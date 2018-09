Thiếu niên mới lớn khống chế bé gái 9 tuổi làm 'chuyện người lớn'

Thiếu niên 14 tuổi ở Thanh Hoá bị bắt quả tang khi đang bịt miệng, hãm hiếp bé gái 9 tuổi.

Gia đình chị Cao ở xã Hồi Xuân, huyện Quan Hoá (Thanh Hoá) vừa gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo con gái 9 tuổi của chị bị thiếu niên họ Phạm (14 tuổi) ở cùng xóm hãm hiếp.

Theo tường trình của bà ngoại nạn nhân, chiều 16/4, bà bận đi làm thuê nên gửi cháu gái sang nhà họ hàng gần nhà. Gần tối, trở về nhà nhưng không thấy cháu gái đâu, bà đi tìm ở quanh các nhà hàng xóm thì phát hiện cháu gái đang bị Phạm dùng tay bịt miệng, cưỡng hiếp.

Hiện trường nơi người thân phát hiện bé gái bị cưỡng hiếp.

Được gia đình động viên bé gái kể từng bị thiếu niên dụ dỗ làm “chuyện người lớn” 3 lần. Sau những lần đó, Phạm dọa “cấm nói cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh”.

Ngày 22/4, trung tá Lê Viết Thuận, Trưởng công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), cho biết cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định nhằm làm rõ vụ việc. “Chúng tôi đã triệu tập nghi can và những người liên quan lấy lời khai. Vụ việc đã khá rõ ràng vì bị bà ngoại cháu bé bắt quả tang nhưng do tính đến ngày phạm tội, nghi can chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự”, trung tá Thuận nói. Ông cho hay khi có kết luận cuối cùng sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để giải quyết.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa xác định màng trinh bé gái đã bị rách, tổn thương vùng kín.

Bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa nơi xảy ra vụ việc là địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái. Đây là vùng miền núi khó khăn, nằm cách TP Thanh Hóa khoảng 140km về hướng Tây, phía Bắc giáp tỉnh Hòa Bình.

Chân Nhân