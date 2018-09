Tâm sự nghẹn lòng của người mẹ có con gái bị xâm hại

Trước khi đi chợ, chị Hòa đã bày đồ chơi trên giường cho con gái 5 tuổi và đóng cổng cẩn thận, không ngờ sự việc đau lòng xảy ra.

Hơn một tuần nay, tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) người dân vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về việc cháu Ngọc (sinh năm 2011) nghi bị ông Thịnh (61 tuổi) xâm hại tình dục.

Chị Hòa (sinh năm 1985, mẹ cháu Ngọc) cho biết: “Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, cuộc sống gia đình tôi vô cùng đảo lộn, hai vợ chồng nghỉ làm, mất ăn, mất ngủ do suy nghĩ. Cứ nghĩ đến con gái còn ít tuổi đã bị người khác xâm hại tình dục, gia đình tôi lại càng đau xót và căm giận”.

Sau khi sự việc xảy ra, tinh thần cháu Ngọc hoảng loạn, ăn hay bị nôn và sốt.

Theo lời chị Hòa kể, vào khoảng 10h trưa ngày 15/5, chị và con trai thứ hai đi chợ mua thức ăn, lúc này ở nhà chỉ có cháu Ngọc. Trước lúc đi chị đã đóng cổng cẩn thận và cho cháu Ngọc chơi trên giường. Khoảng gần một tiếng sau chị quay về nhà thấy cổng mở và cháu Ngọc đang đứng khóc ở trước hiên, mặt mày tím tái, hoảng sợ. Lúc này, chị Hòa thấy chiếc quần chị mặc cho cháu trước khi đi chợ đã được thay bằng cái khác.

"Gặng hỏi mãi, cháu Ngọc mới nói, ông Thịnh có sang mở cổng rồi bế con lên giường, kéo quần của con xuống, sau đó “tè” vào quần của con. Thấy quần bị ướt, con khóc bắt đền, ông Thịnh hứa mua kẹo cho con nhưng không quay lại. Ông Thịnh đã lấy chiếc quần khác thay rồi bỏ chiếc quần ướt của con vào máy giặt. Nghe cháu kể, tôi đã chạy ngay ra chỗ máy giặt thì thấy chiếc quần của cháu được quấn trong một chiếc áo. Tôi cầm chiếc quần lên nhìn phía trước bị ướt, có mùi lạ”, chị Hòa kể lại.

Nghe con nói chị Hòa đã dẫn theo cháu Ngọc đi tìm ông Thịnh để xác minh sự việc, nhưng không tìm thấy. Không tránh khỏi nghi ngờ cháu Ngọc bị xâm hại tình dục, gia đình chị đã làm đơn gửi lên Công an xã Tứ Dân và Công an huyện Khoái Châu trình báo sự việc. Đến sáng ngày 16/5, cơ quan điều tra đã trực tiếp đưa cháu Ngọc và vật chứng đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để tiến hành xét nghiệm pháp y xác minh.

Anh Quốc (bố cháu Ngọc) cho hay: Tôi và gia đình ông Thịnh không có quan hệ họ hàng ruột thịt nhưng hai gia đình có qua lại từ lâu. Ông Thịnh thường xuyên sang nhà tôi chơi, hai con nhà tôi cũng biết. Vào ngày xảy ra sự việc, gia đình ông Thịnh có việc, trưa hôm đó ông ấy tiếp khách và uống rượu, có thể đã không làm chủ được bản thân. Khi tôi sang nhà để hỏi rõ ngọn ngành thì ông Thịnh đã không ở nhà, bỏ địa phương đi đâu không rõ từ đó đến nay”.

Ông Đỗ Tiến Đoàn, Trưởng thôn nơi chị Hòa sinh sống, cho biết: “Từ trước đến nay địa phương chúng tôi chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào liên quan đến trẻ nhỏ thế này. Vì nhà ở gần nhà ông Thịnh, tôi thấy cuộc sống, sinh hoạt của ông ấy bình thường. Nếu quả đúng như đơn trình báo của gia đình chị Hòa thì tôi cũng không thể ngờ được ông Thịnh có thể làm việc đó với cháu Ngọc”.

Qua tìm hiểu, chị Hòa có hoàn cảnh xuất thân khó khăn. Sau khi bố mất, mẹ chị đã một mình bươn trải để nuôi dạy hai chị em ăn học. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được vài năm, chị xây dựng gia đình với anh Quốc, quê Thanh Hoá và theo về nhà chồng lập nghiệp. Nhưng vì thương mẹ ở một mình và hay ốm đau, cuối năm 2013, vợ chồng chị Hòa đã chuyển về xã Tứ Dân sống cùng với mẹ đẻ. Tại đây, chị Hòa làm kế toán cho một doanh nghiệp ở gần nhà, còn chồng làm nghề lái xe ở Hà Nội, một tháng về nhà vài ngày.

Chị Hòa cho biết thêm: “Nhiều người hỏi tôi tại sao sự việc xảy ra trưa ngày 15/5 mà đến ngày 17/5 gia đình mới đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực ra, tôi không muốn làm to chuyện, vì ngoài tình làng nghĩa xóm thì hai gia đình có quan hệ gần gũi. Tôi chỉ muốn gặp ông Thịnh xem ông ấy giải thích như thế nào về sự việc. Tuy nhiên, ông ấy lại đi khỏi địa phương. Ngoài ra, cháu Ngọc năm nay mới có 5 tuổi mà cháu đã bị tổn thương thân thể và ảnh hưởng tâm lý, không biết sau này lớn lên cháu sẽ như thế nào? Bây giờ gia đình tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, sớm tìm ra kẻ đã xâm hại con gái tôi để xử lý theo pháp luật”.

Tiếp lời vợ, anh Quốc cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, cháu Ngọc bị nôn và sốt cả đêm. Đến hôm nay cháu đã ăn được và hết sốt. Tuy nhiên, cháu vẫn bị ám ảnh và không muốn người thân động vào người. Mỗi lần nhắc tên ông Thịnh cháu lại khóc thét và sợ hãi. Cho nên sáng ngày 20/5, gia đình đã gửi cháu sang nhà dì ruột để cháu quên chuyện đã xảy ra. Cũng trong buổi sáng hôm đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên) có về gia đình hướng dẫn các thủ tục để bảo vệ quyền lợi cho bé Ngọc. Đến nay gia đình đã hoàn tất thủ tục nộp cho cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Văn Ngạch, Chủ tịch UBND xã Tứ Dân, cho hay: "Sau khi nhận đơn đề nghị của gia đình chị Hòa, chúng tôi xác định đây là vụ việc liên quan đến trẻ em nên lãnh đạo xã đã giao cho Ban công an trực tiếp xem xét và xử lý. Đến nay là 8 ngày, người có liên quan trong đơn là công dân Thịnh vẫn vắng mặt tại địa phương. Khi có kết quả của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ căn cứ và xử lý nghiêm".

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện đã cử người về gia đình cháu Ngọc xác minh và thu giữ vật chứng có liên quan, đồng thời đưa cháu Ngọc cùng vật chứng đi xét nghiệm pháp y tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Mặt khác công an cũng động viên gia đình tìm mọi cách để liên lạc và đưa ông Thịnh về làm việc theo đơn của chị Hòa.

