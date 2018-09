Sự bất an của người mẹ có con gái bị con rể sát hại

Từ 3 năm trước gia đình đã cảm thấy cuộc hôn nhân của chị Hương sẽ đẫm nước mắt, không ngờ mọi việc diễn ra còn đau xót hơn.

Tại thôn Mỹ Cụ (xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), người thân và gia đình vừa hoàn tất lễ tang cho chị Trần Thị Hương (sinh năm 1991, nạn nhân bị chồng là Nguyễn Thanh Tùng sát hại ngày 7/7). Ông Trần Quang Tuấn (49 tuổi, bố chị Hương) đau xót: “Gia đình tôi đã hoàn tất việc an táng cháu Hương tại quê. Đến giờ tôi cũng không thể tin vào sự việc đã xảy ra. Nó ác và dã man quá”.

Ngồi trước hiên nhà nhìn về phía di ảnh chị Hương, ông Tuấn lại khóc thương cho số phận hẩm hiu của cô con gái, căm phẫn người con rể tàn độc và nhớ lại quãng đời cơ cực của vợ chồng khi vất vả nuôi con. Ông Tuấn kể khoảng 12h30 ngày 7/7, ông nhận được điện thoại của em trai Tùng thông báo về sự việc. Nghe xong, ông không tin vào tai mình. Lúc này, ông Tuấn có gọi thêm một số người thân đến nhà vợ chồng con gái xem sự tình thế nào.

Thắp cho chị gái nén hương, Trần Quang Khánh (20 tuổi, em trai nạn nhân) cho hay nhận được thông tin từ người nhà rằng chị Hương bị anh rể sát hại bằng 15 nhát dao, anh Khánh vội chạy đến. Lúc này, cơ quan chức năng cũng có mặt và đang khám nghiệm hiện trường. Chứng kiến thi thể chị gái chi chít vết thương, anh Khánh đã không thể cầm được nước mắt. “Tôi không thể ngờ anh ấy lại ác độc đến vậy. Bây giờ chị tôi chết rồi, ai sẽ nuôi các con của chị đây? Khổ thân hai đứa cháu”, anh Khánh nói.

Ông Tuấn đau xót trước sự ra đi đột ngột của con gái.

Ông Tuấn lập gia đình vào năm 1990. Một năm sau chị Hương chào đời trong niềm vui của đôi vợ chồng nghèo lam lũ. Do có ít ruộng nên vợ chồng ông Tuấn phải làm thuê nhiều công việc khác nhau để mong có tiền nuôi con ăn học. Với ý nghĩ, dù nghèo nhưng sẽ cho con ăn học đến nơi đến chốn để sau này con cái bớt khổ, vợ chồng ông Tuấn đã đặt niềm tin vào chị Hương và động viên chị học tập. Vừa tốt nghiệp THPT, chị Hương đã kết hôn với anh Long (ở Cát Bi, TP Hải Phòng).

Lấy nhau xong, chị Hương xin đi làm công nhân giầy da ở TP Hải Phòng. Cuộc sống cứ thế trôi đi khi vợ chồng chị có bé trai đầu lòng. Có con, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn khi nghề nghiệp không ổn định. Chính điều đó đã khiến cho hôn nhân của vợ chồng chị tan vỡ sau 4 năm chung sống. Một năm sau, chị gặp Nguyễn Thanh Tùng và bước vào cuộc hôn nhân đầy nghiệt ngã. Cháu bé con chung của chị Hương với anh Long nay đã 7 tuổi, sống với bố.

Bà Nguyễn Thị Dung (mẹ chị Hương) cho biết: “Ngày Hương đưa Tùng về chơi, tôi đã không bằng lòng và luôn có cảm giác tư cách nó không đàng hoàng, nên gia đình không cho hai đứa lấy nhau. Khuyên giải thế nào cũng không được, vợ chồng tôi đành đồng ý. Lấy nhau được thời gian, Hương phát hiện chồng nghiện ma túy và động viên chồng đi cai, nhưng cứ nói đến việc này là Hương lại bị chồng đánh. Những lần như vậy, Hương đều giấu chúng tôi”.

Tiếp lời vợ, ông Tuấn cho hay, mỗi lần về quê, Tùng không bao giờ đi một mình, mà phải có chị Hương về cùng. Ở quê, vợ chồng chị Hương luôn vui vẻ, hòa đồng, hạnh phúc. Thấy vậy, gia đình và họ tộc ai cũng mừng. Cho nên, khi xảy ra sự việc, ai cũng bất ngờ và đau xót. Ông Tuấn tâm sự: “Nếu như con gái tôi nói thật với gia đình thì sự việc đâu lại thế này. Đằng này, nó âm thầm chịu đựng một mình. Nó sợ vợ chồng tôi nghĩ ngợi rồi sinh bệnh. Sự việc thì đã xảy ra rồi, con tôi thì đã mất rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc nó bị sát hại, gia đình, dòng tộc ai cũng đau lòng. Tôi mong cơ quan pháp luật xem xét và xử nghiêm để mang lại công bằng cho con gái tôi”.

Ông Trần Quang Phiên, Trưởng dòng họ Trần, cho biết: “Cả gia tộc họ Trần chúng tôi chỉ có duy nhất Hương là cháu gái. Ai cũng thương vì cháu hiền lành, ngoan ngoãn và chịu thương chịu khó, nhưng số cháu lại lận đận. Tôi mong cơ quan điều tra hãy xử việc này đúng người đúng tội, trả lại công bằng cho cháu gái tôi và danh dự cho gia đình, dòng tộc”.

Sau khi bị chính người chồng sát hại, thi thể của chị Hương được cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tại Nhà tang lễ Bệnh viện Việt Tiệp. Khi kết thúc các hoạt động khám nghiệm, gia đình nhà ngoại đã xin mang thi thể chị về quê lo mai táng.

Bà con khu phố Đồng Thiện, TP Hải Phong, nơi vợ chồng chị Hương và Tùng sinh sống đã quyên góp được một chút tiền để giúp đỡ thêm gia đình chị Hương lo công việc hậu sự. Bà Xoa, Trưởng khu phố Đồng Thiện, cho biết: “Vợ chồng chị Hương chuyển về khu phố này được khoảng 3 năm. Trong khi chị Hương hiền lành, chịu thương, chịu khó thì anh Tùng lại tỏ ra khá cục cằn, thô lỗ. Hầu như anh ấy không giao lưu quan hệ với hàng xóm. Nhiều lần, tôi được mọi người cho biết anh Tùng có to tiếng với chị Hương và đánh cháu Nguyễn Phan Việt Anh (3 tuổi, con chung) rất dã man. Khi sự việc xảy ra được khoảng 30 phút, Công an TP Hải Phòng đã bắt Tùng để điều tra. Tôi mong cơ quan công an nên xử nghiêm để răn đe và bảo vệ quyền lợi cho chị Hương”.

* Tên người chồng trước của nạn nhân đã được thay đổi.