Thiếu nữ Thái Lan 'vịt hóa thiên nga' nhờ dao kéo

Từ một cô gái tự ti, không dám chụp một bức ảnh selfie, hiện tại Lin đã tự tin nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh để tạo dáng.

Wangtowan "Lin" Panuprateep trước và sau khi dao kéo. Ảnh: Asian Town

Wangtowan "Lin" Panuprateep, 23 tuổi, sở hữu gương mặt không mấy ưa nhìn, với phần miệng và răng hô, nước da đen nhẻm. Do thu nhập hàng tháng của gia đình chỉ khoảng 5.000 baht (143 USD), không đủ để chu cấp tiền học phí đại học cho Lin nên cô đành bỏ giữa chừng.

Vì muốn giúp đỡ gia đình, Lin cố gắng tìm cho mình một công việc, tuy nhiên không ai cho cô cơ hội.

"Tôi muốn tìm được một công việc tốt, với thu nhập ổn định. Tôi muốn mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ", Lin nói.

Lin cho rằng gương mặt xấu xí là một trong những nguyên nhân chính cản trở nỗ lực tìm việc. Cô cho rằng mình cần phải có sự thay đổi.

Theo Asia Town, khi biết tin sắp có chương trình hình thực tế "Let Me In", phiên bản Thái Lan, Lin đã đăng ký tham gia. Cô may mắn được chọn làm cô gái đầu tiên được bay tới Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ.

Khuôn mặt xinh đẹp giúp Lin trở nên tự tin lên nhiều. Ảnh: Asia Town

Tại xứ sở kim chi, các chuyên gia phẫu thuật tiến hành chỉnh sửa toàn bộ gương mặt của Lin. Cô gái trẻ được sửa lại răng, cằm, mắt và mũi trước khi được tiêm thêm botox và chất làm đầy ở trán để hoàn thiện dung nhan. Hiện tại Lin là một cô gái trẻ đẹp, với gương mặt ưa nhìn, hài hòa.

"Tôi rất thích diện mạo mới này", Lin nói khi lần đầu tiên nhìn mình trong gương sau phẫu thuật. "Tôi rất hạnh phúc. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất mà tôi có trong đời".

Từ một cô gái trẻ tự ti, không dám chụp lấy một bức ảnh selfie, hiện tại sau thành công của cuộc "dao kéo", Lin đã có thể tự hào nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh để tạo dáng và chụp hình.

Hướng Dương