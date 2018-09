Ông bố nhí điên cuồng ném con xuống ao vì giận 'vợ'

16 tuổi, Trọng đã kịp có đứa con trai 17 tháng tuổi với thôn nữ hơn mình 3 tuổi. Trong một lần cãi nhau, cậu ta đã ném đứa con xuống ao.

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1998, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi ném con xuống ao. Trước đó, ngày 9/9, bực tức do cãi nhau với vợ hờ, Trọng đã ném đứa con chung của hai người xuống ao cá nhưng đứa trẻ may mắn được gia đình cứu chữa kịp thời nên thoát chết.

Khi mới hơn một tuổi, cha mẹ Trọng đã đường ai nấy đi. Cậu bé được ông bà ngoại là ông Nguyễn Văn Bốn (65 tuổi) và bà Trương Thị Mười (63 tuổi) nuôi dưỡng. Gia cảnh của ông bà ngoại cũng rất cơ cực. Cả nhà phải vật lộn với miếng ăn hàng ngày. Học đến lớp 5, cậu bé nghỉ học rồi bắt đầu cuộc sống lông bông chơi bời.

“Tôi và vợ phải chăm sóc cho 4 - 5 đứa cháu ngoại ở nhà. Nó lớn hơn nên chúng tôi cũng ít quan tâm. Cha mẹ nó thì cũng có gia đình riêng, cũng khó khăn lắm. Đứa con này coi như giao hẳn cho vợ chồng tôi. Không ngờ nó ra đời quá sớm, rồi tuổi 14 đã biết yêu đương cặp bồ”, ông ngoại Trọng kể lại.

Ao cá nơi Trọng ném đứa con 17 tháng xuống.

Năm 2012, Trọng đưa một người con gái tên Nguyễn Thị Thanh Loan (sinh năm 1995, ngụ cùng địa phương), về “ra mắt” ông bà ngoại. Lúc đó, Loan đang có thai 4 tháng tuổi.

Chị Dương Thị Tuyết (41 tuổi, mẹ Loan) thở dài: “Vợ chồng tôi làm bảo vệ ở một trường tiểu học ở gần nhà. Mấy năm trở lại đây vì công việc, chúng tôi thường ở lại trường nên cũng ít quan tâm đến đứa con gái. Học gần xong lớp 11, nó thú thật là đã có thai. Tệ hơn là người làm cho nó mang thai lại nhỏ hơn đến 3 tuổi, tôi và cha nó chết đứng không biết xử lý thế nào”.

Gia đình Loan nhiều lần khuyên Loan bỏ đi đứa bé nhưng cô gái luôn tìm cách trốn chạy. Hết cách, gia đình đành chiều theo đứa con gái bướng bỉnh.

Thời gian đầu về sống chung, Trọng cũng tỏ ra ngoan ngoãn biết lo cho "vợ con". Những tháng Loan sắp sinh, dù tuổi nhỏ, sức yếu, Trọng cũng biết đi làm thuê để dành tiền cho "vợ" sinh nở.

Thời gian hạnh phúc kéo dài không lâu. Sau khi “vợ” sinh đứa con trai kháu khỉnh. Trọng bị chấn thương ở cột sống, không thể làm việc nặng nhọc được nữa. Không có việc làm, Trọng sinh ra nhiều tật xấu, chơi bời lêu lồng, đánh chửi Loan.

Trọng đã làm cha nhưng thân hình và tính cách vẫn chưa trưởng thành.

Trưa 9/9, Trọng vừa đi chơi về nhà, thấy "vợ" dọn cơm trưa chỉ có thức ăn là cá biển hấp, “ông chồng trẻ” lầm bầm: “Không ăn, ngán cá biển đến tận cổ”. Loan nghe chồng trách, không kiềm chế mà đáp trả đôi câu. Cả hai bắt đầu trận cãi vã nảy lửa.

Bà ngoại Loan nhớ lại: “Nghe hai đứa to tiếng cãi nhau bên nhà, tôi qua xem thử, thấy mâm cơm vung vãi khắp nơi. Một hồi sau tôi mới biết nguyên nhân là thằng Trọng không chịu ăn cá, nó nói ăn riết ngán rồi".

Tức mình vì đứa cháu rể ngỗ ngược, bà cụ vơ lấy chiếc roi mà Trọng thường hay dùng để dọa con, đánh Trọng hai cái. Đáp lại hành động đó, Trọng hai tay nhặt hai chiếc đĩa trên nên nhà đập mạnh vào đầu mình “hành xác”, tiếp tục lớn tiếng chửi bới và thách thức mọi người cho đến khi "mẹ vợ" hay tin lao về.

“Vừa đặt chân đến đầu cổng, tôi đã nghe tiếng của Trọng oang oang. Sau khi hiểu rõ sự việc, tôi mắng nó vài lời. Tôi đuổi nó đi, nó gân cổ thách thức. Nó đòi mang con đi, tôi nói có nuôi nổi không mà mang đi. Cuối cùng nó hét: 'Không ai nuôi thì tôi giết nó”, mẹ Loan thuật lại.

Sau lời tuyên bố, Trọng một tay xách chân, một tay xách tay con nhấc bổng, liệng đứa bé trai 17 tháng tuổi xuống ao nước trước nhà. Mẹ của Loan hốt hoảng lao theo ẵm đứa cháu mặt mũi lấm lem sình lầy lên bờ. Đứa trẻ tội nghiệp thoát chết trong gang tấc. Loan nghe mẹ hét cũng vội vàng chạy ra bồng con đi tắm rửa. Lúc này Trọng tỉnh bơ: “Tôi vứt nó rồi, bà còn cứu nó lên làm gì nữa”. Uất ức con rể ngỗ ngược, mẹ cô gái gọi điện trình báo sự việc cho công an địa phương.

Cơn thịnh nộ của Trọng chưa dừng lại ở đó, khi thấy “vợ” vừa khóc, vừa múc nước tắm cho con, Trọng chạy đến xô Loan ngã rồi ôm lấy con trai. “Nó còn cầm dao kề cổ đứa nhỏ rồi cấm không cho ai đến. Cả nhà tôi không ai dám đến, nó dám ném con xuống mương thì còn việc gì mà không dám làm. Chúng tôi đành để nó mang đứa nhỏ đi”, ông ngoại Loan nói.

Mẹ của cô gái bức xúc tố cáo “con rể”.

Trọng ôm con trở về nhà ông bà của mình cách đó không xa. Đến chiều cùng ngày, công an xã Tân Nhuận Đông đã mời thanh niên này lên trụ sở làm việc. Cũng trong chiều đó, Loan khăn gói lên TP HCM tìm việc làm. Hạnh phúc của đôi uyên ương trẻ chấm hết.

“Bây giờ tôi cũng không biết tính sao cho hai đứa nó nữa. Chỉ mong cho thằng Trọng biết suy nghĩ kiếm việc làm”, ông ngoại Trọng thở dài.

Còn phía gia đình Loan, tất cả đều đề nghị chính quyền đưa Trọng đi học tập giáo dục để trở thành con người có ích cho xã hội. “Khi nào nó trở về mà thay đổi tính tình, biết lo cho gia đình của mình rồi lúc đó mới tính tiếp. Còn bây giờ, chúng tôi không thể chấp nhận được con người như vậy”, ông ngoại Loan đề nghị.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên cô gái trong bài đã được thay đổi