Thi thể chị Huyền được tìm thấy nhờ nhiều vào linh cảm

- Ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực. Chủ cơ sở là Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ ngoại khoa Bệnh viện Bạch Mai) trực tiếp làm phẫu thuật trong nhiều tiếng đồng hồ. - Chiều 19/10/2013 ít phút sau khi Tường rời phòng phẫu thuật, chị Huyền đã tử vong. Để che giấu, trong hôm đó, Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh đã mang xác chị ra cầu Thanh Trì vứt phi tang xuống ông Hồng. - Ngày 22/10/2013, tội ác của Tường và Khánh bị phát hiện khi gia đình nạn nhân lần theo hóa đơn thanh toán của chị Huyền tìm đến thẩm mỹ viện Cát Tường. - Những ngày sau đó nhiều đoàn đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực hai nghi can chỉ đã phi tang chị Huyền nhưng không có kết quả. - Ngày 31/10/2013 Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Tường về 2 tội: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Điều 242 Bộ luật hình sự) và Xâm phạm thi thể (Điều 246 Bộ luật hình sự). Bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi) bị khởi tố về hành vi xâm phạm thi thể và trộm cắp tài sản. - Ngày 14/4, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm song sau 2 tiếng làm việc TAND Hà Nội tuyên trả hồ sơ vì cho rằng có mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo mà tòa không thể làm sáng tỏ.