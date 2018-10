Tuổi thơ chứng kiến bố đánh mẹ của Công nương Diana

Diana có tuổi thơ không êm đềm khi bố mẹ ly hôn năm bà 7 tuổi và chỉ được gặp mẹ vào cuối tuần.

Công nương Diana từng bị tổn thương khi nhìn thấy bố tát mẹ hồi bà còn nhỏ, The Sun tiết lộ. Chia sẻ với nhà viết tiểu sử hoàng gia Andrew Morton, bà Diana cho biết mẹ của bà, Frances Spencer, "thường xuyên khóc" vì những thói xấu của chồng, Bá tước John Spencer. Cả hai chia tay khi Diana lên 7.

Bố mẹ ly dị năm Diana mới 7 tuổi. Ảnh: UK Press.

Cuốn sách Diana: Her true story - In her own words trích dẫn lời cố công nương kể: "Tôi nhớ đã nhìn thấy bố tát vào mặt mẹ. Tôi trốn sau cánh cửa nhìn mẹ khóc. Tôi nhớ mẹ đã khóc rất nhiều".

Khi phải chứng kiến mối quan hệ đầy trục trặc của bố mẹ, cố công nương nói thêm: "Đó là một thời thơ ấu buồn bã. Bố mẹ tôi còn bận rộn giải quyết vấn đề của họ. Tôi luôn luôn nhìn thấy mẹ khóc. Bố không bao giờ nói với chúng tôi về chuyện đó. Chúng tôi không bao giờ được phép đặt câu hỏi".

Bá tước John Spencer và vợ Frances Spencer trong lễ rửa tội của Diana năm 1961. Ảnh: UK Press.

Sau khi bố mẹ ly dị, Diana và em trai Charles (hiện 54 tuổi) chỉ được gặp mẹ vào cuối tuần. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lại cảnh mẹ khóc nức nở khi hai con phải rời đi vào mỗi tối thứ bảy, Diana lại cảm thấy đau khổ.

Với cố công nương, việc phải lựa chọn giữa bố hoặc mẹ luôn khiến Diana "đau đớn và tổn thương". Trong đám cưới của một người họ hàng, Diana được mời làm phù dâu nhí. Bà Frances đã tặng cho con gái một chiếc váy màu xanh lá cây trong khi ông John lại muốn Diana mặc màu trắng.

Việc lựa chon mặc gì được Diana coi là "quyết định đau đớn nhất từng phải thực hiện". Mẹ của Hoàng tử William và Harry nói: "Tôi nhớ mình đã bị tổn thương hoàn toàn vì chuyện đó, giống như buộc phải lựa chọn thiên vị ai hơn".

Diana với vai trò Vương phi xứ Wales khi làm vợ của Thái tử Charles trong cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm. Ảnh: UK Press.

Cố công nương sau đó đã có cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm không hạnh phúc với Thái tử Charles.