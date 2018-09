Thân phận 6 thi thể trong 10 ngày tìm xác chị Huyền

10 ngày qua, rất nhiều lần đội tìm kiếm tưởng đã vớt được xác chị Huyền, người bị bác sĩ Tường phi tang ở sông Hồng.

Một ngày sau khi Công an Hà Nội công bố lời nhận tội của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, việc tìm kiếm thi thể chị Huyền tại nơi nghi can chỉ vứt xác xuống sông được tiến hành. Chiều hôm đó, các đội tìm kiếm của công an và gia đình nạn nhân thuê đang "quần thảo" dưới chân cầu thì nhận được tin tại bến Hồng Vân, huyện Thường Tín có người thấy xác người nổi lên. Gia đình cùng cơ quan chức năng lập tức đến nhưng không tìm thấy gì.

Tìm kiếm xác chị Huyền dưới chân cầu Thanh Trì.

Sau đó một ngày, thi thể một phụ nữ nổi lên trên sông Lạch Tray, Hải Phòng. Là người đầu tiên nhìn thấy xác nổi trước mũi tàu chở than, thuyền trưởng Nguyễn Văn Hường liên tưởng tới chị Huyền.

Tuy nhiên sau đó nhà chức trách phát hiện không phải một xác mà là hai: Một đôi nam nữ buộc tay nhau. Hai vợ chồng, do quẫn bách trong cuộc sống, đã cùng nhau tự tử.

Tiếp đó ngày 26/10 lại tin báo về có thi thể đang phân hủy nổi lên tại khu vực bến Vạn Phúc, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đội tìm kiếm đến vớt lên, khám nghiệm và kết luận nạn nhân là nam giới.

Ngày 27/10, người dân chài sống tại khu vực Bát Tràng tiếp tục phát hiện một xác nổi tại đây, cách cầu Thanh Trì khoảng một cây số. Đó là người đàn ông ngoài 30 tuổi, người thân đến nhận xác cho biết, anh này tự tử từ 5 hôm trước.

Theo tìm hiểu của Ngoisao, trong những ngày qua tại khu vực lân cận Hà Nội cũng rộ lên tin thấy xác chị Huyền. Tuy nhiên, khi đến hiện trường tại cầu Tân Đệ (ở Thái Bình) vào ngày 26/10 và cầu Yên Lệnh (tỉnh Hưng Yên) hôm 29/10, cơ quan chức năng đều phủ nhận, khi các trường hợp đều không chính xác, thậm chí không phải là xác người.

Hiện, xác chị Huyền ở đâu vẫn khiến cơ quan điều tra "đau đầu". Còn những người có kinh nghiệm vớt xác thấy đây là "sự lạ", bởi với những vụ tương tự họ đều tìm ra.

Giám đốc Công an Hà Nội vừa nêu quyết tâm "phải tìm bằng được xác nạn nhân". Với nỗ lực này và bề dày kinh nghiệm "không vụ vứt xác nào công an không tìm ra" như người đứng đầu Công an thành phố thông báo, nhiều người hy vọng việc tìm kiếm sẽ mang lại kết quả.

Nghi can Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, ngay cả khi không tìm thấy xác chị Huyền thì theo nhiều chuyên gia pháp lý cũng không vì thế mà bác sĩ Tường có thể "thoát tội" giết người; đối mặt mức án ít nhất là 12 năm, cao có khi là chung thân, tử hình. Nhà chức trách thông báo đã "có nhân chứng" về việc này, nhiều tài liệu điều tra cũng cho thấy lời thú nhận của ông Tường là "căn cứ".

"Nếu các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện đủ cơ sở để xác định bị can đã phạm tội giết người thì việc phải tìm thấy thi thể nạn nhận không còn là điều kiện bắt buộc khi giải quyết vụ án", luật sư Vũ Tiến Vinh trao đổi với Ngoisao.

Duy Linh