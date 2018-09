Thanh niên Trung Quốc và những cách kết hôn lạ lùng

Để thoát khỏi những áp lực từ xã hội và gia đình về hôn nhân, hàng nghìn người độc thân Trung Quốc tìm đến những cách kết duyên lạ lùng.

30 cặp đôi thi hôn, nhân dịp lễ Thất tịch, ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc hôm qua. Ảnh: Xinhua

Với người Trung Quốc, ngày lễ Thất Tịch - lễ tình nhân của phương Đông, tức 7/7 âm lịch, trở thành một dịp để những người đang độc thân từ nhiều tầng lớp từ trung lưu, thành thị, tìm đến với nhau.

Ở Bắc Kinh và Thượng Hải, những cuộc kết duyên tập thể được tổ chức ở công viên hay sân vận động ngày một nhiều. Có hàng nghìn người đổ đến đây để làm quen, tìm kiếm bạn đời, thậm chí đi thay cho người thân của mình. Tình trạng chung của những cuộc hẹn hò này là hỗn loạn, đông đúc và có thể kéo dài từ sáng đến tối. Tuy nhiên, đây được xem là một cách tiếp cận mới so với cách thức kết duyên cũ thông qua gặp mặt giữa các bậc cha, mẹ để trao đổi hồ sơ, ảnh, bằng cấp của con cái mình.

Dân số già, tỷ lệ sinh thấp

Hàng triệu người từ 20 đến 30 tuổi trên khắp Trung Quốc sẽ tham gia vào các hoạt động tập thể để tìm kiếm tình yêu, một nỗ lực mà chính phủ hết lòng ủng hộ.

Đã 36 năm kể từ khi quy định một con được đưa ra và hiện nay Trung Quốc là một trong những quốc gia có dân số già nhanh nhất thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, số lượng người trên 60 tuổi ở đây sẽ đạt 440 triệu, nhiều hơn cả dân số nước Mỹ.

Đồng thời tỷ lệ sinh ở nước này cũng đang giảm. Theo số liệu điều tra dân số toàn quốc lần thứ sáu, tỷ lệ sinh của ba tỉnh đông bắc bao gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh lần lượt là 1,03, 1,03 và 1,0 ca sinh trên một người phụ nữ, thấp hơn cả Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn là hai quốc gia đang bị tình trạng lão hóa dân số đe dọa nền kinh tế.

Điều này cũng làm thị trường lao động sụt giảm theo. Vào năm 2014, dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc, từ 16 đến 59 tuổi, đã giảm tới 4 triệu người trong một năm xuống còn 915,8 triệu người.

Bằng cách khuyến khích những người trẻ tuổi kết hôn và quan trọng hơn là sinh con, các nhà chức trách đang cố gắng để hạn chế những tác động của vấn đề dân số đến nền kinh tế, trong đó có việc tăng trưởng kinh tế sụt giảm và chi phí lao động gia tăng.

Áp lực gia đình và xã hội

Zhu Shenyong, 38 tuổi, là người sáng lập Viện Gia đình Huiai ở Bắc Kinh. Viện của anh hoạt động trong dạy mọi người làm thế nào để hẹn hò và xây dựng gia đình hạnh phúc.

"Tại sao việc hẹn hò lại gia tăng? Tôi nghĩ rằng có ba lý do chính. Thứ nhất, mọi người đang lo lắng, họ muốn tìm một ai đó và yên bề gia thất càng sớm càng tốt. Những người sinh ở thế hệ 1980 và 1990 đều muốn có con lúc 30 tuổi. Khi tôi dạy họ về tình yêu, họ nói với tôi: 'Tôi không muốn được đào tạo, tôi muốn có một người bạn trai hay bạn gái'", ông Zhu nói. "Lý do thứ hai là do tốc độ phát triển quá nhanh của cuộc sống hiện đại. Thứ ba là mọi người đang quá chú tâm vào công việc và thiếu cơ hội để gặp gỡ những người khác".

"Tôi nghĩ rằng áp lực xã hội đang được thổi phồng bởi các phương tiện truyền thông. Giống như hôm nay ngày lễ Thất tịch, rất nhiều trang web đăng những thông tin nói rằng những người độc thân cảm thấy tồi tệ trong ngày này. Tương tự như vậy, những sự kiện hẹn hò với khối lượng tới 10.000 người cũng sẽ làm mọi người lo lắng và gia tăng áp lực tâm lý", ông nói.

Các nam thanh niên đo vòng một của các cô gái tại cuộc gặp mặt ở công viên nước Hàng Châu tháng trước. Ảnh: Chineseportal

Tháng trước một cuộc gặp mặt tập thể với 30.000 người tham dự đã được tổ chức ở một công viên nước tại thành phố Hàng Châu, phía bắc của Thượng Hải. Các nam thanh niên được phép đo vòng một của các cô gái. Các cô còn bị yêu cầu rửa sạch lớp phấn trang điểm để bạn trai lựa chọn.

Tuy nhiên một vài người vẫn thích cách thức tiếp cận cũ dựa vào mạng lưới gia đình. Xiong Ge, 26 tuổi tới từ Thượng Hải, là một trong số đó.

Xiong vừa chuyển đến Morocco sinh sống theo cơ sở sản xuất khuôn nhựa của gia đình. Anh vẫn về thăm Trung Quốc ít nhất một tháng mỗi năm. Năm nay anh phải xoay sở chỉ trong vòng sáu ngày.

"Áp lực có bạn gái chủ yếu đến từ cha mẹ. Họ rất lo lắng. Cha mẹ tôi kết hôn khi ở độ tuổi của tôi. Bất cứ lúc nào tôi gặp bạn bè và người thân của mình, họ luôn hỏi khi nào tôi sẽ lập gia đình. Vấn đề chính của tôi là quan hệ xã hội của tôi quá hẹp. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không muốn sử dụng mạng xã hội hay các trang web hẹn hò trực tuyến vì tôi tìm kiếm một người để kết hôn chứ không phải hẹn hò qua ngày", anh chia sẻ.

Dịch vụ tình yêu thu hút

Tuy nhiên, đối với nhiều người khác, các ứng dụng hẹn hò trên đi động mang lại những trải nghiệm mới thú vị. Lian Ai Me Me Da (hay "Love Kiss Kiss"), được tung ra từ năm 2014, cho phép người dùng thuê những người lạ, trẻ tuổi, cuốn hút để giả làm bạn gái hoặc bạn trai. Những cô gái, chàng trai này sẽ kết đôi với khách để ra mắt gia đình, cùng nấu bữa tối tại nhà hoặc cùng xem phim trên ghế sofa.

Được trả 100 nhân dân tệ mỗi giờ (16 USD), Diu Diu, một sinh viên 21 tuổi có ngoại hình ưa nhìn, quê ở thành phố Nam Kinh, sẽ chơi tennis với khách. Với 300 nhân dân tệ mỗi giờ (47 USD), Ou Chen, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, sẽ hát karaoke cùng khách. Vào dịp thất tịch hàng năm, có hàng trăm cuộc giao dịch mỗi ngày như trên.

"Rất nhiều người nghĩ rằng dịch vụ này mới và thú vị. Một số người đăng ký vì muốn giả vờ đã có bạn gái hoặc bạn trai, trong khi những người khác lại tìm kiếm người để kết hôn. Khoảng 80% những người muốn thuê bạn gái cho dịp lễ Thất Tịch đều sinh vào những năm 90", ông chủ của dịch vụ Lian Ai, Lu Wei cho biết. "Hơn cả việc cho thuê một mối quan hệ, chúng tôi đang tạo ra một mạng xã hội cho những người trẻ tuổi".

Tuấn Vũ (theo Telegraph)