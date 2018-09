Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của cặp đôi chuyển giới

Jamie và Harry, người Ireland, vượt qua nhiều khó khăn để được sống hạnh phúc với giới tính thực.

Đôi tình nhân gắn bó không rời từ khi quen biết. Ảnh: Caters

Jamie O’Herlihy, 23 tuổi, biết mình là một cô gái bị kẹt trong hình hài con trai từ khi mới 6 tuổi. Cô được mọi người xem là đồng tính nam từ năm 14 tuổi và đến tháng 8 năm ngoái mới chính thức công khai mình là người chuyển giới, theo News.com.au.

O’Herlihy, hiện là vũ công và nhân viên pha chế đồ uống ở Dublin, Ireland, cho biết cô thấy khó khăn trong chuyện tình cảm vì vẫn bị coi là đàn ông và quyết định sẽ không yêu ai cho tới khi đủ tự tin để được người khác yêu thương như một phụ nữ.

Sau ba năm, cuối cùng O’Herlihy đã gặp được Harry Matthews, 24 tuổi, trong một chương trình đào tạo dành cho người chuyển giới. Cả hai cho biết giây phút họ nhìn thấy nhau giống như thể "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên".

"Giống như là định mệnh sắp đặt để hai đứa gặp nhau. Chúng tôi đã đăng ký để tham gia sự kiện này từ trước nhưng chỉ đến phút cuối mới gặp nhau. Đó là khoảnh khắc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi dành cả tuần ở bên cạnh nhau, không thể tách rời và nhanh chóng có sự gắn kết. Khi bạn đã trải qua cả chặng đường để có được ngày này, bạn sẽ thấy chẳng có gì lạ khi dễ trở nên gắn bó đến thế", O’Herlihy chia sẻ.

Matthews công khai mình là người chuyển giới từ năm 19 tuổi và gần như đã chuyển giới xong. Anh cũng đã hoàn thành việc trị liệu bằng hormone cũng như trải qua gần hết các cuộc phẫu thuật cần thiết.

Trong khi O’Herlihy đang bắt đầu hành trình chuyển giới để trở thành một phụ nữ thực sự, Matthew luôn chia sẻ những trải nghiệm của chính mình cho cô, để cô có thêm động lực.

Cặp đôi hạnh phúc khi tìm thấy nhau. Ảnh: Caters

"Chúng tôi có một mối liên hệ đặc biệt, ngay từ khi mới gặp gỡ. Cả hai đều hiểu rõ đối phương đang trải qua những gì. Do tôi đã đi trước rồi nên tôi có thể củng cố, chia sẻ cho cô ấy về một số thứ. Jamie sợ phẫu thuật, nhưng tôi nói rằng điều đó chẳng có gì đáng sợ bởi kết quả cuối cùng lại khiến ta trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết", Matthews cho biết.

Từ bé, cả O’Herlihy và Matthews đã có những điểm chung khi cả hai đều chưa bao giờ thấy thoải mái với giới tính lúc sinh ra của bản thân. Trong khi O’Herlihy thích chưng diện, xem các công chúa trong hoạt hình Disney hơn là chơi bóng đá thì Matthews lại tránh xa những chiếc váy rườm rà của con gái hay trang điểm, làm dáng.

Thời điểm O’Herlihy "come out" (công bố giới tính thật), em trai cô là Daniel O’Herlihy, 20 tuổi, cũng tiết lộ mình thực chất là con gái và muốn chuyển đổi giới tính. Rất may là cả hai nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của mẹ. Bà không bao giờ thắc mắc về quyết định của các con, cũng không có cảm giác mất đi hai đứa con trai.

Khác với O’Herlihy, Matthews lại gặp nhiều khó khăn để có được sự đồng ý từ phía gia đình.

"Gia đình tôi không chấp nhận được điều ấy. Bố mẹ tôi rất mê tín và chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều năm, cho tới gần đây mới nối lại quan hệ. Đó là cả một quá trình dài và khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua", Matthews chia sẻ.

Hướng Dương