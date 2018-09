Súng nổ ở quán ăn đêm tại Thanh Hoá

Một người đàn ông không mặc sắc phục xuất hiện tại một quán ăn đêm, khi hai nhóm người ẩu đả, ông này nổ nhiều phát súng thị uy.

Chiều 26/6, thiếu tá Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá), cho biết công an huyện đang cử tổ công tác làm rõ vụ nổ súng liên quan đến công an xã.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 5 phút ghi cảnh hai nhóm thanh niên ẩu đả. Khi nhiều người hò hét, đuổi đánh nhau thì xuất hiện một người đàn ông mặc áo cộc tay màu trắng, quần màu xanh đồng phục của công an xã đi ra rồi bất ngờ rút súng bắn nhiều phát về con đường phía trước.

Vụ việc được xác định xảy ra tại một quán ăn đêm ở xã Thọ Trường (huyện Thọ Xuân) lúc gần 23h ngày 25/6. Người nổ súng là ông Trịnh Văn Hưng - Trưởng công an xã này. Vụ nổ không có ai bị thương song khiến nhiều người có mặt sợ hãi.

“Ông Hưng trong lúc tuần tra phát hiện hai nhóm thanh niên xô xát nên dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên nhằm giải tán đám đông", ông Trịnh Bá Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Thọ Trường, nói. Ông cho hay, do có thông tin trái chiều nên địa phương đang phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân để làm rõ việc sử dụng công cụ hỗ trợ của ông Hưng có đúng quy trình, quy định hay không.

Camera ghi cảnh ông Hưng nhiều lần nổ súng. Ảnh cắt từ clip.

"Theo quy định, trưởng công an xã được cấp súng bắn đạn cao su. Nếu việc sử dụng công cụ hỗ trợ này đúng quy định thì không sao, còn nếu có sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, thiếu tá Lê Như Anh cho biết thêm.