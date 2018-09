Thiên tài vật lý Stephen Hawking qua đời

Nhà vật lý lý thuyết và vũ trụ học người Anh Stephen Hawking trút hơi thở cuối cùng hôm nay, thọ 76 tuổi.

Thiên tài Stephen Hawking. Ảnh: Sky News

Đại diện gia đình nhà vật lý người Anh vừa tuyên bố ông Hawking đã ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Cambridge đầu giờ sáng 14/3.

Trong một thông báo gửi cho với PA, ba con của thiên tài vật lý là Lucy, Robert và Tim phát biểu: "Chúng tôi rất đau buồn khi người cha yêu quý vừa từ trần. Ông là nhà khoa học vĩ đại, là người đàn ông phi thường, đã có những di sản và công trình sẽ còn được lưu danh mãi trong nhiều năm tới. Lòng can đảm, kiên trì, sự thông minh và hài hước của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới. Cha tôi từng nói 'Vũ trụ sẽ không có ý nghĩa gì nếu như đó không phải là nhà của những người mà bạn yêu thương'. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về ông".

Theo Sky News, cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết và vũ trụ học từng được tái hiện trong bộ phim "The Theory of Everything" (Thuyết Vạn Vật), sản xuất năm 2014, do Eddie Redmayne và Felicity Jones thủ vai chính. Bộ phim mang về cho Redmayne giải Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Stephen Hawking bị Motor Neurone Disease (bệnh nơron thần kinh vận động) và Amyotrophic Lateral Sclerosis (Xơ cứng cột bên teo cơ) vào năm 1963, khi ông mới 21 tuổi. Ông hầu như bị liệt toàn thân, phải sử dụng xe lăn và giao tiếp qua thiết bị hỗ trợ gắn với máy tính. Mỗi khi cần nói, ông gõ chữ vào máy tính.

Trái với dự đoán của các bác sĩ rằng chỉ sống được thêm hai năm sau khi phát bệnh, Hawking vẫn tiếp tục theo học ở Đại học Cambridge và trở thành một trong những nhà vật lý lý thuyết thông minh nhất sau Albert Einstein. Trong số những công trình khoa học quan trọng của Hawking, nổi bật nhất là sự hợp tác với Roger Penrose về lý thuyết kỳ dị hấp dẫn trong khuôn khổ thuyết tương đối tổng quát và tiên đoán lý thuyết hố đen phát ra bức xạ (tức bức xạ Hawking).