Trưởng phòng y tế ném ghế vào đồng nghiệp bị kỷ luật

Thừa nhận mình sai và thiếu kiềm chế, Trưởng phòng của Trung tâm Y tế Hưng Nguyên (Nghệ An) tâm sự rằng "rất hối hận".

Chiều 28/10, ông Nguyễn Xuân Thảo - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - xác nhận đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo của Trung tâm do liên quan tới hành động to tiếng, đẩy ghế về phía nữ đồng nghiệp.

"Tôi hối hận về hành vi của mình trong phút thiếu kiềm chế bản thân mà đánh đổi công sức bao nhiêu năm phấn đấu", ông Thảo tâm sự.

Liên quan tới vụ việc, bà Hồ Thị Dung đang xin nghỉ phép để thăm khám vì cho rằng bị ảnh hưởng tinh thần nên Trung tâm chưa đưa ra hình thức kỷ luật.

Trước đó, ngày 17/10, ông Nguyễn Xuân Thảo, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, thông báo cho điều dưỡng trưởng Hồ Thị Dung tổ chức dọn một số cành cây do công nhân vừa chặt.

Theo trình bày của ông Thảo, chị Dung không hợp tác, trả lời: "Ai chặt cây thì tự đi dọn lá". Chiều 18/10, khi chị Dung đang ở phòng làm việc, ông Thảo đi vào căn vặn: "Tại sao chị không chấp hành việc dọn vệ sinh, như vậy là xem thường tôi". Chị Dung tiếp tục trả lời: "Ai chặt cây thì đi mà dọn lá".

Cho rằng đây là thái độ thiếu hợp tác, ông Thảo to tiếng và cầm ghế ném về phía đồng nghiệp trước khi đẩy một ghế khác. Hành động của ông Thảo đã được bà Dung cầm điện thoại ghi lại.

Ông Nguyễn Xuân Thảo. Ảnh: Anh Thư.

Liên quan tới sự việc xảy ra tại Trung Tâm Y tế Hưng Nguyên, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, sắp tới sẽ có hình thức nhắc nhở, phê bình đối với ban lãnh đạo Trung tâm này.