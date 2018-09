Thú tội giết người sau những ác mộng trong trại giam

Bị ám ảnh về tội lỗi trong quá khứ, Diệu đã xin gặp cán bộ trại giam để tự thú về việc từng giết người cướp tài sản rồi chôn xác.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đang thụ lý vụ án Giết người và Cướp tài sản do Trần Ngọc Diệu (37 tuổi, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) thú tội khi đang chấp hành án tại trại giam Đại Bình (Bộ Công an).

Theo cơ quan công an, ngày 3/12/2014, Diệu bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ về hành vi Cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Diệu bị tuyên phạt 9 năm tù và đang chấp hành án tại trại giam Đại Bình.

Phạm nhân Trần Ngọc Diệu. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 15/2 vừa qua, Diệu xin gặp cán bộ trại giam tự thú và khai nhận về việc Giết người và cướp tài sản, chôn xác nạn nhân Nguyễn Thanh Thư (60 tuổi, ngụ tại xã Hòa Tân) trước đó gần 2 năm. Vụ việc được báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh.

Theo lời khai, 9h sáng vào khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 4/2014 (Diệu không nhớ rõ ngày), sau khi nhậu, Diệu về nhà bật tivi lên xem thì bà Thư chạy xe đạp mua ve chai chạy ngang qua rao lớn: “Chủ nhà ơi, có đồ bán ve chai không?”. Diệu gọi bà Thư vào, dẫn ra bên hông nhà chứa củi chỉ chỗ bán ve chai. Khi bà Thư khom người nhặt ve chai, Diệu phát hiện trên tay và vành tai có đeo vàng nên Diệu bóp cổ, dùng gối chấn vào lưng nạn nhân khiến bà Thư tử vong.

Diệu lục túi lấy hơn 1 triệu đồng, tháo nhẫn vàng, bông tai và đem thi thể nạn nhân ra vườn, đào hố rồi chôn xác bà Thư, lấy cỏ phủ lên. Sau đó Diệu bỏ trốn lên TP HCM. Khi tiêu xài hết tiền, Diệu đón xe đi Vũng Tàu và Lâm Đồng làm thuê cho đến khi bị bắt trong một vụ cướp tài sản khác.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh có đủ cơ sở chứng minh lời khai của Trần Ngọc Diệu về hành vi phạm tội. Diệu khai bị ám ảnh bởi cái chết của nạn nhân. Nhiều đêm, Diệu gặp ác mộng, la thất thanh nên xin thú tội và thành khẩn khai báo.

Theo Người Lao Động

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.