Tình yêu tuổi Tuất năm 2014

Năm nay, người tuổi Tuất khó tìm được bình yên trong cuộc sống tình cảm, sẽ có lợi hơn nếu họ tạm dừng các mối quan hệ mới.

Tuất không gặp khó khăn trong tìm kiếm bạn tâm giao. Người chưa vướng bận cũng không chịu sức ép trong việc tìm người yêu. Con giáp này rất hiếm khi tuyệt vọng vì tình. Để phản ứng với khó khăn xuất hiện trong quan hệ tình cảm, Tuất thường chọn con đường ít thách thức. Họ chẳng quá xem trọng chuyện tình mới nảy nở và thường để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

Năm nay, người tuổi Tuất khó tìm được bình yên trong cuộc sống tình cảm. Sẽ có lợi hơn nếu họ tạm dừng các mối quan hệ mới, nhất là nếu gặp phải quá nhiều khó khăn. Người trẻ tuổi nên theo đuổi ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh hay công việc, thay vì mải mê chơi trò tình ái. Người đã có gia đình cũng nên tập trung vào các lĩnh vực khác của cuộc sống.

Năm 2014, Tuất chịu tác động xấu của sao Ngũ Hoàng #5, mang tới bực bội, nóng giận và cảm giác mất mát. Có thể xuất hiện một số thời điểm hết sức khó khăn trong quan hệ tình cảm, tới mức Tuất đành bỏ cuộc, buông xuôi. Điều này đặc biệt đúng với người đang trong giai đoạn hẹn hò. Tuy nhiên, với cả các cặp vợ chồng, mọi sự cũng có thể xấu đi, khiến quan hệ tạm thời ngắt quãng.

Sao Ngũ Hoàng khiến Tuất đặc biệt tự tin nhưng có phần vô cảm. Nó có thể đẩy người mình yêu tới chân tường, gây ra nhiều phiền muộn. Sinh lực và Tinh thần của Tuất đạt mức tối đa nhưng không nên vì vậy mà lấn lướt người thân. Sẽ có lợi hơn nếu bạn chấp nhận những thiếu sót của họ. Kiên nhẫn là đức tính tốt giúp cuộc sống trôi chảy và dễ chịu hơn.

Tóm lại, về mặt tình cảm, năm 2014 không hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho Tuất. Con giáp này không phải người thích dàn trải tình cảm. Tập trung vào một người và chăm chút cho mối quan hệ khiến Tuất cảm thấy hạnh phúc hơn. Bản tính trung thành, Tuất thích sự yên ổn. Người đã có gia đình coi lòng trung thành là động lực chính dẫn dắt suy nghĩ và hành động. Bất chấp khó khăn của năm, Tuất sẽ chung thủy với những gì đã hứa.

Tuổi Tuất độc thân muốn tìm người yêu hay kết hôn có thể kích hoạt vận may Đào hoa của mình ở cung Đông của phòng ngủ. Bày biểu tượng Thỏ (hay Mèo) ở đây. Thỏ càng đẹp, càng sống động và giá trị thì người chồng hay vợ tương lai sẽ càng tốt đẹp.

Thỏ là con giáp đào hoa của Tuất.

Treo các bức tranh Thỏ ở góc Đông của căn phòng bạn dùng nhiều nhất. Đừng mua tranh tượng bày bán ngoài đường, hay tại những cửa hàng xập xệ. Nhớ mua chúng từ người bán hàng khiến bạn có cảm tình. Năng lượng liên quan tới vận may Đào hoa cần nhẹ nhàng, dễ chịu.

Phương pháp kích hoạt vận may Đào hoa cũng có tác dụng với tuổi Ngọ đã có quan hệ gắn bó nhưng một trong hai người chưa muốn hứa hẹn. Nhưng cần nhớ rằng năm nay ngôi sao Ngoại tình có thể mang tới rắc rối cho cuộc sống tình cảm của hai bạn.

Sau đây là đánh giá vận may tình cảm của người tuổi Tuất với 12 con giáp trong năm 2014.

1. Tuất/Tý – Vắt kiệt sức lực

Trong năm 2014, cặp đôi với Tuất là lựa chọn kém may mắn nhất vì Tuất sẽ làm kiệt quệ năng lượng của Tý. Hai con giáp này có thể gây hại cho nhau, nhất là khi gần gũi về mặt tình cảm. Tốt nhất hãy chỉ dừng lại ở tình bạn, nếu không sự xung đột năng lượng sẽ mang lại rủi ro cho mỗi người. Dường như có bức tường vô hình ngăn cản Tuất Tý thực sự gần gũi, dù cho mối quan hệ có thể rất tốt khi hai người là bạn bè thuần khiết.

Tuất sẽ phải trải qua một năm khó khăn, với sự hiện diện của sao Ngũ Hoàng trong cung tử vi của mình. Ngôi sao này mang theo bệnh tật, tai nạn và bất đồng, ngăn cản Tuất lại gần những người khác. Với Tý, cặp đôi cùng Tuất sẽ mang đến hết rắc rồi này tới rắc rối khác. Kết thúc sẽ không mấy tốt đẹp với những người tính chuyện làm ăn hay muốn tận hưởng vận may của tổ hợp Hà Đồ. Thay vì hạnh phúc, tổ hợp này sẽ mang tới buồn bực và sự đố kỵ.

Bày biểu tượng Trâu (Sửu) trong phòng ngủ. Sửu là con giáp Nhị hợp của Tý, giúp làm vừa lòng con giáp này và nhờ đó cải thiện quan hệ Tuất Tý.

2. Tuất/Sửu - Có thể là cặp đôi tốt nếu kiểm soát được sự nóng giận

Tuất và Sửu đều là các con giáp thuộc hành Thổ, và nhờ đó được hưởng lợi từ năng lượng Hỏa của năm. Sinh lực và sự tự tin của hai con giáp này đều cao, cho phép họ sống và làm việc hết khả năng, bộc lộ được tiềm năng của mình.

Các cuộc gặp gỡ giữa thanh niên tuổi Tuất và tuổi Sửu thường không dẫn tới quan hệ tình cảm ngay lập tức. Hai con giáp này cần thời gian ‘khởi động’ để làm quen với nhau; và trong giai đoạn đầu, họ còn có thể làm cho nhau buồn phiền.

Năm nay Tuất có thể trở nên hung dữ, không chịu thua ai - thái độ này xuất phát từ ảnh hưởng của sao Ngũ Hoàng trong cung tử vi của tuổi Tuất, trong khi Sửu lại giáo điều, và chịu ảnh hưởng xấu từ sao sô 7, mang theo năng lượng thù địch, giận dữ. Có xung đột ý chí nhưng Tuất Sửu sẽ tìm thấy ưu điểm của nhau. Kể cả khi thường xuyên cãi cọ mắng chửi, đôi này vẫn có thể phải lòng nhau một cách tuyệt vọng. Đó là do ảnh hưởng của sao số 4, mang tới năng lượng Đào hoa. Trong màn sương nóng giận vẫn có thể xuất hiện đam mê và tình yêu!

Ngôi sao Đào hoa cũng có thể mang tới vận may hôn nhân cho Tuất Sửu. Việc kết hôn sẽ khơi dậy những phẩm chất tốt đẹp ở hai con giáp này. Tuất ngưỡng mộ tính trung thực và độ tin cậy của Sửu, họ gắn kết nhờ những nguyên tắc công bằng, trung thực và phẩm giá. Thái độ không khoan nhượng của Sửu được nhìn nhận như sức mạnh chinh phục, còn sự trung thành được xem như biểu hiện rõ ràng của tình yêu! Tuất Sửu thực sự là một cặp đôi mạnh mẽ. Quan hệ giữa hai con giáp này khá thực dụng và bình đẳng, không ai áp đặt ai. Cả hai đều trung thành và chung thủy, những đặc tính tuyệt vời cần thiết cho mối quan hệ dài lâu.

Năm nay, Ngũ Hoàng mang tới rắc rối cho hầu như tất cả các mối quan hệ tình yêu của Tuất. Quan hệ Tuất Tý có thể kết thúc bằng chuyện buồn, thậm chí là đau lòng, vì vậy rút lui có lẽ là cách tốt hơn cho cả hai.

3. Tuất/Dần - Dần yếu ớt dựa vào Tuất trung thành

2014 sẽ là một năm hết sức khó khăn cho đôi Tuất Dần vốn rất hòa hợp. Năm mới mang tới nhiều thách thức cho từng người và sẽ càng khó hơn nếu họ ở bên nhau. Dần chịu ảnh hưởng của sao Bạo lực #7, trong khi Tuất phải chịu đựng sao thảm họa Ngũ Hoàng #5. Cả hai đều nổi nóng một cách dễ dàng và mất khả năng kiên nhẫn.

Sinh lực và Tinh thần của Dần đều ở mức thấp, nhưng rất may Tuất lại mạnh mẽ trong năm nay. Chính vì vậy cặp đôi này vẫn có thể yên ổn nếu Dần biết dựa vào vai Tuất, con giáp hết sức trung thành.

Vào những năm tốt lành, Tuất Dần là một đôi rất đẹp. Hai con giáp này hết mực tôn trọng nhau, điều này giúp họ gắn kết dài lâu. Với Tuất, Dần hung tợn sẽ trở thành mèo con ngoan ngoãn. Các cặp vợ chồng Tuất Dần nên ghi nhớ điều này. Hãy nằm yên chờ cho tới khi mọi thứ trở lại tốt đẹp, và trong năm 2014 hãy dựa vào sức mạnh thể chất và tinh thần của Tuất để cùng vượt qua thử thách.

4. Tuất/Mão - Mối quan hệ an toàn

Tuất và Mão là những người bạn Nhị hợp, một cặp đôi thiên phú. Họ sinh ra để cho nhau, người này khiến người kia mạnh lên. Hai con giáp này đối xử với nhau cực kỳ tử tế. Tính khí hòa hợp, cả hai đều không thích đối đầu hay cãi cọ, mỗi người chỉ nhìn thấy những mặt tích cực của người kia. Vì vậy, luôn có năng lượng tốt lành bao bọc cặp đôi này.

Trong cuộc sống, Tuất Mão hạnh phúc vì những điều vô cùng bé nhỏ, hạnh phúc đơn giản vì được bên nhau. Những bạn trẻ mới gặp gỡ và quý mến nhau có thể nhanh chóng đạt được sự thông cảm và nhiều cơ hội tiến tới tình yêu hạnh phúc.

Tuy nhiên, 2014 cũng mang lại những khó khăn cho hai bạn. Mão chịu ảnh hưởng của sao Bệnh tật, trong khi Tuất bị Ngôi sao thảm họa Ngũ Hoàng chiếu. Ngôi sao này mang lại bất hạnh trong đủ lĩnh vực, kể cả tình yêu. Rất may, là những người bạn gần gũi, Tuất và Mão sẽ tin tưởng và giúp đỡ nhau. Khi ở bên nhau, hai con giáp này sẽ tạo nên sức mạnh bí mật, kích hoạt năng lượng hỗ trợ mạnh mẽ.

Tuất Mão là một cặp bền vững, rắc rối giữa họ được xử lý một cách êm thấm, và sự khác biệt quan điểm sẽ chẳng bao giờ phát triển thành trở ngại lớn. Hai con giáp này khá trung thành và hiếm khi làm điều gì khiến người kia thất vọng. Hôn nhân giữa Tuất và Mão rất bền vững, tuy nhiên năm 2014 với sao Ngũ hoàng hung dữ tại cung tử vi của Tuất có thể khiến cặp này gặp chút sóng gió.

5. Tuất/Thìn - Xô sát liên tục

Tuất Thìn xung khắc, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cả hai sớm nhận ra rằng trong liên minh này họ không hề hòa hợp. Rất ít khả năng Tuất và Thìn bị cuốn hút về phía nhau, mặc dù Tuất có thể tỏ chút ngưỡng mộ đối với Thìn.

Năm 2014, Tuất cũng mạnh mẽ và tự tin không kém Thìn. Hai con giáp thuộc hành Thổ này sẽ rất mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua sự thù địch tự nhiên xuất hiện khi họ ở bên nhau. Tuất luôn bị Thìn dọa dẫm, dù là theo cách rất tinh tế, còn Thìn thì bị Tuất chế nhạo. Tuất coi thường những ý tưởng cao xa và cách nhìn kiêu ngạo của Thìn, trong khi Thìn cho rằng Tuất thù địch, không hợp tác và là kẻ phá đám. Người ta tự hỏi làm thế nào hai con giáp này có thể sống yên ổn bên nhau?

Đôi Tuất Thìn là một ví dụ nghiêm trọng về sự xung đột cá tính. Sẽ có rất ít những hiểu biết tích cực về nhau, thay vào đó là lửa Rồng phun giận dữ và tiếng Chó sủa chói tai. Để tránh xô sát, họ không nên ở gần nhau. Điều này đặc biệt đúng trong năm 2014, khi Tuất chịu ảnh hưởng của Ngũ Hoàng #5, một ngôi sao bất hạnh. Tuất và Thìn nằm đối diện trực tiếp trên cung hoàng đạo, vì vậy kể cả nếu mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp, cuối cùng hai con giáp này vẫn xem nhau như kẻ thù.

6. Tuất/Tỵ - Không thể chia sẻ nguồn cảm hứng

Năm 2014 không mấy tốt bụng với cặp Tuất Tỵ. Những tình huống khủng khiếp có thể xảy ra khi hai con giáp này bắt đầu tiến tới quan hệ thân mật. Những người đã nên vợ nên chồng cần giữ khoảng cách trong năm nay, như vậy sẽ có lợi cho cả hai.

Năm nay Tuất và Tỵ phải hứng chịu những ảnh hưởng xấu nhất của ngọn gió Phong thủy, Tỵ phải đương đầu với sao Cãi cọ #3, trong khi Tuất bị chi phối bởi sao thảm họa Ngũ hoàng #5. Đưa những năng lượng tiêu cực này lại gần nhau là một việc làm hết sức nguy hiểm. Bề ngoài, Tuất và Tỵ có vẻ hợp nhau nhưng năng lượng của năm 2014 sẽ phá tan sự thân thiết giữa hai con giáp này.

Tuất và Tỵ không sinh ra để cho nhau. Vẻ hòa hợp trong những lần hẹn hò ban đầu sẽ không thể chịu được thử thách của thời gian. Năm nay, sự chênh lệch năng lượng của đôi này càng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Tỵ có Sinh lực và Tinh thần thấp, trong khi Tuất có thể bay cao. Người này không thể hiểu người kia. Do không nhận thấy các tố chất của Tỵ, Tuất có thể lớn tiếng chỉ trích và nhạo báng sự yếu ớt của người bạn này. Tính trung thực và thẳng thắn đến ngây thơ của Tuất không có gì chung với sự khôn ngoan và vẻ huyền bí của Tỵ.

Đối với Tỵ, quan điểm của Tuất về cuộc sống quá đơn giản, vì vậy nó luôn giữ bí mật với Tuất và không thể chia sẻ khát vọng của mình. Nguồn cảm hứng của hai con giáp này cũng khác nhau. Không có sự thấu hiểu hay tâm hồn đồng điệu, không ai đánh giá cao hay tôn trọng ai. Tỵ và Tuất đều có thể im lặng chịu đựng bất hạnh chứ không chịu chia tay, nhưng hồi kết sẽ chẳng mấy ngọt ngào.

7. Tuất/Ngọ - Giúp nhau vượt qua khó khăn

Tuất Ngọ là một đôi đáng yêu nhưng trong năm 2014, vận may của hai con giáp này không đồng đều. Ngọ nhận được rất nhiều điều tốt lành từ sao Bát Bạch #8, trong khi Tuất bị tấn công bởi ngôi sao thảm họa Ngũ Hoàng (#5), mang tới nhiều rắc rối. Rất may là năm nay Tuất có mức Sinh lực và Tinh thần rất cao, do đó tuy 'thời tiết' bên ngoài hết sức khắc nghiệt do ảnh hưởng của Ngũ Hoàng, Tuất sẽ vẫn đủ sức mạnh và sự bền bỉ để chịu đựng. Vì vậy sự ghép đôi Tuất Ngọ cũng không quá khó trong năm nay.

Tuất và Ngọ là các con giáp Tam hợp, họ cùng đánh giá cao sự trung thành và tính ngay thẳng và có nhiều mối quan tâm chung. Sự hòa hợp khiến Ngọ có thể dễ dàng chia sẻ một phần vận may của mình, và Tuất cũng có đủ sức mạnh nội lực để đón nhận sự hỗ trợ của Ngọ. Cả hai cùng thực lòng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, khó khăn đối với Tuất sẽ càng khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Trong đôi này, không ai bị bỏ lại phía sau. Ngôi nhà Tuất Ngọ sẽ yên bình, không có những cơn giận dữ. Tình yêu và sự kiên trì sẽ đưa hai bạn vượt qua năm 2014bình yên, vận may của người này giúp người kia thoát hiểm. Đôi Tuất Ngọ sẽ bền vững.

8. Tuất/Mùi - Sự hời hợt khiến đôi này mờ nhạt

Tuất Mùi là một cặp hết sức rời rạc. Người này rất phụ thuộc vào người kia và trong năm 2014, mọi thứ sẽ bị cong lệch. Sự chênh lệch quá lớn về mức độ may mắn của Tuất và Mùi gây áp lực ngày càng lớn lên Tuất. Lúc đầu, vẻ ngoài dễ bị tổn thương của Mùi khơi dậy bản năng tự vệ của Tuất. Con giáp chu đáo này sẽ hết lòng chăm sóc người bạn Mùi 'yếu đuối'. Nhưng trên thực tế, chính Tuất sẽ có một năm đầy khó khăn, do ảnh hưởng của sao Ngũ Hoàng #5. Trong khi đó, mùi được hưởng may mắn từ ngôi sao Chiến thắng #1 tại cung của mình.

Với những cặp mới quen nhau, vẻ ngoài hiền lành che đậy sức mạnh và sự bền bỉ bên trong của Mùi khiến Tuất khó chịu. Và may mắn đến với Mùi càng nhiều thì Tuất càng bực bội bấy nhiêu. Đôi này có thể sớm chia tay. Kể cả nếu vẫn ở bên nhau, mối quan hệ Tuất Mùi rất khó phát triển, thiếu chiều sâu trong sự gần gũi. Tất cả những khác biệt sẽ trỗi dậy và hai con giáp này sẽ sớm nhận ra rằng họ có rất ít thứ chung. Tuy nhiên, bản tính quan tâm tới gia đình, Tuất sẽ không bỏ rơi Mùi nếu hai người đã là vợ chồng. Tuất cảm nhận sâu sắc nhiệm vụ tinh thần của mình và một khi Mùi thích ở lại, kể cả nếu cuộc sống không được hạnh phúc, Tuất cũng sẽ không làm to chuyện.

Tuất và Mùi đều là con giáp thuộc hành Thổ, rất thực tế trong cách ứng xử. Cả hai đều đặt lợi ích của người kia lên trên. Năng lượng bao bọc che chở như người mẹ của Đất sẽ được phản ánh trong thái độ của họ đối với gia đình và cuộc sống. Năm 2014 Sinh lực và sức mạnh nội tâm của Tuất và Mùi đều mạnh mẽ, vì vậy ít khả năng đôi này sẽ chia tay quá dễ dàng.

9. Tuất/Thân - Năng lượng không hòa đồng

Tuất Thân không thể ngồi yên bên nhau trong năm 2014. Có sự bất đồng quá lớn về mức năng lượng, không ai mang lợi cho ai, mặc dù họ cùng thuộc nhóm con giáp của mùa Thu. Tuất tuy có Sinh lực và Tinh thần mạnh mẽ nhưng lại chịu ảnh hưởng của Ngũ Hoàng #5, mang tới nhiều trở ngại. Trong khi đó Thân được hưởng vận may từ sao Chiến thắng #1 nhưng Sinh lực và Tinh thần đều thấp. Khi đi bên nhau, Tuất Thân sẽ chẳng tạo nên gì khác ngoài xung đột năng lượng. Ít nhất là trong năm nay, hai người nên giữ khoảng cách, đặc biệt là nếu đã hứa hẹn hoặc kết hôn.

Tuất Thân khác nhau quá xa về cách cư xử thông thường, về thái độ và giá trị sống. Với cặp này, sức hấp dẫn ban đầu có thể nhanh chóng trở thành sự bất bình tột độ. Thất vọng bao trùm không khí căng thẳng khi cả hai hiểu rõ hơn về nhau. Tuất không thể chịu đựng tính 'tiết kiệm sự thật' của Thân, và coi đó là sự thiếu trung thực hoàn toàn không thể chấp nhận. Tình yêu sẽ chuyển thành oán giận, chẳng còn chỗ cho sự tôn trọng. Điều này càng trở nên tồi tệ vì xung đột năng lượng Tuất Thân trong năm 2014 khiến quan hệ giữa họ bị ảnh hưởng nặng nề. Sự tự tin cao độ khiến Tuất trở nên kiêu căng, tự mãn. Ảnh hưởng của Ngũ Hoàng cũng làm cho con giáp này trở nên thiếu kiên nhẫn và không khoan nhượng. Quan hệ Tuất Thân sẽ thiếu hẳn sự ấm áp và nhạy cảm.

10. Tuất/Dậu - Ít hiểu nhau

Tuất Dậu không có khả năng giao lưu trong năm 2014, và kể cả nếu có thể, hai người sẽ như đang đi trên những đường thẳng song song, rất ít sự hiểu biết. Năm nay Tuất gây hại cho Dậu. Vì lợi ích của cả hai, tốt nhất là không nên theo đuổi điều gì có thể dẫn tới mối quan hệ nghiêm túc. Năm nay con đường tình yêu thực thụ sẽ không mấy trôi chảy cho cặp đôi này.

Khi mới gặp, Tuất và Dậu nói chuyện nhưng không giao tiếp. Đó là vì cả hai cùng mải mê bày tỏ những ý tưởng xa vời của mình, chẳng nghe người kia nói. Tuất thích bàn về chủ đề đạo đức cao thượng. Các đức tính tốt như phẩm giá, chính trực, trung thành và chân thực rất quan trọng đối với con giáp này. Nó bị hấp dẫn bởi Dậu vì tin rằng con người này có đầy đủ những phẩm giá nói trên.

Nhưng kỳ vọng của Tuất sẽ chỉ khiến nó thất vọng. Nguyên nhân chẳng phải vì Dậu không trung thực hay coi thường phẩm giá, mà vì những mong chờ của Tuất là phi thực tế. Về phần mình, Dậu đánh giá cao sự mềm mại trong cá tính của Tuất, nhất là trong thời gian đầu, nhưng nét đẹp này sẽ nhanh chóng tan biến, khi Tuất phải đối đầu với sao thảm họa Ngũ Hoàng #5. Tính nguyên tắc của Dậu ít có khả năng được thể hiện trong năm nay vì Tuất sẽ trở nên hết sức bướng bỉnh và không khoan nhượng.

Sự chênh lệch quá lớn về mức năng lượng giữa hai con giáp trong năm 2014 khiến chúng khó lòng chịu đựng nhau.Tuất mạnh mẽ, với Sinh lực và Tinh thần đạt đỉnh điểm, trong khi Dậu lại yếu ớt. Tuất tự tin có thừa còn Dậu lại luôn nghi ngờ bản thân. Sự thiếu quyết đoán của Dậu khiến Tuất khó chịu.

Cặp Tuấ Dậu rất khó hòa hợp vì cả hai cùng bướng bỉnh, không chịu nhún mình, họ vỡ mộng khi kỳ vọng không được thỏa mãn. Người này đổ lỗi cho người kia. Thiếu hiểu biết và không thông cảm, Tuất Dậu tốt nhất nên chia tay.

11. Tuất/Tuất - Một năm đầy thách thức

Đây thực sự là một năm rất khó khăn cho Tuất Tuất, do ảnh hưởng xấu từ sao Ngũ Hoàng #5 lên cả hai. Chiến tranh dành quyền lực sẽ diễn ra triền miên nếu cặp này trở nên quá gần gũi. 2014 có thể trở thành năm mà hôn nhân giữa hai người tuổi Tuất chịu sức ép cực kỳ lớn, gây căng thẳng tới mức phải tính chuyện chia tay.

Trái ngược với mong chờ, hai con người vốn tao nhã, thích đối thoại mềm dẻo hơn đối đầu này lại trút lên nhau sóng năng lượng tiêu cực xấu xí. Không khí gia đình trở nên căng thẳng, với những cơn thịnh nộ, mỗi lần cần đưa ra quyết định là một lần cãi vã.

Bình thường, Tuất là người dễ mến, trung thành và ít cáu giận. Tuy nhiên, những tính cách tốt đẹp này biến mất trong năm nay. Đổi lại, hai Tuất thường xuyên công kích nhau, nhất là khi một người lên mặt đạo đức. Họ chẳng hỗ trợ, cũng không trung thành với nhau, ít yêu thương hay mến mộ nhau. Sự thù địch khiến hai Tuất không thể suy nghĩ hợp lý.

Tuất có Sinh lực và Tinh thần mạnh mẽ trong năm 2014. Nếu biết chuyển sức mạnh thành tình thương yêu và sự cảm thông thay vì giận dữ, và nhìn nhận những đóng góp của nhau, Tuất Hợi hoàn toàn có thể hữu hảo.

Tuất là con giáp dương thuộc hành Thổ. Sự dư thừa hành Thổ và năng lượng dương của cặp Tuất Tuất trong một năm Ngọ khiến cả hai thường xuyên gây gổ, cãi cọ. Nên tránh cách ghép đôi này, ít nhất là trong năm nay, khi hai bạn chỉ biết cằn nhằn nhau. Với người đã có gia đình, hãy bám thật chặt để có thể vượt qua một năm đầy khó khăn này, mỗi người theo đuổi mối quan tâm riêng nếu cần, nhưng hạn chế nặng lời với nhau.

12. Tuất/Hợi - Mạnh mẽ hơn nhờ thách thức

Tuất và Hợi không thật giống nhau nhưng cùng có chung một điều tuyệt vời, đó là tính cách hòa nhã và hay giúp đỡ mọi người. Hai con giác này khơi dậy những nét mềm mại nhất trong nhau. Tình yêu sẽ mang tới cho họ nhiều niềm vui. Giữa Tuất và Hợi có thể hình thành những tình cảm rất sâu nặng. Họ yêu thương và hỗ trợ nhau một cách hết sức tự nhiên, và thường rất trung thành với cam kết của mình.

Rất không may, năm nay Tuất và Hợi đều chịu ảnh hưởng của sao Ngũ Hoàng, mang tới nhiều khó khăn trở ngại. Nhưng không cần quá lo lăng. Tuất Hợi là một đôi vững vàng, được nuôi dưỡng bởi niềm tin và sự chân thành. Hai con giáp này thích thú khi được cùng nhau đối đầu với thử thách. Đó là dịp họ thể hiện lòng trung thành và hỗ trợ lẫn nhau. Rắc rối sẽ chỉ xuất hiện khi một trong hai người coi sự chăm sóc của người kia là điều đương nhiên. Bất chấp khó khăn đầy rẫy, cuộc đời sẽ vẫn ngọt ngào nếu Tuất Hợi còn cố gắng mang lại hạnh phúc cho nhau, bằng lời lẽ được cân nhắc kỹ lưỡng và sự nhạy cảm tuyệt vời.

Năm 2014, Tuất mạnh hơn Hợi và sẽ kiểm soát mối quan hệ này. Một khi Hợi chịu chấp nhận thì sẽ chẳng có gì đáng ngại.

Hùng Sơn