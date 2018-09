Tài xế thua kiện cảnh sát giao thông khi đòi bồi thường 1.000 đồng

Cho rằng cảnh sát phạt lỗi vượt đèn vàng là không đúng, nam tài xế yêu cầu tòa hủy quyết định, hoàn lại tiền phạt, bồi thường 1.000 đồng.

Ngày 1/2, sau phiên tòa lần một bị hoãn cách đây gần một tháng, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm phân xử vụ án ông Phạm Xuân Chúc (33 tuổi, trú Hà Nội) kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an thị xã Từ Sơn và quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện bị đơn là ông Nguyễn Văn Long (Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh) có đơn xin xét xử vắng mặt. Người đại diện khác là ông Phí Văn Thắng (Phó trưởng công an thị xã) có mặt. Hai bên không mời luật sư.

Tài xế kiện cảnh sát giao thông vì bị phạt lỗi vượt đèn vàng. Ảnh minh họa: Quốc Thắng.

Trình bày lý do khởi kiện, anh Chúc cho hay ngày 2/12/2016 lái ôtô trên tỉnh lộ 277 hướng từ thị xã Từ Sơn ra đường cao tốc quốc lộ 1A. Khi qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, anh bị tổ CSGT công an thị xã Từ Sơn dừng xe với lỗi vượt đèn vàng. Anh Chúc bị lập biên bản phạt hành chính với nội dung “không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông”.

Cho rằng khi vượt vạch thì đang đèn vàng và việc cảnh sát xử phạt lỗi vượt đèn vàng là không đúng, ngày 5/12/2016 anh nộp đơn khiếu nại việc bị lập biên bản.

Ngày 25/1/2017, Công an Từ Sơn ký quyết định xử phạt hành chính anh với mức 1,6 triệu đồng và tước bằng lái xe 60 ngày về lỗi “không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông”, theo điểm a, khoản 5, điều 5 Nghị định 46.

Anh Chúc cho rằng quyết định này không có căn cứ pháp lý và công an ra quyết định xử phạt hành chính khi đã hết hạn nên kiện ra tòa, yêu cầu tuyên buộc Công an Bắc Ninh hủy bỏ quyết định xử phạt; Công an Từ Sơn hoàn lại 1.600.000 đồng đã nộp phạt và bồi thường 1.000 đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh nơi diễn ra phiên phân xử. Ảnh: Phạm Dự.

Bảo vệ quan điểm xử phạt, đại diện công an thị xã Từ Sơn cho biết, thời điểm đèn chuyển từ xanh sang vàng xe của anh Chúc còn cách vạch dừng khoảng 10 đến 15 mét. Đèn vàng sáng 3 giây theo quy định, trong khi xe anh Chúc tiến đến vạch dừng 1 giây thì đèn đỏ đã sáng. Như vậy trong khoảng 2 giây đèn vàng sáng trước đó xe anh Chúc chưa chạm vạch.

Thời điểm này, hai bên và phía sau xe anh Chúc không có phương tiện nên việc dừng trước vạch là có thể. Ngoài ra, khi đến điểm giao nhau, nam tài xế phải quan sát biển báo và giảm tốc độ theo điều 24 Luật giao thông đường bộ 2008.

Đại diện bị đơn cũng cho rằng, lập luận của anh Chúc không đúng thực tế. Vì theo khoản 3 điều 10 Luật giao thông đường bộ, khi thấy đèn tín hiệu vàng lái xe phải dừng trước vạch, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì mới được đi tiếp.

Trong hơn ba tiếng nghe các bên trình bày, tòa cho rằng anh Chúc đã vi phạm khoản 3 điều 10 luật giao thông đường bộ. Công an thị xã Từ Sơn xử phạt theo khoản 5, điều 5 nghị định 46 và quyết định giải quyết khiếu nại của Công an tỉnh Bắc Ninh là có căn cứ pháp luật. Bởi vậy, HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của tài xế Chúc.

Trao đổi với Ngôi Sao, nam tài xế cho biết không đồng ý với phán quyết này và sẽ chống án.

