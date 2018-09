Siêu mẫu Ngọc Thúy kiện mẹ ruột đòi 5 căn biệt thự

Cho rằng người mẹ ruột không chịu giao 5 căn biệt thự tại Bình Thuận mà trước đó cô nhờ bà đứng tên, Ngọc Thúy đã kiện ra tòa để đòi lại.

TAND TP HCM vừa ra thông báo về việc thụ lý hồ sơ vụ kiện dân sự của nguyên đơn Nguyễn Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy) về việc yêu cầu tòa công nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với 5 căn biệt thự đã nhờ mẹ ruột đứng tên cách đây nhiều năm.

Tòa án vẫn đang giải quyết vụ tranh chấp giữa Ngọc Thúy và chồng cũ.

Theo đơn kiện, siêu mẫu Ngọc Thúy cho rằng, vào năm 2007-2009 cô đã mua 5 biệt thự của Công ty cổ phần Rạng Đông (thuộc khu Sea View trong sân Gold Sea Links Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và đã trực tiếp trả cho công ty này số tiền hơn 17,5 tỷ đồng. Thời gian này cô thường xuyên đi nước ngoài chăm sóc con nên khi mua đã nhờ mẹ ruột là bà Trương Thị Bê đứng tên dùm và bà đồng ý sẽ giao lại khi cô yêu cầu. Cô cũng cho rằng, bà Bê thừa nhận điều này qua các biên bản lấy ý kiến của tòa trong vụ tranh chấp tài sản giữa cô và chồng cũ là ông Nguyễn Đức An.

Vào tháng 9/2012, Ngọc Thúy đã yêu cầu mẹ ruột chuyển nhượng lại những tài sản này nhưng bà Bê không đồng ý mà chờ quyết định cùa tòa với lý do tài sản này đang có tranh chấp.

Cựu siêu mẫu cho rằng, cuối năm 2013, ông An đã có đơn gửi lên tòa xin rút yêu cầu khởi kiện đối với 5 căn biệt thự này. Tuy nhiên, do nhận thấy thời gian gần đây mẹ ruột có ý định chuyển nhượng các căn biệt thự trên cho ông An hoặc một bên thứ 3 nên cô khởi kiện ra tòa.

“Việc bà Trương Thị Bê không giao trả 5 căn biệt thự nêu trên đã xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của tôi. Do vậy tôi khởi kiện…” , Siêu mẫu Ngọc Thúy nêu trong đơn kiện và yêu cầu tòa công nhận quyền sở hữu của mình đối với 5 căn biệt thự này, buộc bà Bê phải hoàn trả.

Ngọc Thúy kết hôn với đại gia Nguyễn Đức An (Việt kiều Mỹ) vào tháng 9/2006, đến khoảng tháng 3/2008 thì ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Năm 2010, ông An gửi đơn kiện đến TAND TP HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mà theo ông là đã "nhờ vợ đứng tên sở hữu" vì mình mang quốc tịch Mỹ. Đến nay, vụ kiện vẫn đang được tòa xem xét giải quyết. Theo đơn kiện, ông An khẳng định toàn bộ số tài sản này được mua bằng tiền cá nhân của mình "có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy".

Siêu mẫu Ngọc Thúy khá nổi tiếng trong làng giải trí, từng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Đô la trắng". Hiện cô sống với các con tại Mỹ.

