Ôm lựu đạn cố thủ, viết status giữa vòng vây cảnh sát ở Vinh

Cố thủ trong nhà hơn nửa ngày, lính bắn tỉa chốt xung quanh, Sơn vẫn lên Facebook đăng trạng thái 'mưa to, nên vào luôn đi. Sẵn sàng lâu lắm rồi'.

Nghi phạm Sơn cố thủ suốt nhiều giờ trong nhà, mặc cho nhà chức trách kêu gọi quy hàng. Ảnh: Công an cung cấp.

17h chiều 1/10, Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh) vẫn cố thủ tại ngôi nhà 3 tầng ở số 128 đường Hồng Bàng. Cảnh sát đã tiếp cận tại tầng 1 và tầng 3 của ngôi nhà.

"Sơn đã có trong tay 2 quả lựu đạn, trong đó một quả đã tháo chốt. Sáng cùng ngày, cảnh sát đã thu một quả trong nhà của nghi phạm. Lực lượng làm nhiệm vụ đang ra sức kêu gọi Sơn đầu thú", cảnh sát nói và cho hay việc kêu gọi được duy trì, nếu sau một khoảng thời gian không thu được kết quả khả quan, nhà chức trách sẽ có hướng xử lý khác.

Trong vài giờ qua, khi đang cố thủ trong nhà, Sơn vẫn dùng Facebook cá nhân để đăng những dòng trạng thái và bình luận thách thức công an như "mưa to, nên vào luôn đi. Sẵn sàng lâu lắm rồi". Những chia sẻ này được hàng nghìn lượt like và bình luận, trong đó nhiều comment được cho là bạn bè của Sơn khuyên anh ta nên bình tĩnh.

Cảnh sát tiếp cận tầng 1 của ngôi nhà nơi Sơn cố thủ. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trước đó, Sơn phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo ông Nguyễn Tam Kỳ, Chủ tịch UBND phường Lê Mao, nơi xảy ra vụ việc, nơi nghi phạm Lê Ngọc Sơn đang cố thủ là ngôi nhà của bố mẹ anh ta để lại cho con trai.

"Sơn được xác định là người đã phạm tội liên quan tới hủy hoại tài sản. Hôm nay cảnh sát tới nhà để thực thi lệnh bắt", ông Kỳ nói.

Sáng nay, cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh thực thi lệnh tạm giữ đối với Sơn. Tuy nhiên khi cảnh sát tới nơi, Sơn không chấp hành và cố thủ.

Vây bắt tội phạm Lính bắn tỉa phục trên mái nhà vây bắt nghi phạm

Công an thành phố Vinh sau đó điều động khoảng 200 chiến sĩ của các đội nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan bao vây ngôi nhà, đường Hồng Bàng cũng được cảnh sát phong tỏa. Hàng chục cảnh sát hình sự, cơ động và giao thông được cử đến. Xe của công an ra vào nơi tuyến đường được phong tỏa. Tại một tòa chung cư cách đó gần 200 m, một tốp cảnh sát với vũ khí, ống nhòm đã vào vị trí.

Cảnh sát với súng và ống nhòm phục sẵn trên nóc tòa nhà cao tầng gần hiện trường. Ảnh: Nguyễn Hải.

Gần 14h, bố và người thân nghi phạm được đưa tới hiện trường để thuyết phục quy hàng. Nhà chức trách liên tục kêu gọi nghi phạm chấp hành các yêu cầu.

Lúc 16h, trời mưa giông nhưng hàng trăm người dân vẫn túc trực ở hai đầu đường nơi cảnh sát bao vây để theo dõi vụ vây bắt. Ảnh: Nguyễn Hải.



Nguyễn Hải