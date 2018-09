Thanh niên chụp 200 bức ảnh một ngày vì nghiện selfie

Chàng trai nước Anh dành ba đến bốn tiếng mỗi ngày để chụp ảnh selfie và chọn ra bức đẹp nhất để đăng lên Instagram.

Junaid thừa nhận bị nghiện mạng xã hội nên rất cẩn thận mỗi khi đăng một bức ảnh lên Instagram. Ảnh: Instagram

Junaid Ahmed, 22 tuổi, sống ở Peterborough, phía đông nước Anh, xem việc chụp ảnh selfie hằng ngày giống như một buổi chụp hình và tự nhận mình là "ông hoàng selfie".

Từng là sinh viên ngành thời trang và hiện làm người mẫu, Junaid thường đi chăm sóc da mặt mỗi tuần, tỉa lông mày và có thể ngồi nhiều tiếng liền trước gương để trang điểm, chải chuốt. Trong nhiều năm qua, Junaid đã trải qua vài cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm bọc răng sứ, độn cằm, má, hàm và môi, tiêm botox dưới mắt, xăm lông mày và đông lạnh giảm béo.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ thừa nhận những gì mà anh trải qua hoàn toàn xứng đáng bởi nó giúp anh có được sự chú ý của mọi người trên mạng xã hội. Hiện tài khoản Instagram của Junaid có 50.000 người theo dõi.

"Khi tôi đăng một bức ảnh lên, trong vòng một hoặc hai phút đầu, có 100 lượt like và tôi thích điều đó. Điện thoại tôi báo liên tục, cảm giác thật tuyệt", Junaid nói với BBC, đồng thời cho hay chính cơn nghiện selfie và mạng xã hội đã cho anh cảm hứng "nâng cấp" ngoại hình nhờ dao kéo.

"Mấy năm trước trông tôi không như bây giờ. Tôi từng là người theo chủ nghĩa tự nhiên. Nhưng dần dần tôi bị nghiện mạng xã hội. Giờ đây tôi chỉ muốn mình trông đẹp hơn nữa", Oddity Central dẫn lời Junaid nói.

Chàng trai trẻ dành 3 đến 4 tiếng mỗi ngày để chụp 200 bức selfie. Ảnh: Instagram

Tuy một mực khẳng định các bình luận tiêu cực nhận được trên Instagram không còn khiến anh bận tâm như trước, chàng trai trẻ vẫn rất để ý đến những lời khen của mọi người. Để nhận được nhiều lượt yêu thích nhất, Junaid thường rất cẩn thận sắp xếp, lập kế hoạch trước khi đăng một bức ảnh. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định, bức ảnh không nhận được 500 lượt like, anh sẽ xóa nó đi.

Hai năm trước, khi xuất hiện trong phim tài liệu Obssessed With My Body của Channel 4, Junaid tiết lộ cơn nghiện selfie và mê vẻ đẹp ngoại hình bắt nguồn từ một khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời, khi anh thường bị bạn cùng trường bắt nạt do trông ưa nhìn hơn họ.

"Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Tôi bị bắt nạt, trêu chọc, họ không thích ngoại hình của tôi. Khi đó, tôi là một trong những người trông ưa nhìn nhất ở trường, và họ không ưa điều đó", Junaid nói. "Tôi đã làm gì sai chứ? Sao họ lại ghét tôi đến vậy? Họ không đẹp như tôi, và sẽ không bao giờ đạt được điều đó".