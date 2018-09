Thiếu nữ mất thị lực sau nhiều giờ xem phim Hàn

Một cô gái trẻ Trung Quốc tạm thời mất thị lực sau khi dành hàng chục tiếng liền để xem phim nhiều tập Hàn Quốc.

Hai diễn viên chính trong phim "Hậu duệ của mặt trời", bộ phim mà cô gái đang theo dõi.

Cô gái 20 tuổi, sống ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã ngồi suốt 18 tiếng trong hai ngày để xem liền nhiều tập phim Hàn Quốc đang gây sốt trên mạng hiện nay, tờ Modern Express hôm nay đưa tin.

Vì mắt phải làm việc thường xuyên, cô gái bị mắc bệnh tăng nhãn cầu cấp tính, một tình trạng áp lực trong nhãn cầu, khiến mắt kém dần đi. Theo SCMP, hôm 6/3 cô bắt đầu bị đau mắt, đau đầu và đến ngày hôm sau thì tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Lúc đến khám ở bệnh viện địa phương, cô bị chẩn đoán mắc chứng tăng nhãn cầu. Bệnh nhân kể cô đã xem 16 tập phim "Bẫy tình yêu" (Cheese in the Trap), một bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, sau đó là 2 tập "Hậu duệ của mặt trời" (Descendants of the Sun), bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ Hàn cũng như Việt Nam hiện nay, vào cuối tuần qua.

Bệnh nhân cho hay cô không làm bất cứ việc gì ngoài ngồi xem phim và ăn uống suốt hai ngày nghỉ.

Phim truyền hình Hàn Quốc hiện nhận được sự yêu mến, ủng hộ rất lớn không chỉ ở Trung Quốc, mà còn tại Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, lối diễn tự tin, hài hước.

Nhiều cô gái đang hồi hộp ngóng đợi các tập tiếp theo của bộ phim "Hậu duệ của mặt trời", đang được chiếu trên kênh KBS của xứ sở kim chi vào mỗi tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần.

Hướng Dương