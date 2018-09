Sườn bò thơm cay làm từ... bột mì

Mới đây, thông tin sản phẩm sườn bò thơm cay của Công ty TNHH Sasa bị đồn làm từ xốp bọc hoa quả lan tràn trên Facebook đã khiến các bậc phụ huynh hoang mang.

Chị Nguyễn Hạnh chia sẻ: “Chiều đi đón con, trên đường mình thấy hai bạn nhỏ chia nhau miếng thịt bò rất to và ăn rất ngon. Mình đã nhìn miếng này trên Facebook, có một mẹ cảnh báo đó là miếng xốp được tẩm ướp gia vị Trung Quốc thành mùi thịt bò. Mình thấy y chang liền hỏi cậu bé mua bao nhiêu, cậu bé bảo cháu mua có 3.000 đồng mà rất to. Mình bảo đây là miếng xốp không phải thịt bò, không được ăn đâu nhưng cậu bé sợ mình không cho ăn nên chạy luôn.

Thấy đằng sau có số điện thoại của cơ sở sản xuất mình gọi đến thì có người nghe máy. Khi mình hỏi là ở đâu thì người kia cứ ấp a ấp úng là có cơ sở sản xuất ở Hà Tây. Mình giả vờ là người mua buôn thì người này bảo em sẽ cho bộ phận gọi lại cho chị mà không thấy gì”.

Sản phẩm đang được bán rộng rãi tại các quầy hàng quanh khu vực các cổng trường cấp 1 và 2 tại Hà Nội. Vào giờ tan học buổi sáng khoảng 11h và buổi chiều khoảng 16h30, các em học sinh ùa ra và chạy đến các cửa hàng này để mua quà vặt. Đa số trong số đó lựa chọn gói sườn bò thơm cay với giá chỉ 2.000 đồng - 3000 đồng một gói.

Một học sinh của trường tiểu học Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) hồn nhiên trả lời: “Cháu thấy rất thơm và ngon, có vị cay cay ngọt ngọt nên thích ăn". Một người bán hàng gần cổng trường tiểu học này chia sẻ: “Ai mà biết nó làm từ cái gì. Trẻ con rất thích ăn nên cũng bán được vài chục gói một ngày".

Khi mở túi sản phẩm, lúc đầu có mùi thơm cuốn hút nhưng ngửi kỹ sẽ có mùi hắc và khi rửa tay bằng xà bông vẫn khó bay mùi. Sản phẩm có màu sắc khá giống thịt bò và ép miếng khá to, có thớ dọc. Kéo miếng sườn bò theo chiều dọc thì rất dai. Miếng sườn không bị ép mỏng nên có thể thấy rõ các lỗ trên miếng sườn tựa như lỗ trên tấm xốp. Ngâm sản phẩm trong nước khoảng 5 phút thì màu đỏ ban đầu mất dần đi trở thành màu nhờ nhờ và tách ra thành từng thớ dọc chứ không bị nát.

Theo thông tin trên bao bì, sản phẩm được làm từ bột mì, nước tinh khiết, dầu thực vật, đường, muối, hương liệu tự nhiên… tạo ra mùi vị rất thu hút các em nhỏ. Nhà sản xuất quảng cáo đây là sản phẩm mới nhất tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong khi đó, vào tháng 9/2012, Công ty TNHH Sasa đã bị lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động sản xuất do có nhiều sai phạm về an toàn thực phẩm.

Ngày 5/11, Cục Quản lý Nông lâm Thủy sản (Bộ NNPTNT) cho biết, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định không hề có thành phần thịt bò và cũng chẳng có thành phần xốp như nhiều người nghi ngờ, sản phẩm sườn bò thơm cay được làm chủ yếu từ bột mì. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Nông lâm Thủy sản, cũng khẳng định kết quả sản phẩm sườn bò thơm cay của Công ty TNHH Sasa (Hà Nội) được làm từ bột mì, nước, dầu thực vật đường, muối ớt, bột gia vị, mỳ chính và phụ gia hương liệu.

Tuy nhiên, việc ghi tên nhãn sườn bò thơm cay trong khi thành phần không có thịt bò đã vi phạm quy định ghi nhãn, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ông Tiệp cũng đồng thời khẳng định, thành phần ghi trên nhãn cho thấy, sản phẩm này không phải là mút xốp tẩm hóa chất.