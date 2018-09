Treo cổ chết sau khi con và cháu tự tử

Bốn ngày sau khi đứa con gái và cháu cùng uống thuốc độc tự tử nhưng được cứu thoát, ông Biên cũng treo cổ kết liễu đời mình.

Mấy ngày nay, người dân xóm nghèo Yên Cách, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bàn tán xôn xao về vụ việc xảy ra tại gia đình ông Lê Văn Biên (52 tuổi, trú thôn Yên Cách, xã Tế Thắng). Chỉ trong vòng ít ngày, đã có 3 người trong gia đình nghèo tìm đến cái chết.

Ngôi nhà Hoang nơi ông Biên thắt cổ tự tử. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Lê Văn Thiện, Bí thư chi bộ thôn Yên Cách kể lại, trưa 21/9, ông Biên bắt xe từ nhà ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm em Viên Thị Như. Tại đây ông Biên tự tay nấu cháo và dỗ dành cô cháu họ ăn cho chóng lành bệnh. Người bác rể còn nói những lời bóng gió rằng thời gian tới, ông sẽ đi xa, rất xa, không biết khi nào mới có dịp gặp lại.

Chiều hôm đó, ông Biên quay trở về nhà nhà trong tâm trạng buồn bã. Trên đường về ông có dừng lại tìm quán rượu uống và thăm vài người họ hàng. Khi về đến nhà, ông đưa mấy tờ hóa đơn viện phí cho con gái Lê Thị Xuân dặn đưa cho mẹ, rồi ông quay ra hỏi tìm chiếc dây thừng. Xuân tưởng bố kiếm dây thừng đi ra đồng kéo lúa phụ mẹ nên không để ý. Sau đó ông này rời khỏi nhà đi đâu không rõ.

Chạng vạng tối, bà Viên Thị Khanh (52 tuổi, vợ ông Biên) đi cắt lúa về, không thấy chồng liền gọi người thân túa đi tìm quanh làng nhưng không thấy. Cùng lúc đó, Như từ bệnh viện điện về báo cho gia đình, trước đó ông Biên có than phiền chán đời và bảo không muốn sống nữa.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Khanh cùng người thân tìm đến khu nhà của gia đình gần phía bờ sông. Ngôi nhà này vốn bỏ hoang nhiều năm nay không có người ở, duy có ông Biên thường hay lui tới ngủ mỗi khi say rượu. Khi bà Khanh và người anh họ vừa mở cửa ngôi nhà thì kinh hãi phát hiện thi thể ông Biên đang treo lơ lửng trên xà nhà.

Chiều 24/9, ông Ngô Ngọc Quế, Trưởng công an xã Tế Thắng cho biết, ngay khi nhận được tin báo, công an xã Tế Thắng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện. Sau khi tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng khẳng định ông Biên chết do thắt cổ, không có tác động từ bên ngoài.

“Có thể do buồn chuyện 2 đứa nhỏ uống thuốc tự tử, rồi bị hàng xóm xì xào việc ông hay đánh đập, vứt sách vở của các con. Đặc biệt, sau khi hai cháu Xuân và Như uống thuốc độc tự tử có nhiều dư luận cho rằng ông Biên từng có lần sàm sỡ cô cháu họ và một số chuyện không hay khác nên ông Biên đã tìm đến cái chết”, ông Quế nhận định.

Vị trí người thân phát hiện thi thể ông Biên. Ảnh: Lê Hoàng

Cũng theo ông Quế, ở địa phương, ông Biên là người khá hiền lành và rất chăm chỉ làm ăn. Gia cảnh khó khăn nên bà Khanh vợ ông phải đi xa bươn chải mưu sinh. Ở quê nhà, một tay ông Biên lo lắng cho mấy chị em Như, Xuân và cả một con gái đầu bị bệnh tâm thần nặng.

Trước đó, vào ngày 17/9, nạn nhân Viên Thị Như (17 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống) được người thân đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. Các bác sĩ phát hiện trong dạ dày Xuân có chứa khoảng 50ml thuốc bảo vệ thực vật màu trắng, đặc sánh. Tối cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Xuân (16 tuổi, em họ, sống chung một căn nhà) trong tình trạng ngộ độc tương tự.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Cường, Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Theo xác định ban đầu, bệnh nhân Lê Thị Xuân bị ngộ độc cấp vì uống liều lớn thuốc Paracetamol. Còn em Viên Thị Như đã uống thuốc diệt rầy nhãn hiệu Victory và có lẫn cả xăng. Như đang học lớp 12, còn Xuân học lớp 11 tại trường THPT Nông Cống 2. Hiện 2 em đã bình phục sức khỏe và trở về nhà.

Lê Hoàng

* Tên nhân vật đã được thay đổi