Ôsin trộm tiền của chủ nhà mang đi mua đất

Thấy chủ nhà sơ hở, lòng tham nổi lên, Chung Mỹ Ngọc đã nhiều lần ăn trộm tiền để mua đất, cho vay và tiêu xài cá nhân.

Khoảng 7h45 ngày 26/8, ông Nìm Sở Há (sinh năm 1958, trú tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP HCM) đi tập thể dục về phát hiện bị mất trộm 13,7 triệu đồng. Qua kiểm tra camera, ông Há phát hiện người giúp việc là Chung Mỹ Ngọc (sinh năm 1968, quê tỉnh Đồng Nai) lấy trộm số tiền nên báo công an.



Nhận được tin báo, công an quận 11 đã mời Ngọc đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Ngọc thừa nhận đã lấy trộm số tiền trên, đồng thời khai, đã nhiều lần lấy trộm với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng, để mua đất ở Đồng Nai, cho vay, trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Hiện công an quận 11 đã tạm giữ Ngọc và đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo An Ninh Thủ Đô