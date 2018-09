Phiến quân Hồi giáo nhí cắt đầu búp bê

Những phần tử Hồi giáo cực đoan tiếp tục đe dọa thế giới khi đăng ảnh một bé trai chặt đầu búp bê để tái hiện vụ xử tử nhà báo Mỹ James Foley.

Theo Mirror, bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Twitter có tên Time Of The Caliphate (tạm dịch là Thời đại của Đế chế Hồi giáo), thuộc về một kẻ ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chiến binh IS nhí tái hiện vụ chặt đầu James Foley. Ảnh: Twitter

Trong ảnh, một bé trai mặc trang phục tối màu, đội mặt nạ trùm kín đầu và mặt, một tay cầm dao, tay kia túm đầu một con búp bê tóc vàng. Đằng sau cậu bé là lá cờ thánh chiến màu đen, biểu tượng của tổ chức IS.

Con búp bê mặc chiếc bộ quần áo tù binh màu da cam, tương tự trang phục mà Foley mặc khi anh bị hạ sát trong video quay cảnh xử tử được công bố hôm 19/8.

Chú thích của bức ảnh viết: "Hãy dạy cho con các người chặt đầu, tương lai sẽ có nhiều thủ cấp thối rữa".

Để minh chứng cho lời đe dọa này, tài khoản trên đăng tiếp một bức ảnh thứ hai cho thấy đầu của con búp bê bị cắt lìa, đặt trên ngực. Những bức ảnh chụp lại từ video hành quyết Foley cũng xuất hiện trên tài khoản này.

Hồi đầu tháng, Khaled Sharrouf, một phần tử khủng bố người Australia, từng khiến cả thế giới bàng hoàng khi đăng ảnh cậu con trai 7 tuổi đang nắm thủ cấp của binh sĩ Syria và chú thích đầy tự hào: "Con trai tôi đấy!".

Thủ tướng Australia Tony Abbott lên án rằng bức ảnh này là minh chứng về sự man rợ của các phiến quân IS.

Tổ chức khủng bố này đang hoành hành ở Iraq và Syria. Chúng được cho là tuyển dụng những trẻ em từ 13 tuổi trở lên vào đội ngũ và dụ dỗ những đứa trẻ trên 16 tuổi bằng xe cộ, súng và tiền. Liên Hợp Quốc đã lên án việc sử dụng trẻ em trong các nhóm khủng bố.

Anh Ngọc