồng nàn. Rất nhiều kẻ ngưỡng mộ mong muốn được gần gũi bạn. Hãy chọn một người nếu bạn cảm thấy thật sự chắc chắn. Trường hợp ngược lại, bạn vẫn có thể tiếp tục chờ đợi, cơ hội tốt lành sẽ còn đến vào tháng sau.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có thể trông đợi một tháng tốt lành. Ngôi sao Chiến thắng #1 bay vào cung tử vi khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ, năng động. Những trở ngại ngáng chân bạn vài tháng gần đây bắt đầu tan biến. Các giải pháp tự xuất hiện, một số phương án tuy đơn giản nhưng rất hữu hiệu, khiến bạn tự hỏi sao trước đây mình không hề nghĩ tới. Đây là lúc bạn có thể tự tin đảm đương nhiều việc hơn, mạo hiểm hơn và mơ ước cao xa hơn. Hãy đưa vào thực hiện những kế hoạch lớn bạn vẫn hằng ấp ủ. Đam mê càng lớn thì cơ hội nắm bắt vận may Đại cát của năm càng lớn.

Trong công việc, mức năng lượng tuyệt vời và tinh thần phấn khích sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Khi người tuổi Thìn toàn tâm toàn ý cho việc gì thì họ sẽ thực hiện chúng một cách hoàn hảo. Bạn có thể tạo ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh trong tháng này, và do đó có thể đảm đương tốt vai trò lãnh đạo.

Trong kinh doanh, tiếng nói của bạn cũng được mọi người tôn trọng. Hãy dành thời gian này để động viên cấp dưới. Đừng tìm cách tự mình làm hết mọi việc, công việc được phân công hợp lý cho các nhân viên sẽ mang lại hiệu quả cao nhất và giúp củng cố lòng trung thành. Đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh và tăng doanh số. Bạn cũng có thể tự tin đưa những ý tưởng mới vào thực tiễn.

Tuổi Thìn tìm kiếm tình yêu có thể đạt được những gì mình muốn. Người độc thân trở nên đặc biệt quyến rũ. Người muốn ổn định cuộc sống có nhiều cơ hội thực hiện điều này. Đây là thời điểm tuyệt vời để bước vào một mối quan hệ mới hoặc tiến tới hôn nhân. Trái lại, một số người tuổi Thìn có thể đã đi tới cuối con đường của mình và muốn nói lời chia tay. Nhiều khả năng sự chia tay này không mang lại buồn đau, nó khiến bạn cảm thấy tự do, sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới.

Tuổi Tị

Một tháng tuyệt vời cho người tuổi Tị. Năng lượng bị hao hụt trong mấy tháng trước sẽ trở lại tràn trề. Xuất hiện nhiều cơ hội tốt lành và các ý tưởng sáng tạo. Trở ngại bắt đầu tan biến, một số khó khăn thậm chí còn có thể trở thành viên gạch đệm lót đường giúp bạn tiến lên. Tuổi Tị cảm thấy hào hứng, tự tin theo đuổi giấc mơ của mình. Bạn có thể lắng nghe trực giác tháng này. Khi đã quyết định làm việc gì, hãy toàn tâm toàn ý, thành công sẽ đến với bạn.

Trong công việc, có thể xảy ra một số thay đổi lớn tại công sở. Bạn có thể được đề bạt lên vị trí cao hơn hoặc thuyên chuyển sang bộ phận khác. Những thay đổi trong tháng này hứa hẹn mang tới nhiều điều tốt lành. Tất nhiên đối mặt với những biến động lớn không phải chuyện dễ dàng nhưng bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy ổn thỏa ở vị trí mới.

Nhiều người tuổi Tị sẽ phải đảm nhiệm thêm những trách nhiệm mới, nhưng điều này cũng có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều tự do hơn và quan trọng là gánh nặng này hoàn toàn vừa sức. Bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai, tìm thấy nhiều hướng đi mới. Thu nhập có thể tăng nhưng đừng vội đòi hỏi. Hãy vững tin, rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Trong kinh doanh, đây là thời điểm tốt để bắt đầu một dự án mới, tung ra sản phẩm mới hay mở rộng doanh nghiệp. Ngôi sao chiến thắng mang tới vận may trong các cuộc cạnh tranh. Hãy kiên định theo đuổi ý tưởng mới và cho phép mình mạo hiểm chút ít để có thể bứt phát. Tuổi Tị đang trong tình trạng liên doanh liên kết có thể cảm nhận sự va chạm với đối tác nếu cả hai đều muốn nắm quyền quyết định. Việc phân định rõ ràng nhiệm vụ của từng người trong mối quan hệ này sẽ giúp giảm bớt các hiểu nhầm.

Một tháng tuyệt vời cho các mối quan hệ tình cảm. Tuổi Tị độc thân có thể gặp được một người rất đặc biệt. Hãy dành thời gian để tăng cường giao lưu và gặp gỡ những con người mới. Đây là thời điểm tốt để ăn hỏi, cưới xin. Người đã có gia đình cũng nhận được nhiều niềm vui từ cuộc sống vợ chồng.

Tuổi Ngọ

Một tháng dễ thở hơn nhiều đối với người tuổi Ngọ. Sự xuất hiện của ngôi sao Thiên vận mang tới những cơ hội mới, giúp gỡ bỏ một số gánh nặng trên vai bạn. Những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua sẽ tự động tan biến, con đường của bạn lại trở nên sáng sủa. Hãy tỏ ra tự tin. Mặc dù một vài quyết định sai lầm mới đây có thể khiến bạn do dự, hãy để những sai lầm trong quá khứ trở thành bài học thay vì là trở ngại cho thành công trong tương lai. Tháng này hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành. Quan trọng nhất với tuổi Ngọ là giữ thái độ tích cực, nhất là nếu dưới quyền bạn còn nhiều nhân viên khác.

Tại công sở, công việc không tuyệt đối trôi chảy nhưng cũng có những cơ hội mới mở ra. Cố gắng tránh tạo thêm kẻ thù cho mình. Ngọ là con giáp khá cứng đầu và bột phát nhưng trong công việc bạn cần học cách kìm hãm cảm xúc. Khi đưa ra quyết định, hãy luôn tính đến khả năng thất bại.

Trong kinh doanh, tình hình có vẻ sáng sủa hơn. Các ý tưởng mới tự xuất hiện, và bạn có thể dũng cảm bắt tay vào những công việc mới. Trong khi ngôi sao phản bội của năm tiếp tục gây ảnh hưởng, bạn được hưởng vận may quý nhân tài trợ. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ có giá trụ từ một nhân vật có thế lực, người mong muốn bạn được thành công. Những mối quan hệ hai bên cùng có lợi với đối tác được lựa chọn lựa kỹ càng sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Năm nay, để vượt lên phía trước, người tuổi Ngọ phải suy nghĩ sáng tạo. Tuy không phải một năm thuận buồm xuôi gió nhưng vẫn có nhiều cơ hội cho bạn thắng lớn. Đừng nhụt chí vì những trở ngại nhỏ. Đôi khi, ngay lúc mọi việc trở nên khó khăn, bạn lại đang ở rất gần lối ngoặt mở ra một khung trời mới. Hãy tiến lên phía trước. Thận trọng là cần thiết nhưng đừng quá rụt rè để không thể đi tới đâu.

Tháng này đem lại nhiều điều hứa hẹn cho tuổi Ngọ tìm kiếm tình yêu. Có thể bạn sẽ muốn đưa ra những cam kết dài hạn, nhất là nếu hai người đã qua thời gian dài thử thách. Năng lượng của tháng rất tốt cho việc đưa ra quyết định liên quan tới những việc có tính ổn định lâu dài. Thanh niên tuổi Ngọ nên lắng nghe lời khuyên của cha mẹ và người thân về chuyện tình cảm.

Tuổi Mùi

Sự xuất hiện của ngôi sao Thịnh vượng #8 mang tới cho bạn nhiều cơ hội mới, chẳng hạn một khoản thu nhập đáng kể hay sự thăng tiến trong nghề nghiệp. Hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian quý báu này, dốc toàn bộ sức lực cho công việc, những gì bạn làm bây giờ sẽ được đền bù rất xứng đáng. Các mối quan hệ cũng được cải thiện, năng lượng của tháng giúp hút về phía bạn những con người tốt. Hãy dành thời gian này củng cố các mối quan hệ cũ và gây dựng quan hệ mới.

Tại công sở, vận may thăng tiến tăng cao, bạn có rất nhiều cơ hội tỏa sáng. Hãy cố gắng là người dẫn đầu nhưng không dẫm đạp lên ai. Tháng này bạn nhận được sự hỗ trợ lớn từ đồng nghiệp. Có thể có vài trở ngại phải vượt qua nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Đừng tiết kiệm những lời khen ngợi dành cho người khác và cũng sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi có thể.

Trong kinh doanh, tuổi Mùi có thể nhận được một dòng vốn lớn trong tháng này. Xuất hiện một số ý tưởng mới và chúng có thể phát triển nhanh chóng, vượt quá sức tưởng tượng của bạn. Hãy mở rộng cửa cho những thay đổi, những điều tốt lành đang chờ bạn ở phía trước. Đây là thời điểm thích hợp để tham gia liên doanh mới hoặc ký kết hợp đồng. Trong các cuộc thỏa thuận, lợi thế thường rơi vào tay bạn, nhưng hãy theo đuổi chiến lược hai bên cùng có lợi nếu bạn muốn công việc kinh doanh phát triển bền vững.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân sẽ nhận được nhiều niềm vui. Tuổi Mùi đang để mắt tới một người đặc biệt nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình. Nếu không có nhiều thì giờ gặp gỡ, hãy làm cho thời gian ở bên nhau trở nên thực sự hiệu quả. Thay vì đưa nhau đi xem phim, hãy trò chuyện cùng nhau. Bằng cách này, hai bạn sẽ có được sự liên kết sâu sắc hơn. Điều này đặc biệt quan trọng năm nay, nhờ đó quan hệ tình cảm của bạn có thể trở nên mạnh mẽ và bền vững. Tuổi Mùi đã có gia đình sẽ tìm thấy sự hòa đồng lớn với bạn đời. Hai bạn có thể cảm thông với nhau trong rất nhiều chuyện.

Tuổi Thân

Đây là một trong những tháng may mắn nhất của người tuổi Thân trong năm nay. Một số trong các bạn có thể có thu nhập bất ngờ hoặc thừa kế tài sản giá trị, một số khác có thể dành được công việc mình mơ ước. Tháng này, những sự kiện lớn có thể xảy ra với bạn. Sao Thịnh vượng #8 của tháng mang tới thành công không trở ngại, trong khi sao năm #9 khiến mọi việc trở nên chín muồi nhanh hơn.

Trong công việc, tuổi Thân nhận được sự ngưỡng mộ từ đồng nghiệp thay vì tâm đố kỵ. Kẻ thù khó lòng vượt qua bạn trong tháng này. Làm việc nhóm tỏ ra đặc biệt hiệu quả, khả năng lãnh đạo của bạn tháng này cũng trở nên vượt trội. Hãy trân trọng những giúp đỡ của mọi người trong khi vẫn cống hiến mà không chờ đợi được nhìn nhận, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng.

Trong kinh doanh, nhiều ý tưởng mới xuất hiện. Tháng này, không cần phân tích quá kỹ lưỡng mọi dữ liệu, hãy tin ở trực giác nhạy bén của mình, nó sẽ dẫn bạn tới những nơi cần đến. Thân là con giáp khá cởi mở và dễ dàng chấp nhận những ý tưởng hoàn toàn khác lạ, điều này giúp bạn tận hưởng tốt nhất vận may của tháng. Đừng quá tính toán khía cạnh vật chất, vấn đề sẽ tự được giải quyết khi bạn chọn được hướng đi của mình.

Tháng này người tuổi Thân sẽ không thiếu kẻ ngưỡng mộ. Bạn cũng thích gần gũi những người khác hơn thường lệ. Đây là thời điểm tốt để thoát khỏi cảnh đơn độc, nếu đó là điều bạn muốn. Nhưng đừng để người khác gây ảnh hưởng quá nhiều tới lựa chọn tình cảm của bạn. Tận thẳm sâu, bạn sẽ biết rõ nhất liệu mối quan hệ này có tốt cho bạn hay không và trực giác sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Một khi đã gắn bó, tuổi Thân có thể rất hào phóng với người mình yêu. Một tháng tốt lành để đưa ra lời cam kết hay tiến hành hôn lễ. Hỉ sự sẽ càng làm gia tăng vận may của bạn.

Tuổi Dậu

Vận may đào hoa khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn trong tình yêu và trong các mối quan hệ. Bạn hòa hợp dễ dàng với mọi người, đâu đâu cũng thấy sự nồng ấm. Đây là thời điểm tốt để kết bạn mới hay mở rộng mạng lưới cộng tác viên. Sức quyến rũ và uy tín của bạn có thể mê hoặc lòng người, vì vậy việc kết bạn sẽ chẳng gặp phải khó khăn. Học sinh sinh viên tuổi Dậu có vận may trong học tập, thi cử. Nhà văn, nhà báo và những người làm công việc đòi hỏi sáng tạo có thể gặt hái nhiều may mắn trong tháng này.

Trong công việc, đây là thời điểm tốt để củng cố quan hệ với đồng nghiệp. Các ý tưởng mà bạn đề xuất sẽ được hưởng ứng nồng nhiệt. Hãy tập trung củng cố hoạt động nhóm, rồi bạn sẽ thấy cơ quan cũng có thể trở thành ngôi nhà thứ hai của mình.

Trong kinh doanh, các mối quan hệ cũng được cải thiện. Bạn bè có thể trở thành người thân, người quen trở thành bạn bè. Hãy tỏ ra thân thiện với nhân viên và khách hàng, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Sức thuyết phục của bạn tháng này lớn, giúp bạn dành được ưu thế trong các cuộc thỏa thuận. Đây là thời điểm tốt để tập trung vào việc quảng bá sản phẩm mới của công ty.

Một tháng tốt lành cho tuổi Dậu trong tình yêu. Những người muốn đưa quan hệ tình cảm tiến xa hơn có thể hành động lúc này. Đây là thời điểm tốt để tổ chức ăn hỏi, cưới xin. Hỉ sự cũng giúp làm tăng vận may của bạn trong năm nay. Người độc thân có thể có rất nhiều lựa chọn. Cố găng đừng áp đặt quá nhiều tiêu chuẩn cho người mình yêu. Nếu bạn lắng nghe tiếng nói của trái tim, cơ hội chọn được người phù hợp có thể sẽ cao hơn.

Tuổi Tuất

Sự xuất hiện của ngôi sao cãi cọ #3 khiến cuộc sống của người tuổi Tuất không còn êm đẹp như trước nữa. Các mối quan hệ đang trôi chảy đột nhiên trở nên trục trặc. Hiểu nhầm diễn ra mọi lúc mọi nơi, bạn cũng trở nên cáu bẳn hơn. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình và đừng tìm cách đáp trả khi bị chỉ trích. Một số người tuổi Tuất có thể vướng vào kiện tụng hoặc tranh chấp pháp lý. Tăng cường mặc màu đỏ và bật đèn sáng ở khu vực Tây Nam của ngôi nhà để hóa giải năng lượng cãi cọ.

Trong công việc, bạn trở nên khó tính hơn, khiến mọi người phải xa lánh. Hãy tự tạo cho mình lớp vỏ dày để không phản ứng mạnh khi có lời góp ý hay chê trách, dùng khả năng hài hước để xóa đi mọi căng thẳng. Đừng tìm cách trả thù vì cơ hội chiến thắng của bạn trong tháng này là vô cùng nhỏ. Tăng cường làm việc một mình, giảm thời gian cọ sát với đồng nghiệp. Đây không phải thời điểm tốt để tổ chức các buổi gặp gỡ quan trọng. Hãy nằm yên, đừng thu hút sự chú ý. Bạn có thể trở thành nạn nhân của trò đấu đá chính trị.

Trong kinh doanh, tốt nhất là án binh bất động. Đừng đầu tư những khoản tiền lớn và tránh mạo hiểm. Nếu có thể hãy xin nghỉ phép ít ngày. Quan hệ với mọi người trở nên căng thẳng, nhất là nếu vấn đề liên quan tới chuyện tiền bạc. Bạn dễ nổi nóng hơn thường lệ, khiến mọi người lảng tránh. Đừng ký kết hợp đồng hay tham gia các cuộc thảo luận quan trọng trong tháng này. Cẩn thận kẻo gặp rắc rối với nhà chức trách.

Trong tình cảm, đây chẳng phải thời điểm thích hợp để gây ấn tượng với ai đó. Cố gắng duy trì mọi việc một cách đơn giản nhất có thể. Để tránh cãi lộn, hãy giữ kín những suy nghĩ của mình. Ngay cả lời khen của bạn cũng có thể bị tiếp nhận sai vào lúc này.

Tuổi Hợi

Ngôi sao cãi cọ #3 bay vào cung tử vi của người tuổi Hợi, kết hợp với sao #3 của năm tại khu vực trung tâm của Cửu cung, khiến cho quan hệ của bạn với những người khác trở nên rất căng thẳng. Hiểu lầm có thể xuất hiện từ không đâu và nhanh chóng trở thành bất đồng trầm trọng. Sự dư thừa năng lượng Mộc cũng khiến năng lượng Thủy của con giáp Hợi bị kiệt quệ. Vì vậy khi đối mặt với xung đột, tốt nhất bạn nên rút lui không tham chiến. Đừng tìm cách chứng minh bất kỳ điều gì. Có nguy cơ dính líu tới kiện tụng hoặc các rắc rối về pháp lý. Tăng cường mặc đồ màu đỏ để giảm thiểu năng lượng xấu.

Trong công việc, sẽ xuất hiện nhiều thử thách. Bạn cần nỗ lực gìm cương cảm xúc, tránh nói và làm những việc khiến mình phải hối tiếc về sau. Lúc này làm việc một mình tốt hơn làm việc nhóm. Do tâm trạng cáu bẳn, tiếng nói của người tuổi Hợi không mấy trọng lượng. Nếu có điều gì khiến bạn khó chịu thì hãy tạm thời chấp nhận và chung sống với nó, vì nói ra sẽ chỉ mang lại rắc rối mà thôi. Nếu có thể thì nên trì hoãn những cuộc thảo luận, gặp gỡ quan trọng. Cố gắng nằm yên, tránh thu hút sự chú ý về mình.

Trong kinh doanh, hãy giữ kín những suy nghĩ của bạn. Năng lượng của tháng rất tiêu cực, không thuận tiện cho việc triển khai những ý tưởng lớn. Cũng không nên mạo hiểm hoặc bước vào những lĩnh vực bạn chưa biết rõ. Không nên tham gia liên minh mới hay tìm cách hợp tác với người bạn chưa quen biết nhiều. Những dự án khởi động trong tháng này có ít cơ hội vượt qua các giai đoạn đầu. Có thể xuất hiện một vài hiểu lầm với các đối tác làm ăn, nhưng đừng để những sự cố nhỏ làm hỏng các mối quan hệ lâu dài của bạn.

Các mối quan hệ tình cảm có thể trở nên căng thẳng trong tháng này. Hai bạn càng gần gũi bao nhiêu thì nguy cơ xảy ra bất đồng càng lớn bấy nhiêu. Tất nhiên, bạn có thể trải lòng để người kia hiểu mình, nhưng cũng cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên biết đâu là giới hạn và điều gì không nên đụng tới. Khi tranh cãi về hiện tại, đừng lấy những chuyện cũ ra đôi co, trì triết vì điều này sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nếu có xung đột, tốt nhất hãy lùi lại, dành thời gian làm nguội cơn giận trước khi đưa ra phản ứng. Nếu không đổ vỡ sẽ là chuyện khó tránh.

* Ngày trong bài được tính theo lịch dương

Hùng Sơn