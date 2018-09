Triệu tập người tung tin đồn Ebola vào Việt Nam

Sau khi đọc được thông tin chưa kiểm duyệt, Thảo đã viết lại và chia sẻ với mọi người với mục đích phòng tránh bệnh.

Trưa 14/8, lãnh đạo PA83 Công an Hà Nội xác nhận đã triệu tập đôi vợ chồng Đỗ Thùy Linh (29 tuổi, kinh doanh tự do ở Hà Nội) và Vương Bá Huy (31 tuổi) vì nghi tung tin có người nhiễm virus Ebola tại bệnh viện ở Việt Nam.

Trước đó, chiều 13/8, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an phối hợp với Cục A68 và Công an Hà Nội đã xác định được danh tính hai người phát tán thông tin "Việt Nam có người nhiễm virus Ebola tại Bệnh viện Bạch Mai" trên mạng Internet. Đó là Nghiêm Thùy Trang (30 tuổi) và Vũ Hương Thảo (23 tuổi), trú tại Hà Nội. Như vậy, hiện có 4 người được cho là phát tán tin sai sự thật về bệnh dịch bị nhà chức trách mời làm việc.

Ngày 11/8, trên mạng xã hội Facebook và một số tài khoản đăng tải thông tin có người nhiễm virus Ebola tại Hà Nội. Tài khoản "Mẹ Gateau" đăng bài viết có nội dung: "Thông tin đã xác nhận từ người nhà em làm trong BV Hà Nội đã có người nhiễm Ebola. Nên các mẹ tuyệt đối cẩn thận và đề phòng nhé... Thông tin này không được công bố vì sợ dân hoang mang, nhưng em nghĩ là nên thông báo cho tất cả mọi người cùng biết để bệnh không có cơ hội phát tán dẫn đến không kiểm soát được".

Tỷ lệ tử vong do nhiễm Ebola có thể lên tới 90% khiến người dân lo lắng. Ảnh:Reuters.

Theo nhà chức trách, chỉ sau vài phút, đoạn thông tin trên đã lan truyền trong cộng đồng mạng, gây hoang mang, lo sợ. Hàng trăm người đã chia sẻ cho nhau. Khi có phản hồi của Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus này tại Việt Nam, tài khoản trên đã khóa, không còn truy cập được.

Tổng cục An ninh II đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc, xác định Facebook "Mẹ Gateau" do Thảo lập và sử dụng. Tại Cơ quan An ninh điều tra, Thảo khai, ngày 11/8, thấy thông tin chia sẻ trên Facebook là có người nhiễm và chưa công bố, được người quen trong bệnh viện báo nên đã lấy, viết lại và đăng lên.

Khoảng 10 phút sau, thấy lượng chia sẻ lên hơn 100 lượt, Thảo lo sợ nếu không chính xác sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thảo cũng cho biết không ngờ bài đăng đó bị chụp lại và tiếp tục được lan truyền. Đến tối khi đọc báo mạng, cô mới biết điều này. Thảo cho rằng, đăng thông tin trên là để mọi người phòng tránh, vì nếu có dịch sẽ nguy hiểm. Cô thừa nhận đã sai lầm khi đăng tin không có thật vào thời điểm nhạy cảm, gây ảnh hưởng xấu.

Về nguồn tin không có thật trên, Thảo khai lấy từ Facebook của Trang. Chiều 13/8, Trang đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an triệu tập đến trụ sở làm việc.

Status của Thảo ngay sau khi đăng tải ít giờ đã được hạ xuống.

Đôi vợ chồng còn lại cũng bị Công an Hà Nội triệu tập là Đỗ Thùy Linh và Vương Bá Huy. Khoảng 16h ngày 11/8, Đỗ Thuỳ Linh đã sử dụng điện thoại cá nhân, đăng nhập vào Facebook tự soạn thảo và đăng tải bài viết, với nội dung: “Dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam rồi nhé, tại bệnh viện Bạch Mai, tin nội bộ nên không để lộ ra. Các mẹ biết để phòng tránh cho gia đình và bé con nhé”. Thông tin này Linh đưa lên Hội nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam, có trên 2.600 thành viên để cảnh báo.

Đến sáng 12/8, Linh được biết nội dung thông tin do mình đăng tải đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Kiểm tra Facebook cá nhân, Linh thấy bài viết đã bị gỡ xuống.

Cũng trong ngày, sau khi đọc thông tin có liên quan đến dịch bệnh, với mục đích cảnh báo, Vương Bá Huy (chồng Linh) đăng lên trang Facebook cá nhân dòng status: “Dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam, mình biết tin này qua bác sĩ người nhà, gọi điện về thông báo cho con cái. Việc này rất nguy hiểm, mọi người cố gắng sát khuẩn sạch sẽ bằng cách cho cồn 70 độ hoà vào chai Betadine xịt vào tay và quần áo. Cầu mong dịch này mau qua đi, sợ quá rồi. Mình thông báo tin này cho mọi người cố gắng tự ý thức để dịch không lây lan rộng”.

Sau khi đọc bài viết của Linh và Huy, các thành viên trên mạng xã hội đã bình luận, trao đổi với nhau trong nhóm, gây lan truyền nội dung thông tin trên.

Huy và Linh thừa nhận hành vi đăng tải không đúng sự thật đã gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước và hoạt dộng khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai.

Vợ chồng chị Linh khai, nghe thông tin trên mạng, đài báo về dịch Ebola nên viết ra nội dung trên chứ không sao chụp, chép của ai. Lý do Linh nêu tên bệnh viện Bạch Mai vì đây là cơ sở khám chữa bệnh lớn, nghĩ nếu nhiễm thì bệnh nhân sẽ vào đây.

Cả hai khai, thực hiện hành vi trên chỉ với mục đích cảnh báo và hướng dẫn cách phòng bệnh. Mặt khác, sau khi biết có tin đồn về dịch bệnh ở Việt Nam, Bộ Y tế đã công bố nước ta chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh virus Ebola. Cơ quan chức năng nhận định, thông tin của Linh và Huy chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm để xử lý với cả 4 người.

VnExpress