Phun thuốc diệt cỏ hại chết ba sào lúa của người tình goá phụ

Nghi người tình lấy trộm ví, người đàn ông ở Thanh Hóa mua thuốc trừ cỏ, lén mang đến cánh đồng phun cho "bõ tức".

Ngày 3/5, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với nghi can Nguyễn Thế Minh (59 tuổi, ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) về tội hủy hoại tài sản.

Ruộng lúa chết cháy sau khi bị ông Minh phun thuốc diệt cỏ.

Trước đó, ngày 18/4, chị Nguyễn Thị Nam (43 tuổi, trú tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn) gửi đơn đến Công an huyện Triệu Sơn trình báo ruộng lúa rộng 1.800 m2 của gia đình bị chết cháy, nghi do kẻ xấu phun thuốc diệt cỏ phá hoại.

Mở rộng điều tra, công an xác định ông Minh là thủ phạm. Ông này khai nguyên nhân triệt hại lúa của gia đình chị Nam xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Theo nhà chức trách, chồng chị Nam qua đời đã lâu nên chị ở vậy nuôi con và mẹ già. Gần đây, ông Minh có quan hệ tình cảm với goá phụ. Trong thời gian hai người qua lại, ông Minh bị mất một ví da đựng tiền và giấy tờ tùy thân. Ông nghi ngờ người tình lấy ví, khiến hai bên nhiều lần nảy sinh cãi vã.

Một ngày giữa tháng 4, sau khi uống rượu, ông Minh mua thuốc trừ cỏ lén đến cánh đồng của chị Nam phun cho bõ tức. Theo định giá tài sản, hơn ba sào lúa của chị Nam thiệt hại khoảng 6,5 triệu đồng.