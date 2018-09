Phan Như Thảo trình báo bị nhóm người lạ tấn công, suýt bắt con gái 16 tháng

Công an quận 1, TP HCM, tiếp nhận trình báo từ vợ chồng nữ người mẫu về việc bị nhóm thanh niên hành hung trên đường chiều 17/3.

Nữ người mẫu đang kể lại sự việc. Ảnh: Tin Tin

Trưa 18/3, người mẫu Phan Như Thảo (30 tuổi) giọng vẫn chưa hết xúc động cho biết cô và người chồng (đại gia Nguyễn Đức An – 56 tuổi) đã trình báo công an quận 1 việc bị nhóm người tấn công khi đang đi đường vào chiều qua. Cô cũng nêu nghi vấn nhóm người này có ý định bắt cóc con gái.

Theo người mẫu quê Cà Mau, khoảng 13h30 ngày 17/3, cô cùng chồng ẵm theo con gái 16 tháng tuổi và người giúp việc rời một khách sạn 5 sao trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, sau bữa trưa. Cả gia đình sau đó ghé một siêu thị mini trên đường Đông Du. Vừa rời khỏi điểm mua bán này, một nhóm thanh niên bề ngoài bặm trợn áp sát người chồng đang ẵm con gái.

“Tôi thấy anh An đánh nhau với một gã thanh niên, một người khác dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc. Anh An có quay về phía tôi hô lớn 'Giữ con' nhưng người tôi như chết đứng vì sự việc quá bất ngờ”, nữ người mẫu rơm rớm nước mắt kể lại và cho biết người giúp việc đi cùng cũng sững người không có phản ứng gì.

Tiếp đó, một thanh niên khác tiến về phía Như Thảo, tay cầm vật màu đen giống con dao chĩa thẳng vào mặt. Người này nói gì đó với nữ người mẫu nhưng cô không nghe rõ. “Lúc này tôi hoảng loạn lắm, anh An thì một tay gạt nhóm thanh niên, tay còn lại ôm chặt con gái vì sợ nhóm người định bắt đi. Do người đi đường thấy vụ việc tri hô nên nhóm người kia bỏ chạy”, Thảo kể.

Theo Phan Như Thảo, khi đưa con về được nhà cách đó 200 m an toàn, cả gia đình mới hoàn hồn. Hai vợ chồng đưa nhau lên công an phường Bến Nghé trình báo sự việc. Người mẫu cho biết hiện cô đã cho lắp đặt camera khắp xung quanh nhà để đảm bảo an ninh.

Một người đàn ông giữ xe trên đường Đông Du, gần hiện trường sự việc, cho biết có thấy nhóm người xô xát nhẹ đầu giờ chiều hôm qua. Vụ việc sau đó kết thúc sớm khi có vài người can ngăn.

Công an quận 1 cho hay Phan Như Thảo đã đến trình báo vụ việc và bày tỏ nghi ngờ nhóm đàn ông có mục đích giật con mình. Chồng chị Thảo đã có hành vi tự vệ dẫn đế xô xát với nhóm này. "Cảnh sát đang trích xuất nhiều camera quanh khu vực này để xem có hay không vụ xô xát và động cơ của nhóm này", một cán bộ điều tra cho hay.

Ông Nguyễn Đức An viết trình báo tại công an. Ảnh: Phan Thảo

Phan Như Thảo là người mẫu, diễn viên đang hoạt động ở TP HCM. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, tham gia chương trình Người mẫu châu Á mùa hai nhưng không đạt kết quả. Cô cũng từng du học ở Singapore.

Nữ người mẫu cưới doanh nhân Nguyễn Đức An năm 2015 và hiện có một con gái. Ông An là người thành đạt, sống nhiều năm ở Mỹ với khối tài sản lớn. Trước khi đến với Phan Như Thảo, ông An dính vào lùm xùm pháp lý trong chuyện chia tài sản hàng trăm tỷ với vợ cũ là người mẫu Phạm Thị Ngọc Thúy. Ông An và vợ cũ có hai con gái, cả hai hiện được mẹ nuôi tại Mỹ.

Sơn Hòa - Nhật Vy