Thanh niên cướp xe rồi viết thư nhờ công an trả lại

Hiệp đem chiếc xe máy cướp được để trước cổng trụ sở công an kèm thư nhờ công an trả cho khổ chủ.

Ngày 31/8, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Công Hiệp (25 tuổi, ngụ ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Hiệp được cho là nghi can trong vụ dùng súng bắn trả công công an và cướp xe máy của người dân xảy ra tại Trung tâm thương mại Long Khánh (người dân địa phương gọi là chợ Long Khánh) gây xôn xao dư luận.

Trước đó, khoảng 13h ngày 25/8, Công an phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) tổ chức tuần tra tại khu vực chợ Long Khánh thì phát hiện Hiệp điều khiển một xe máy trong khu vực chợ với nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên khi các chiến sĩ công an chặn đầu xe thì ngay lập tức Hiệp bỏ xe chạy bộ.

Chiếc xe máy tang vật Hiệp để lại hiện trường khi bị truy đuổi.

Bị truy đuổi, Hiệp rút súng ngắn đạn bi tự chế bắn trả khoảng ba phát về phía lực lượng chức năng, rất may không ai bị thương tích. Sau đó, Hiệp chạy vào chợ rồi cướp xe của ông Nguyễn Thành Ngọc (51 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh) đang dựng xe mua hàng. Khi ông Ngọc phản ứng thì Hiệp rút súng ra bắn một phát nhưng không trúng ông Ngọc rồi tẩu thoát.

Khi lực lượng chức năng đang truy bắt thì đêm 25/8, Hiệp đem chiếc xe cướp được đến để trước cổng trụ sở Công an thị xã Long Khánh kèm bức thư với nội dung thừa nhận cướp xe là do hoảng loạn khi gặp công an. Anh ta cũng viết dòng nhắn gửi, nhờ công an trả lại chiếc xe cho khổ chủ. Đến chiều 30/8, Hiệp đã đến Công an thị xã Long Khánh đầu thú.

Theo Pháp Luật TP HCM