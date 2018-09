Trung Quốc đồng ý cho đưa thi thể bà Hà Linh về nước

Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã cho phép tiến hành xử lý hậu sự đối với thi thể của bà Hà Thuý Linh.

Chiều 16/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã cung cấp những thông tin mới về vụ nữ doanh nhân Hà Thuý Linh (thường gọi là Hà Linh) bị sát hại tại Trung Quốc.

Ông Lê Hải Bình cho biết theo thông tin mới nhất từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc), các cơ quan chức năng của nước này đã thông báo cho phép tiến hành xử lý hậu sự đối với thi thể của bà Hà Thuý Linh.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã thông báo việc này với gia đình của nạn nhân và đang làm việc khẩn trương với các cơ quan chức năng để có thể đưa thi hài của bà Hà Linh về nước trong thời gian sớm nhất.

Doanh nhân Hà Linh.

Bà Hà Thúy Linh (sinh năm 1970, tên thường gọi là Hà Linh, quê Đồng Tháp), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, bị sát hại Quảng Đông, Trung Quốc ngày 22/9.

Ngày 23/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) có công điện khẩn thông báo về trường hợp một phụ nữ Việt Nam có tên Hà Thúy Linh bị cướp tài sản tại thôn Cửu Giang Thùy, thị trấn Thường Bình, TP Đông Quán, tỉnh Quảng Đông.

Công điện nêu rõ: “Bà Hà Thúy Linh được bạn hàng buôn bán mời uống nước, sau đó hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản, hộ chiếu. Sau đó, bà được đưa tới bệnh viện cấp cứu tuy nhiên không qua khỏi, tử vong vào sáng sớm 22/9. Theo chuẩn đoán y tế, bà Hà Thúy Linh bị tổn thương tuyến tụy và vỡ trực tràng do ngoại lực tác động…”.

Ngày 29/9, phía Trung Quốc đã tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong. Sau đó, các cơ quan chức năng của Trung Quốc cho biết sau khi có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong, trong vòng 3 tuần sẽ hoàn tất các thủ tục đưa thi hài bà Hà Thúy Linh về Việt Nam.

Chiều 12/11, ông Lê Hải Bình cho biết Bộ Công an Trung Quốc cũng như Công an tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Theo đề nghị của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Trung Quốc đã tăng cường đoàn về Quảng Đông để trực tiếp điều tra vụ việc.

