Phan Thị Bích Hằng: 'Tôi ủng hộ chị Thu Uyên'

Sáng 1/11, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã trả lời trực tuyến báo Năng lượng mới về những câu chuyện nhà ngoại cảm, đặc biệt sau phóng sự của VTV trong chương trình "Trở về từ ký ức" ngày 12/10 đề cập đến khả năng ngoại cảm.

Bà Hằng cho biết: "Trong mấy ngày qua, tôi thấy rất phiền não và cũng tương đối căng thẳng bởi vì có quá nhiều cuộc nhắn tin và điện thoại gọi đến hỏi thăm. Trước vấn đề mà VTV đã nêu, lúc đầu tôi có hơi bị sốc nhưng sau đó bình tĩnh lại, tôi nhận thấy không cần thiết phải nói. Thực chất BTV Thu Uyên chỉ đưa một trường hợp của tôi ra để viện dẫn chứ không cáo buộc. Là do dư luận chưa hiểu thiếu đáo bản chất của vấn đề chương trình muốn đưa ra. Thật lòng, tôi rất phẫn nộ trước việc làm của Nguyễn Thanh Thúy (tức 'cậu' Thủy) nên cũng rất ủng hộ chị Thu Uyên. Do nhiều thông tin theo hiệu ứng đám đông nên mới gây làn sóng dư luận trong ngày qua. Tôi không giải thích vì không có lời giải thích nào bằng chính những việc làm của tôi trong hơn 20 năm qua".

Bà Hằng cho biết, sau khi chương trình phát sóng, bà vẫn đi mua sắm, đóng gói hàng cứu trợ để chuyển cho nhóm từ thiện Sen Xanh mang tặng đồng bào Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Về trường hợp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên, bà cho biết đã nhận lời đề nghị của các đồng đội liệt sĩ đi tìm thủ cấp của ông Phùng Chí Kiến. Cảm động trước nghĩa tình đồng đội, nhận thấy đây cũng là sứ mạng thiêng liêng được giao phó, bà đã làm bằng tất cả khả năng của mình với sự cố gắng cao nhất. "Tôi đã tìm đến vị trí cuối cùng theo chỉ dẫn tâm linh của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Sau đó, việc khai quật, cất bốc liệt sĩ do gia đình và các cơ quan chức năng đảm nhiệm, tôi không tham gia công đoạn này", nhà ngoại cảm cho biết.

Chia sẻ kỹ hơn về vụ nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thúy, tức "cậu" Thủy, bà Hằng cho rằng, bất kể ai chứ không cứ gì "cậu" Thủy, theo giáo lý đạo Phật, làm điều gì sai trái, gian trá, lừa đảo, đổi trắng thay đen trước sau gì cũng bị trừng trị, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.

Những ngày qua, dư luận trái chiều về việc bà Hằng có liên quan hay không tới việc 4.000 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Phú Quốc. Là một người đã có hơn 20 năm tận tâm tận lực vất vả với công tác ngoại cảm, khi nghe được những chuyện như vậy, bà Hằng cảm thấy rất phiền não. Nhưng nhớ lại lần tìm liệt sĩ ở Phú Quốc, bao nhiêu nghìn liệt sĩ bị tra tấn, bao nhiêu người bị đóng đinh vào đầu ngón tay tóe máu, bà mới thấy rằng đau khổ của các liệt sĩ vô cùng tận.

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ, mình tìm được hàng nghìn, hàng vạn ngôi mộ tôi tìm thấy, với khối lượng công việc như vậy mà bị hoài nghi, tôi cũng thấy tủi thân. Nhưng khi nghĩ đến những đau khổ của các liệt sĩ mà mình kể công thì cũng hổ thẹn vô cùng. Sau đấy tôi cũng không thấy buồn nữa", bà nói.

Bà cho biết thêm, trong những năm qua, bà làm việc bằng tất cả tấm lòng tri ân của mình, với cái tâm hoàn toàn trong sáng. Kết quả đã được trả lời bằng những kết quả giám định của các cơ quan chức năng. "Tôi xin đơn cử một số trường hợp như việc tìm hài cốt nhà văn Nam Cao, hài cốt lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, hài cốt nhà yêu nước cách mạng Hồ Ngọc Lân, anh hùng lực lượng vũ trang Đậu Văn Ngôn… đều có kết quả giám định ADN khẳng định là đúng", nhà ngoại cảm dẫn chứng.

Khi được hỏi về số lượng hài cốt đã được tìm thấy do khả năng ngoại cảm của mình, bà Bích Hằng không nhớ được chính xác nhưng bà được chủ nhiệm chương trình khảo nghiệm đề tài tìm mộ liệt sĩ của 3 cơ quan là UIA, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật, đánh giá là người trong hàng ngũ xuất sắc điển hình, khoảng 70%, thời điểm cao nhất là 75%. Có nghĩa là trong 100 ngôi mộ bà chịu trách nhiệm phụ trách thì xác suất thành công là 70 ngôi, còn 30 ngôi vì những lý do này khác, bà chưa thành công.

Về sự việc bệnh nhân bị bác sĩ ném xác xuống sông Hồng ngày 19/10 vừa qua, nhiều người có ý kiến cho rằng bà Bích hằng nên đứng ra giúp đỡ, nếu tìm được xác thì khả năng của bà sẽ được chứng minh rõ ràng hơn. Tuy nhiên, bà Hằng lại có quan điểm: "Đây không phải là lúc tôi chứng minh năng lực của mình, trong 20 năm qua đã có cơ quan khảo nghiệm khoa học, có gia đình các liệt sĩ, có hương linh các liệt sĩ chứng minh cho năng lực của tôi. Nhà ngoại cảm chỉ làm được khi trạng thái tâm lý thoải mái nhất và sức khỏe tốt nhất. Nhất là với tôi, làm việc bằng khả năng đặc biệt cần sự tĩnh tâm rất cao".

Bà Hằng bắt đầu có khả năng đặc biệt từ năm 17 tuổi sau một tai nạn. Lúc đầu bà rất sợ, trốn tránh không được, bà hoang mang, người âm đuổi theo nhờ cậy. Lúc đầu người ta bảo bà nói gở, hồi sau mọi người mới thấy là thật. Nhưng bà chưa bao giờ nhìn thấy cuộc sống ở dưới âm. Bà chỉ được gặp linh hồn của họ, trong quá trình gặp gỡ, nhận thấy họ cũng có cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét như những người trên trần gian.

"Thú thực tôi không muốn có khả năng đặc biệt và cũng không sung sướng gì khi có khả năng này. Sự đặc biệt đó đã khiến tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi, hy sinh, nếm trải quá nhiều đắng cay, gian khổ. Mà không chỉ riêng tôi, những người thân của tôi cũng phải chịu những thiệt thòi, hy sinh, đặc biệt là hai đứa con nhỏ. Rất nhiều lần tôi mong muốn khả năng đó mất đi để tôi có được cuộc sống bình thường, có lúc tôi đã tự bứt khỏi công việc này, nhưng rồi tôi cứ bị giục giã, thôi thúc buộc phải làm như một sứ mạng không thể chối từ", nhà ngoại cảm tâm sự.

Hai năm gần đây, sự giục giã, thôi thúc không nhiều như trước nữa, bà Hằng dành nhiều thời gian hơn cho mình và các con. Bà thú thật: "Khi được cùng con đi chơi, dạy cho con tập xe đạp thì tôi chợt nhận ra rằng làm một người phụ nữ bình thường thật thú vị. Tôi mong sẽ không còn bất kỳ sự thôi thúc, giục giã nào nữa để tôi được làm một người phụ nữ bình thường, được hưởng những hạnh phúc bình dị nhất như bao người phụ nữ khác. Nhưng dường như tâm linh đã trao cho tôi sứ mệnh đặc biệt, cho nên trách nhiệm của tôi là phải làm tròn sứ mệnh đó".

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh: "Bích Hằng là một nhà ngoại cảm thực sự".

Nhận xét về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, tiến sĩ Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) khẳng định: "Bích Hằng là một trong những nhà ngoại cảm thật sự, có đóng góp lớn trong việc tìm và quy tập mộ liệt sĩ. Bích Hằng cũng được xem là một trong những nhà ngoại cảm xuất sắc, điển hình đã được tặng, phần thưởng dành cho những nhà ngoại cảm đạt thành tích tìm được ít nhất 1.000 mộ liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt của mình".

Trong “hành trình tìm lại Nam Cao”, bà Bích Hằng là một trong 7 nhà ngoại cảm tham gia. Các thông tin dẫn đến việc tìm được mộ liệt sĩ Nam Cao thì Bích Hằng đóng góp tới 60% thông tin cơ bản, còn 40% là do các nhà ngoại cảm khác bổ sung.

Ông Khanh cũng cho hay, cần phải phân biệt rõ hai khái niệm “ngoại cảm” với “mê tín dị đoan”. Nếu không phân biệt rõ thì có khi nhà ngoại cảm thực thụ vẫn bị hiểu sai như trường hợp Bích Hằng tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên.

Trong quá trình tìm thủ cấp liệt sĩ thì Bích Hằng đã nói đúng người chôn cất là cụ Vò ở Bắc Kạn, cụ là thợ cắt tóc. Cụ đã lấy được thủ cấp của liệt sĩ và mai táng trong cái thùng đồ nghề cắt tóc của mình. Khi mai táng, ông đã dùng bát để kê đầu của liệt sĩ. Như vậy, những mảnh bát là vật chứng quan trọng và được coi là tín hiệu tích cực theo như lời “mách bảo” trước của Bích Hằng. Nhưng người ta lại mang mảnh bát đi giám định gene, đánh tráo khái niệm vật chứng thành “hài cốt” để mọi người hiểu lầm, phủ nhận công lao của Bích Hằng.

"Tôi rất tán đồng với chị Thu Uyên trong việc vạch mặt những kẻ giả danh ngoại cảm. Đối với những đối tượng này cần phải trừng trị nghiêm khắc hơn nữa. Nhưng nếu như trong chương trình này (phóng sự phát trên chương trình VTV) tách riêng các nhà ngoại cảm thực thụ và ghi nhận thành tích của họ với những kẻ giả danh ngoại cảm thì bài phóng sự sẽ đầy đủ, trọn vẹn, khách quan hơn!".

Nguyên Chi tổng hợp