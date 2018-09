Sở hữu thân hình sáu múi nhờ ăn chay trường và luyện tập

Sau một năm ăn chay kết hợp luyện tập chăm chỉ, cơ thể nam thanh niên người Đức thay đổi rõ rệt với cơ bắp săn chắc, vạm vỡ.

Theo Media Drum World, Fritz Hortsmann, 20 tuổi, sống tại Berlin, Đức khá tự tin về hình thể của mình song anh luôn trăn trở về việc không có cơ bắp.

Cơ thể Fritz thay đổi rõ rệt sau một năm tập luyện kết hợp ăn chay.

Cách đây một năm, Fritz nặng 75 kg. Anh chăm chỉ tập luyện và thường chuẩn bị cho mình các bữa ăn với nguyên liệu chính là thịt gà, sữa nhưng cơ thể vẫn không có biến chuyển nào.

Sau khi đọc một cuốn sách có tên "How not to die" của tác giả Michael Greger, nam thanh niên quyết định áp dụng chế độ ăn thuần chay. Hiện anh nặng 95 kg với thân hình săn chắc, vạm vỡ. "Tôi muốn được sống lâu và vui vẻ hơn nên đã ăn chay và nhận thấy điều đó tốt cho môi trường, động vật, sau đó tôi quyết định ăn chay trường luôn. Tôi ăn tất cả các loại thực vật, rau xanh và trái cây".

Khi nam thanh niên quyết định ăn thuần chay, không ít bạn bè tỏ ra bất ngờ. "Tôi luôn được hỏi 'Anh ăn thịt thế nào để đủ protein cho việc tạo cơ bắp'. Khi tôi trả lời mình ăn chay, hầu hết đều rất bất ngờ. Nhưng tôi biết tôi đang cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng phù hợp".

Fritz cho rằng việc ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe bản thân mà còn góp phần bảo vệ động vật.

Fritz khuyên mọi người cần phải tìm hiểu kỹ trước khi ăn chay. "Bạn cứ thực hiện chậm rãi thôi. Những ngày đầu, bạn cắt bỏ trứng khỏi khẩu phần ăn, sau đó mới đến thịt. Bạn có thể ăn chay ba đến bốn ngày trong tuần, hoặc thay bữa ăn tối hàng ngày bằng một bữa ăn chay".

Thảo Nhi