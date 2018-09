Obama ngọt ngào chúc sinh nhật vợ

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua gửi lời chúc ngọt ngào tới phu nhân Michelle trên mạng xã hội cùng lời nhắn 'Anh yêu em' nhân dịp bà đón tuổi 53.

Bức ảnh ông Obama đăng lên tài khoản Twitter nhân sinh nhật vợ. Ảnh: Twitter

Glamour đưa tin, nhân dịp Đệ nhất phu nhân Michelle đón sinh nhật tuổi 53 hôm 17/1, ông Obama đã không quên nắm lấy cơ hội này để bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho người vợ 25 năm gắn bó.

"Gửi tới người con gái phía Nam, người đảm nhận vai trò mà cô ấy không đòi hỏi nhưng đã hoàn thành một cách xuất sắc theo cách riêng của mình: Chúc mừng sinh nhật em, Michelle. Anh yêu em", tổng thống Mỹ viết.

Đi kèm với lời chúc ngọt ngào, ông Obama đăng một bức ảnh chụp ông và vợ ở hậu trường lễ nhậm chức tổng thống Mỹ vào 20/1/2009. Bức ảnh, do nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza chụp, thể hiện được mối quan hệ tốt đẹp của cặp vợ chồng chính trị gia. Việc ông Obama đề cập đến phía Nam trong lời chúc sinh nhật vợ nhằm ám chỉ phía nam thành phố Chicago, nơi bà Michelle lớn lên. Địa danh này cũng xuất hiện trong bộ phim "To the South Side with you" (tạm dịch: Đi về phía Nam cùng em), kể về thiên tình sử của ông Obama.

Tổng thống Obama được biết đến là một người không ngại bày tỏ tình cảm với vợ ở nơi công cộng. Tối 10/1, trong bài phát biểu chia tay ở quê nhà Chicago, ông Obama đã xúc động lau nước mắt khi nhắc tới vợ. "Michelle. Trong 25 năm qua, em không chỉ là người vợ và mẹ của các con mà còn là người bạn thân nhất của anh. Tuy em chưa từng yêu cầu phải được đảm nhận trọng trách này, em đã thực hiện nó với sự tinh tế, táo bạo, phong cách và sự hài hước. Em khiến Nhà Trắng trở thành nơi thuộc về tất cả mọi người. Thế hệ mới có tiêu chuẩn cao hơn bởi vì họ coi em là hình mẫu. Em đã làm anh tự hào. Em đã làm cho đất nước tự hào", ông nói.

Gia đình nhà Obama sẽ rời khỏi Nhà Trắng vào ngày 20/1 tới, khi tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức. Hôm 16/1, nhà Obama được cho là đã bắt đầu chuyển đến nhà mới khi một chiếc xe tải chở đầy đồ đạc được nhìn thấy bên ngoài biệt thự mới của gia đình Obama ở khu vực Kalorama, thủ đô Washington.