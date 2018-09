Trưởng công an thị trấn bị bắt quả tang 'ăn vụng' với hàng xóm

Dù có vợ con nhưng ông Hạnh, Trưởng công an thị trấn Thường Xuân (Thanh Hóa) vẫn quan hệ bất chính trong nhà nghỉ và bị bắt quả tang.

Ngày 12/8, ông Lò Xuân Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Quang Hạnh, Trưởng công an thị trấn, về hành vi quan hệ trai gái bất chính.

Trước đó, tối 18/7, thấy vợ cũ là chị Nguyễn dắt xe máy rời nhà, anh Duy âm thầm bám theo. Khoảng 20h cùng ngày, xông vào một nhà nghỉ trong thị trấn, anh Duy bắt quả tang chị Nguyễn đang ở cùng phòng với ông Hạnh.

Anh Duy giữ hết trang phục của hai người, yêu cầu để nguyên hiện trường và mời công an đến giải quyết. Trong lúc đôi co, ông Hạnh đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng để lại tư trang cá nhân và công cụ hỗ trợ của công an. Vụ việc sau đó được công an thị trấn lập biên bản.

Theo chính quyền địa phương, anh Duy và chị Nguyễn có hai con chung. Mâu thuẫn tình cảm, khiến hai người đã ly hôn từ tháng 6 nhưng vẫn sống chung nhà. Anh Duy mới đi xuất khẩu lao động về nước.

Gia đình ông Hạnh và chị Nguyễn là hàng xóm của nhau. Ông này có vợ và ba người con. Ngoài chức vụ Trưởng công an thị trấn, ông Hạnh còn là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, đại biểu HĐND thị trấn Thường Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân, Lò Văn Thành cho hay, sự việc liên quan đến ông Trịnh Quang Hạnh nêu trên đã được công an đã lập biên bản, xác định rõ ràng. "Hiện dư luận địa phương đang rất bức xúc vì trưởng công an mà lại có quan hệ bất chính. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên cấp trên để có hướng xử lý", ông Thành nói.

Ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân khẳng định, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm minh, trên tinh thần khách quan, không bao che.

Theo VnExpress