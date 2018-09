Tình yêu tuổi Dậu năm 2015

Năm nay, người tuổi Dậu sẽ may mắn nếu kết đôi với người tuổi Sửu và Tỵ; trong khi đó, quan hệ với người Tý hay Mão sẽ không thuận lợi.

Dậu sẽ tỏa sáng và trở nên đặc biệt quyến rũ trong năm 2015. Đây là một năm tốt lành để ăn hỏi, cưới xin hay sinh em bé. Hỉ sự mang tới những năng lượng tốt lành, giúp bạn đối phó tốt hơn với ngôi sao thảm họa Ngũ hoàng.

Tuổi Dậu có gia đình hào hứng hơn trong việc chăm sóc người thân và tìm cách sưởi ấm lại tình cảm vợ chồng.Dậu là người bạn đời có trách nhiệm, trung thực và thủy chung. Người thân cảm thấy vững lòng khi ở bên bạn. Con giáp này thường được gia đình thông gia rất quý mến vì tình cảm của họ thực sự sâu sắc, không phù phiếm. Tinh thần vững vàng trong năm 2015 giúp Dậu thêm tự tin. Con giáp này có khả năng yêu say đắm, nồng nàn nhưng chẳng bao giờ để con tim chế ngự hoàn toàn mọi suy nghĩ.

Nam tuổi Dậu không giỏi đối phó với những tình huống phức tạp liên quan tới người khác giới. Rất may sinh lực và tinh thần rất cao trong năm nay khiến bạn ít khả năng vướng vào lưới tình của những cô nàng chuyên đi săn đàn ông thành đạt. Về mặt này nữ tuổi Dậu giỏi hơn cánh mày râu nhiều. Họ có thể tự lo liệu và đối phó với những người đàn ông tìm cách len vào cuộc đời mình với những dụng ý không trong sáng.

Sau đây là đánh giá vận may tình cảm của người tuổi Dậu với 12 con giáp trong năm 2015.

1. Dậu/Tý - Căng thẳng và thù địch

Quan hệ Dậu Tý không mấy êm đẹp trong năm 2015 vì có sự khác biệt trong vận may. Dậu phải đối phó với rất nhiều khó khăn, mặc dù sinh lực và tinh thần của con giáp này năm nay rất mạnh nhưng sẽ có nhiều thù địch hơn là tình yêu trong quan hệ Dậu Tý, nhất là nếu hai người đã kết hôn một thời gian. Người trong giai đoạn mới tìm hiểu có thể không chịu nổi sóng gió lớn xuất hiện trong năm nay. Rắc rối nảy sinh khi Dậu kiêu ngạo cảm thấy căng thẳng vì vận may của mình quá thấp so với Tý.

Trong mối quan hệ Dậu Tý, cả hai bên có thể không hạnh phúc, Tý không hài lòng vì thái độ gia trưởng của Dậu, còn Dậu thì phẫn nộ vì thành công của Tý. Thái độ bướng bỉnh được bộc lộ và ý định làm tổn thương nhau sẽ trở thành hiện thực. Cả hai có thể bị nhấn chìm trong vòng xoắn thù địch.

Cách tốt nhất để quan hệ giữa hai bạn được ổn thỏa là Dậu phải chấp nhận vị thế cao hơn của Tý trong năm nay. Thái độ này giúp làm mềm đi khát vọng bướng bỉnh luôn muốn được chiến thắng của Dậu. Về phần mình, Tý cũng phải khiến Dậu chấp nhận được điều này, chỉ khi đó cãi cọ mới ít xảy ra. Nếu không, bất hòa triền miên sẽ phá vỡ sự bình yên trong gia đình. 2015 vì vậy có thể là một năm hết sức tồi tệ cho cả hai. Rất có thể Tý sẽ quyết định nói lời chia tay nếu Dậu không đủ thiện chí và thái độ hòa giải.

Năm nay, Tý có thể thấy sự tự tin tuột khỏi tầm tay, thay vào đó là cảm giác bất an. Ngọn gió phong thủy không mấy tốt lành của Dậu không thể giúp ích gì cho Tý. Ngôi sao Ngũ Hoàng #5 trong cung tử vi của tuổi Dậu có thể mang lại rủi ro chết người. Tất nhiên Tý có thể mang lại may mắn cho Dậu nhưng có vẻ như Dậu sẽ không sẵn lòng đón nhận điều này. Để cứu vãn tình thế, cả hai cần khơi dậy những cảm tình sâu kín dành cho nhau. Tránh tìm cách chiến thắng trong mọi cuộc tranh cãi. Nguy hiểm nằm ở chỗ sự cứng đầu của Tý có thể khiến Dậu khó chịu tới mức không thể nhượng bộ. Tuy nhiên, nếu có thiện chí thì hai bạn có thể hỗ trợ đắc lực cho nhau vượt qua khó khăn.

2. Dậu/Sửu - Tin yêu và tôn trọng

Là các con giáp Tam hợp, Dậu Sửu có sự gắn kết đặc biệt. Sự tháo vát của Sửu giúp duy trì nhu cầu khám phá những điều mới lạ của Dậu, trong khi đó Dậu cũng luôn thu hút được sự quan tâm của Sửu nhờ sự đa dạng của cảm xúc và nét quý phái bẩm sinh.

Trong năm 2015, Sửu có vận may phong thủy tốt hơn nhiều so với Dậu, nhưng sự khác biệt này chẳng mảy may làm suy chuyển hình ảnh long lanh của Dậu trong con mắt người tuổi Sửu. Sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau tạo nền tảng vững chắc cho một tình yêu sâu nặng, vững bền giữa hai con giáp này.

Tuy cá tính lấn lướt, Dậu vẫn vui vẻ để Sửu làm người cầm lái. Điều này mang lại kết quả tốt đẹp trong năm 2015 vì như vậy Dậu sẽ được hưởng một phần vận may của Sửu. Trong khi cả hai đều thích cạnh tranh, Dậu Sửu không hề ganh đua với nhau. Trái lại khi bên nhau hai con giáp này sẽ hợp lực để chinh phục cả thế giới. Sự hữu hảo bẩm sinh tạo nền móng cho hôn nhân lâu dài, mang lại hạnh phúc cho gia đình mà họ cùng nhau gây dựng.

Với những người mới bước vào giai đoạn đầu tìm hiểu, 2015 sẽ là một năm hết sức sôi động. Hai bạn nhanh chóng cảm thấy gần gũi, có thể cởi mở với nhau như những người bạn tâm giao từ thuở nào. Không hề có sự gượng gạo hay giả dối, Dậu Sửu đều thoải mái được là chính mình.

Chẳng những hết sức hòa hợp trong tình yêu, Dậu Sửu cũng hợp tác rất tốt trong công việc và kinh doanh. Cả hai đều là những con người trí tuệ, họ có thể cùng nhau bàn luận về những chủ đề sâu sắc. Và nhờ tôn trọng lẫn nhau, họ vẫn đủ kiên nhẫn lắng nghe người kia ngay cả khi bất đồng quan điểm.

3. Dậu/Dần - Quan hệ ổn thỏa nếu Dần là người chỉ huy

Dậu và Dần khó hòa hợp vì có cá tính rất khác biệt. Khi Dậu và Dần để ý đến nhau, họ sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để gây dựng quan hệ. Những khác biệt quá lớn trong kỳ vọng có thể khiến Dậu Dần đối xử tệ với nhau. Năm 2015, những cặp đã chung sống lâu ngày có thể nặng lời với nhau trong suốt cả năm, nhất là nếu vấn đề tranh luận liên quan tới sinh hoạt hay chuyện làm ăn gia đình. Nếu không can thiệp quá sâu vào công việc của nhau, hai bạn có thể từ từ cùng nhau đi hết con đường trong năm nay. Lời khuyên tốt nhất là mỗi người hãy làm những việc của riêng mình, đừng nói quá nhiều, đừng kỳ vọng quá nhiều và đừng quá gần gũi.



2015 sẽ là một năm đầy thách thức cho Dậu, khi ngôi sao thảm họa Ngũ hoàng bay vào cung tử vi của con giáp này, mang lại rủi ro và tai nạn. Với Dậu, năm mới sẽ đầy rẫy khó khăn, thách thức xuất hiện ở nhiều mặt trận. Khi đi bên nhau trong năm nay, Dậu có thể mang lại bất hạnh cho Dần. Vì vậy tốt nhất hai bạn không nên gặp gỡ nhiều và hạn chế làm việc cùng nhau.



Rất may năm nay Dậu và Dần đều có sinh lực và tinh thần tốt, cả hai đều cảm thấy yên ổn và tự tin. Nếu biết hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau, hai bạn sẽ đủ khả năng chịu đựng thử thách đến với Dậu. Gà nhỏ bé hơn Hổ và chắc chắn không có được sức mạnh thể lực của chúa sơn lâm nhưng con giáp này vẫn có thể độc đoán chẳng kém Dần. Dậu Dần đều không phải những người thích quay lưng lại với khó khăn. Cả hai sẽ quyết tâm bám trụ, về mặt này họ rất hòa hợp.



Khi ở bên nhau Dậu nên tránh chọc tức Dần, đừng tỏ ra quá hoàn hảo nếu không muốn chuốc lấy oán giận. Vận may và sức mạnh tinh thần của Dần tốt hơn của bạn trong năm nay, vì vậy tốt nhất hãy để người ấy chỉ huy. Năm 2015, Dần được hưởng vận may từ sao Thiên vận và Thiên ấn, mang lại nhiều sự hỗ trợ bí mật. Dậu thông minh nên đồng hành và tận hưởng các vận may của Dần. Hãy cùng nhau bàn luận trước khi đưa ra quyết định cho những việc quan trọng, tất nhiên điều này đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn từ phía Dậu.



Với tuổi Dần đã có gia đình, cách tốt nhất để cải thiện tình hình là bày biểu tượng Thìn (con giáp nhị hợp của Dậu) ở góc Tây phòng ngủ của vợ chồng.



4. Dậu/Mão - Không hòa hợp, có thể tan vỡ

Dậu Mão là hai kẻ Đông Tây đối đầu. Mão trị vị ở cung Đông, đối diện trực tiếp với Dậu ở cung Tây. Dù là bạn bè hay người yêu, mối quan hệ Dậu Mão cũng khó kéo dài. Hai con giáp này xung khắc, sẵn sàng tin vào những nét xấu nhất ở nhau, tuy vẫn bị hút về nhau. Trường hợp tử tế nhất thì mối quan hệ sẽ dừng lại ở bề nổi, nó đòi hỏi sự cố gắng và kiên nhẫn của cả hai bên. Điều đáng buồn là luôn có sự phản kháng giữa Dậu và Mão. Nếu xảy ra chia tay, mọi chuyển sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Có sự khác biệt quá lớn về vận may giữa Dậu và Mão trong năm nay. Dậu chịu ảnh hưởng xấu của các sao Ngũ Hoàng, Tam Sát và Thiên tai và vì vậy sẽ rất mất bình tĩnh trong giao tiếp, kể cả với những người thân. Đối lại, Mão được sao Chiến thắng viếng thăm, cộng thêm ảnh hưởng tuyệt vời của tổ hợp Hà Đồ 1/6 giữa sao năm số 1 và sao vận số 6. Tổ hợp này mang lại vận may học vấn. Nhiều khả năng Mão sẽ chẳng có thời gian cho Dậu suốt ngày quàu quạu và kêu ca.

Sự xung đột năng lượng khiến Dậu và Mão hoàn toàn mất khả năng chịu đựng. Hai con giáp này suy nghĩ lệch pha và không chịu cố gắng để hiểu nhau. Bất đồng lớn có thể xảy ra. Kết quả là Dậu Mão sẽ đưa ra những nhận định tồi tệ nhất về lời nói của đối phương, kể cả nếu những lời này được đưa ra với dụng ý tốt. Vì vậy tốt nhất Dậu Mão hãy ở xa nhau trong năm nay. Mão chẳng nên đến gần Dậu, nếu không muốn bị tổn thương nặng nề. Nếu hai bạn chỉ mới gặp nhau thì mối quan hệ khó lòng kéo dài hết năm. Một số cặp đã chung sống lâu năm có khả năng phải chia tay. Trong mọi trường hợp, Dậu sẽ mang lại nhiều rủi ro và năng lượng tiêu cực cho Mão.

5. Dậu/Thìn - Hòa hợp nhưng có thể gặp thất bại

Cặp Dậu Thìn tượng trưng cho sự phối hợp hài hòa và bổ sung lẫn nhau giữa hai mặt đối lập. Dậu thông minh và tham vọng có đủ khả năng nhận ra tất cả những giá trị của Thìn cứng đầu nhưng giỏi giang. Rắc rối hiếm khi xảy ra giữa họ, hai con giáp Nhị hợp. Cả hai đều đánh giá được lợi thế của liên minh này và sẽ luôn tôn trọng nhau. Họ sẵn sàng chia sẻ các suy nghĩ của mình và góp ý cho nhau theo tinh thần xây dựng. Tuy nhiên, do tính thực tế, Dậu và Thìn hiếm khi bày tỏ sự nồng nàn, lãng mạn. Điều này đôi khi có thể khiến một trong hai người cảm thấy khó chịu.



Năm 2015, Thìn chịu tác động của sao Bệnh tật trong khi Dậu phải hứng chịu rủi ro từ sao Ngũ hoàng. Đây là hai ngôi sao nguy hiểm nhất trong số 9 sao của Cửu tinh. Rất may Dậu và Thìn rất biết hỗ trợ lẫn nhau, họ làm điều này tốt hơn bất kỳ cặp nào khác. Ở bên nhau, hai con giáp này có khả năng biến rủi ro thành cơ hội và trở thành liều thuốc giải độc hữu hiệu cho nhau.



Tuy nhiên, nguy hiểm cũng có thể xảy ra nếu cân bằng bị phá vỡ, rủi ro của người này có thể trút lên đầu người kia. Hai bạn cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với một số thất bại có thể xảy ra trong năm nay. Rất may Thìn có sinh lực tốt trong khi Dậu đạt đỉnh điểm cả về sức mạnh thể lực và tinh thần. Điều này giúp hai bạn đủ khả năng vượt qua bệnh tật và rủi ro bề nổi.

6. Dậu/Tỵ - Cùng nhau vượt qua mọi thử thách

Dậu Tỵ là một cặp đôi hoàn hảo, tình yêu giữa họ hết sức chân thành. Tỵ quyến rũ và Dậu hùng tráng là những người bạn tâm giao hết sức gần gũi. Hai con giáp này luôn tìm kiếm nhau và có thể mang lại cho nhau hạnh phúc. Dậu Tỵ suy nghĩ tương đồng, có chung quan điểm sống, sở thích và đức tin. Trong năm 2015, do tác động của sao Nhị Hắc #2 tại cung tử vi của Tỵ và Ngũ Hoàng #5 tại cung tử vi của Dậu, sức khỏe của cả hai không được tốt. Ngũ Hoàng cũng mang lại một số trở ngại đáng kể cho Dậu. Khi ở bên nhau, Dậu Tỵ cần rất nhiều năng lượng Kim để hóa giải các tác động xấu này. Rất may, Dậu là con giáp thuộc hành Kim nên sẽ là liều thuốc giải độc tốt cho sao bệnh tật #2 tại cung tử vi của Tỵ.

Dậu với sinh lực cao và sự tự tin lớn trong năm 2015 sẽ đủ mạnh để bảo vệ Tỵ và giúp người bạn tam hợp này tiếp nhận những may mắn từ sao Đại cát tại 24 Sơn vị. Về phần mình, Tỵ cũng được hưởng tinh thần vững chãi và tổ hợp Hà Đồ 2/7 mang tới vận may tài chính. Tất cả những điều này giúp tạo nên sức mạnh cho cặp Dậu Tỵ. Tỵ là người lên kế hoạch và vạch chiến lược, trong khi Dậu bằng sự bền bỉ, tính quyết đoán và kỹ năng hành động hiệu quả sẽ biến cơ hội thành hiện thực. Năm 2015, trở ngại và một số mất mát tài chính có thể xảy ra với Dậu, nhưng con giáp này vẫn sẽ là người cầm lái vững chắc, giúp Tỵ gặt hái thành công.

Dậu và Tỵ đều là những con giáp có năng lực trí tuệ lớn. Khi ở bên nhau họ tạo nên sức mạnh không gì ngăn cản. Dậu ngưỡng mộ sự sắp xếp khéo léo cũng như kế hoạch được tính toán cẩn thận của Tỵ và sẽ biến những kế hoạch to lớn thành hiện thực.Trong kinh doanh, khó ai có thể đánh bại đôi này. Trong tình yêu, Dậu Tỵ sẵn sàng hiến dâng và cư xử thật lòng, luôn luôn trung thành và thân thiết. Năm 2015 tình cảm sâu đậm sẽ giúp hai bạn vượt qua mọi thử thách.

7. Dậu/Ngọ - Dông bão lớn

Dậu và Ngọ là hai con giáp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ngọn gió Phong thủy trong năm 2015. Những khó khăn lớn mà họ phải đối mặt có thể khiến quan hệ tình cảm giữa hai người tổn hại nghiêm trọng. Dậu chịu ảnh hưởng của sao thảm họa Ngũ Hoàng #5, trong khi Ngọ bị chi phối bởi sao phản bội #7. Khó khăn của Dậu lớn hơn so với Ngọ nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ảnh hưởng tiêu cực của năm. Do quan điểm và cách thức xử lý khó khăn của hai người rất khác nhau nên Dậu Ngọ rất khó chia sẻ và giúp nhau vượt trở ngại.

Nếu không được xử lý tốt, những căng thẳng tinh thần có thể khiến hai bạn trở nên cáu bẳn và mâu thuẫn trong nhiều lĩnh vực. Nguy cơ bị phản bội cao làm nảy sinh ngờ vực. Dậu và Ngọ đều có cảm giác mình bị lừa đảo, lợi dụng. Lời qua tiếng lại nặng nề. Dậu có đủ khả năng kiềm chế những cơn nóng giận nhưng Ngọ bốc đồng và hay thay đổi sẽ khó kiểm soát được mình.

Năm nay, sinh lực và tinh thần của Ngọ không được cao như Dậu, ngoài ra con giáp này còn chịu ảnh hưởng của sao Giảm thiểu năng lượng tại 24 Sơn vị. Ngọ mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức vì phải đối mặt với quá nhiều căng thẳng, thù địch và có thể sẽ bỏ cuộc. Về phần mình, Dậu cũng có đầy rẫy khó khăn phải xử lý và không thể dành nhiều tâm sức cho chuyện tình cảm. Quan hệ Dậu Ngọ khó có cơ hội sống sót. Với những người đã có gia đình, một kỳ nghỉ cho hai vợ chồng có thể sẽ là liều thuốc hữu ích. Người mới tìm hiểu nên tạm thời xa nhau nếu thấy tình hình trở nên căng thẳng.

8. Dậu/Mùi - Có thể tốt cho cả hai

Dậu Mùi là cặp đôi hoàn hảo trong công việc và kinh doanh nhưng trong tình yêu và hôn nhân thì không được như vậy. Sự thiếu vắng khả năng an ủi lẫn nhau khiến quan hệ của họ không mấy hạnh phúc. Rất khó tìm thấy sự gần gũi thực sự giữa Dậu và Mùi. Trong bất cứ cuộc trò chuyện nào, kiểu gì cũng có bất đồng ý kiến. Điều đáng buồn là trong năm 2015, bất đồng càng trở nên dữ dội.

Tác dụng phóng đại của sao Cửu tử trong cung tử vi của Mùi làm tăng ảnh hưởng của Ngũ hoàng trong cung tử vi của Dậu. Hơn nữa, Cửu tử thuộc hành Hỏa sẽ thổi lửa nuôi dưỡng Ngũ hoàng thuộc hành Thổ. Dậu Mùi cảm nhận những ảnh hưởng ghê gớm của sao Ngũ Hoàng với rất nhiều trở ngại, rủi ro. Sóng gió sẽ đẩy hai bạn rời xa nhau, càng về cuối năm tình hình càng trở nên gay cấn.

Sự ghép đôi Dậu Mùi trong năm 2015 khiến cả hai cùng kiệt sức. Mùi là con giáp thuộc hành Thổ, Dậu thuộc hành Kim, Thổ sinh Kim. Vì vậy Dậu sẽ làm kiệt quệ năng lượng của Mùi trong năm nay. Về cơ bản, trong một cặp Dậu Mùi điển hình, Dậu thường tỏ ra khá cứng nhắc - lạnh lùng, kiên định và độc đoán, kém nồng nàn nhạy cảm. Dậu hưởng lợi từ sự nhẫn nhịn của Mùi nhưng năm 2015, do tinh thần kém mạnh mẽ nên Mùi có thể chọn cách ngoảnh mặt quay đi. Những cặp đã kết hôn nên tránh dành nhiều thời gian bên nhau.



9. Dậu/Thân - Có thể xảy ra trục trặc

Dậu Thân có thể phối hợp rất tốt trong công việc làm ăn nhưng trong chuyện tình cảm họ rất khó tìm được tiếng nói chung. Đây sẽ là một năm hết sức gian nan với cặp này. Ngay từ đầu, trục trặc đã có thể xảy ra. Dậu chỉ mang lại toàn khó khăn cho Thân. Rủi ro dồn dập tấn công Dậu khiến Thân cảm thấy khó lòng chịu đựng. Trái lại, mức năng lượng cao và uy tín lớn của Thân khiến Dậu cảm thấy khó ở. Sự oán giận trỗi dậy và khi năng lượng này xuất hiện thì chung sống với Dậu sẽ trở thành vô cùng khó khăn. Cặp đôi vốn đang hạnh phúc có thể bị rạn nứt nghiêm trọng. Người tuổi Thân tìm kiếm tình yêu bên tuổi Dậu sẽ cảm thấy rất căng thẳng trong năm nay. Những mối nguy hiểm do sao Ngũ Hoàng (thuộc hành Thổ) mang tới cho Dậu sẽ trở nên trầm trọng hơn bởi ảnh hưởng của năng lượng Hỏa từ sao Cửu tử tại cung tử vi của Thân. Tai họa bị nhân lên.

Dậu bị mê hoặc bởi tính khôi hài và sự táo tợn của Thân, nhưng Thân lại thấy Dậu quá kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Không có sự hòa hợp giữa hai con giáp này. Thân tỏ ra nghi hoặc sự khăng khăng bướng bỉnh của Dậu cho sự hoàn thiện. Khỉ thông minh cũng không đủ kiên nhẫn với trí tưởng tượng nghèo nàn của Gà. Trí tuệ tinh xảo và mưu kế nhanh nhậy khiến Thân khó lòng hấp nhận tính hoài nghi của Dậu và có thể bỏ cuộc chơi.

Dậu và Thân là hai thế giới khác nhau về tính cách và thái độ sống. Cả hai cùng tham vọng nhưng mục tiêu vươn tới rất khác nhau. Dậu mong muốn tiện nghi vật chất, đánh bằng thành công với quyền lực và phát đạt. Trong khi đó, khát vọng của Thân thường là vô hình, con giáp này theo đuổi những dự án trong mơ và những gì tạo nên trí tưởng tượng và sức sáng tạo. Động cơ của Dậu và Thân khác nhau một cách cơ bản. Họ chẳng thể tự hào về nhau và quan hệ trở nên buồn tẻ.

Năm 2015 tạo nên sức hút đặc biệt giữa Dậu và Thân, hai con giáp duy nhất có sinh lực mạnh mẽ và tinh thần vững chãi trong năm nay. Điều này có nghĩa là hai bạn vẫn có thể thành công nếu muốn cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung. Trường hợp xảy ra mâu thuẫn, sự cứng đầu của mỗi bên có thể đạt đỉnh điểm.

10. Dậu/Dậu - Kỳ vọng cao dẫn tới thất vọng

Tuổi Dậu đặc trưng bởi cá tính cực kỳ khó uốn và đôi khi hết sức kiêu ngạo. Con giáp này khá hời hợt trong các mối quan hệ giao tiếp xã hội, nhất là nếu họ nhận ra mình bị lợi dụng. Dậu chẳng dễ dàng bày tỏ sự nồng nhiệt của mình với người khác, kể cả nếu đó là những người vui nhộn. Nhưng khi gặp người có thái độ đồng điệu hoặc gợi cho họ hình ảnh của chính mình thì mối quan tâm sẽ gia tăng đáng kể. Dậu có thể phải lòng người cùng con giáp, hai bạn có rất nhiều thứ chung và có thể trò chuyện hàng giờ về những chuyện không đâu.

Khi Dậu Dậu phải lòng nhau, tình cảm của họ có thể rất nồng nàn, tuy nhiên điều này kéo dài bao lâu còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Vấn đề nằm ở chỗ khi Dậu Dậu trở nên gần gũi, những kỳ vọng ở nhau có thể quá lớn, dẫn tới những thất vọng, thậm chí là sự vỡ mộng. Vào những năm khó khăn xuất hiện nhiều, hai người có thể chia tay. Và sự chia tay thường rất gay gắt.

2015 chính là một năm như vậy, sao Ngũ hoàng tại Cửu cung cộng hưởng với sao Thiên tai và Tam sát tại 24 Sơn vị mang tới rất nhiều rủi ro, bất trắc. Dậu Dậu khó có thể tử tế với nhau. Thật không dễ để giữ kiên nhẫn, tính độc đoán và không chịu nhượng bộ của bạn sẽ xuất hiện, gây đụng chạm lớn. Bản ngã vô cùng to lớn khiến Dậu dễ nổi nóng. Tuy nhiên, nếu ý thức được rằng những nóng giận này là do sự mất cân bằng năng lượng, bạn có thể kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình. Rất may, năm 2015, sinh lực dồi dào và tinh thần mạnh mẽ sẽ giúp Dậu vượt qua mọi khó khăn. Hai Dậu kết hợp với nhau sẽ khiến mỗi người mạnh mẽ hơn. Nếu có thể tiếp tục ở bên nhau, hai bạn sẽ cùng nhau vượt qua được một năm hết sức khó khăn này.

11. Dậu/Tuất - Oán giận có thể làm lu mờ quan hệ tốt lành

Dậu Tuất sẽ có một năm khó khăn khi cả hai phải điều chỉnh cho phù hợp với tâm trạng của nhau. Năm 2015 vận may mỉm cười với Tuất trong khi Dậu kém may mắn hơn. Sự chênh lệch quá lớn về vận may có thể tạo nên sự oán giận, phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa hai người. Bất chấp sức hấp dẫn tự nhiên và sự ngưỡng mộ Dậu Tuất dành cho nhau, hai con giáp này khó lòng chịu đựng khi người kia may mắn nhiều hơn mình.

Nói chung, Dậu Tuất thường dành cho nhau sự tôn trọng và tình cảm ấm áp, nhưng lại không thể chia sẻ những cảm xúc sâu đậm. Khi Dậu Tuất lần đầu gặp gỡ, hai người có thể trò chuyện nhưng sự giao tiếp sẽ rất hời hợt. Đó là vì cả hai cùng mải mê bày tỏ những ý tưởng xa vời của mình, chẳng nghe người kia nói. Tuất thích bàn về chủ đề đạo đức cao thượng. Các đức tính tốt như phẩm giá, chính trực, trung thành và chân thực rất quan trọng đối với con giáp này. Nhưng khi diễn giải chúng, Tuất lại không chú ý tới quan điểm và sự nhạy cảm của Dậu. Kết quả là Dậu sẽ ‘tắt máy’, thậm chí có thể cảm thấy oán giận.

Rất may năm 2015 Tuất hưởng vận may trong kinh doanh và tràn ngập tình yêu thương. Vì vậy dù Dậu không mấy vui vẻ, Tuất sẽ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ này. Và tất nhiên Dậu cũng đủ thông minh để từ bỏ một mối quan hệ tốt đẹp. Sinh lực và tinh thần mạnh mẽ khiến con giáp này cảm thấy tự tin, đủ khả năng kiềm chế những hành động thiếu suy nghĩ. Dậu ngưỡng mộ những đức tính tốt đẹp của Tuất và sẽ không tỏ ra bướng bỉnh nữa. Dậu Tuất sẽ trung thành với nhau và có thể vượt qua năm 2015 một cách tốt đẹp.

12. Dậu/Hợi - Cho nhau một bờ vai

Năm 2015, Hợi sẽ là bờ vai dịu êm cho Dậu ngả vào. Do ảnh hưởng của sao thảm họa Ngũ hoàng, Dậu phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Người tuổi Dậu đang trong quan hệ tình cảm với Hợi sẽ tìm thấy sự đồng cảm và những lời an ủi chân tình từ Hợi nhã nhặn. Hợi hiểu rằng bản tính hay lo lắng và thích mọi sự hoàn hảo sẽ khiến Dậu khó lòng đối phó với các thách thức của năm. Là một người nghe kiên nhẫn, Hợi rất biết cách động viên và làm vừa lòng Dậu, điều mà Dậu đặc biệt cần trong năm nay.

Cá tính điềm tĩnh và thư giãn của Hợi tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt với Dậu, người có nhu cầu được yêu thương chăm sóc trong năm 2015. Hợi gặp nhiều may mắn và sẵn sàng chia sẻ với Dậu. Cảm giác được là người che chở giúp Hợi đủ sức chịu đựng mọi lời than phiền của Dậu trong cả năm. Trong mối quan hệ này, Hợi biết cách xử lý Dậu, và ngược lại Dậu cũng biết cách xử lý bạn mình. Dậu Hợi khơi dậy ở nhau những nét tốt đẹp nhất. Những chăm sóc nhẹ nhàng của Hợi giúp làm dịu tâm hồn nhiều xáo động của Dậu. Cuối cùng cả hai đều được lợi vì Dậu có thể dùng sinh lực và tinh thần mạnh mẽ của mình đưa vận may kinh doanh của Hợi lên đỉnh cao. Sự động viên nhẹ nhàng và kỹ năng xây dựng quan hệ của Hợi khiến trái tim Dậu tan chảy. Dậu Hợi có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau.

Hùng Sơn