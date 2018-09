Thanh niên bị rách mạch máu thực quản do uống rượu

Nôn ra máu tươi sau khi uống rượu, anh Hùng, 23 tuổi ở TP HCM được các bác sĩ xác định một mạch máu ở thực quản của anh này bị rách nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu ngay sau khi uống rượu với tình trạng liên tục nôn ra máu tươi, huyết áp giảm. Nghi ngờ anh Hùng bị loét dạ dày, các bác sĩ nội soi thì phát hiện nguyên nhân gây chảy máu nằm ở đoạn trên.

Vị trí thực quản bị rách mạch máu. Ảnh: Chụp màn hình nội soi

"Cúng tôi bất ngờ khi đoạn cuối thực quản của anh này có một vết rách rất sâu và dài ăn xuống một mạch. Đây là nguyên nhân khiến máu tươi chảy ồ ạt gây mất máu", bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Lưu Phương, trưởng đơn vị Tiêu hóa can thiệp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM cho biết.

Để cầm máu, các bác sĩ đã dùng kỹ thuật "vá" mạch máu bằng dụng cụ đưa qua ống nội soi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ đồng hồ đã khắc phục lập tức tình trạng chảy máu. Đến sáng 2/2, sức khỏe của thanh niên này đã ổn định.

Theo bác sĩ Phương, rách đoạn cuối thực quản được gọi là bệnh Mallory-Weiss gặp ở những người bị nôn ói do ngô độc rượu cấp, do hóa trị ung thư hay phụ nữ bị nghén nhiều lúc mang thai.

"Thường vết rách rất nhỏ, nhẹ và có thể tự lành hoặc lành sau khi được bác sĩ cho dùng thuốc. Tuy nhiên ở trường hợp này, vết rách sâu đã xâm lấn vào mạch máu, ca này rất hiếm gặp", bác sĩ Phương nói.

Cũng theo ông Phương, bệnh nặng như anh Hùng chỉ gặp trên thực quản đã bị viêm loét trước đó do rượu bia, do trào ngược, do bỏng mà không biết.

Thiên Chương